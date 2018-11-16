Cây lược vàng ngâm rượu có tác dụng gì?

Sống khỏe 16/11/2018 10:54

Cây lược vàng là một loại dược liệu dễ trồng ngay tại nhà và có thể ngâm rượu để chữa bệnh. Nếu biết cây lược vàng ngâm rượu có tác dụng gì, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối vì không biết sớm hơn.

1. Vài nét sơ lược về cây lược vàng

Cây lược vàng (hay còn gọi là địa lan vòi, cây lan vòi) có tên khoa học là “Callisia Fragrans”. Cây thuộc họ thài lài “Commelinaceae”, có thân chia thành nhiều đốt và có nhánh. Ở mỗi đốt có một lá đơn mọc so le. Bẹ lá ôm sát lấy thân rồi xòe ra mặt lá nhẵn bóng, lá mặt trên xanh đậm hơn mặt dưới. Phiến lá mang hình dáng sắc cạnh như mũi tên.

Cây lược vàng là một loại dược liệu dễ trồng ngay tại nhà và có thể ngâm rượu để chữa bệnh
Cây lược vàng là một loại dược liệu dễ trồng ngay tại nhà và có thể ngâm rượu để chữa bệnh

Với nhiều hoạt tính quý như flanovoid, steroid và nhiều khoáng tố vi lượng khác, cây lược vàng được cả Đông y và Tây y nghiên cứu, điều chế thành nhiều bài thuốc điều trị vết thương, giảm đau, kháng viêm, hoạt huyết, an thần…

Cây lược vàng có nhiều hoạt tính quý và nhiều khoáng tố vi lượng được cả Đông y và Tây y nghiên cứu, điều chế thành nhiều bài thuốc

Cây lược vàng có nhiều hoạt tính quý và nhiều khoáng tố vi lượng được cả Đông y và Tây y nghiên cứu, điều chế thành nhiều bài thuốc 

Cây có thể dùng được cả thân, rễ, lá để ngâm rượu với cách ngâm rượu cây lược vàng khá đơn giản và dễ làm.

Cách ngâm rượu cây lược vàng như sau:

Đối với thân cây lược vàng ngâm rượu, chỉ cần rửa sạch thân cây rồi để ráo nước. Sau đó, dùng dao cắt thành từng khúc nhỏ, dài khoảng 1,5-2cm. Bỏ tất cả vào bình thủy tinh theo tỉ lệ: 1kg thân cây lược vàng với 5-6 lít rượu trắng. Cuối cùng, đậy kín nắp bình thủy tinh, ngâm khoảng 2 tháng là có thể lấy ra sử dụng.

Cây lược vàng điều chế thành nhiều bài thuốc điều trị vết thương, giảm đau, kháng viêm, hoạt huyết, an thần…
Cây lược vàng điều chế thành nhiều bài thuốc điều trị vết thương, giảm đau, kháng viêm, hoạt huyết, an thần…

Đối với rễ hoặc lá cây lược vàng ngâm rượu, có thể thực hiện tương tự nhưng thông thường, dân gian ngâm cả rễ, thân, lá và sau 2 tháng thì lấy ra dùng.

2. Tác dụng của cây lược vàng ngâm rượu

Khi xuất hiện trong các bài thuốc dân gian, cây lược vàng có nhiều công năng và cách thức sử dụng, từ giã nát, phơi khô đến dùng chung cùng mật gấu.

Cây lược vàng có nhiều công năng và cách thức sử dụng, từ giã nát, phơi khô đến dùng chung cùng mật gấu
 Cây lược vàng có nhiều công năng và cách thức sử dụng, từ giã nát, phơi khô đến dùng chung cùng mật gấu

Nhưng riêng với cách ngâm rượu, dù đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng lại khiến không ít người bất ngờ khi biết rõ cây lược vàng ngâm rượu có tác dụng gì. 

Cây lược vàng ngâm rượu có nhiều tác dụng tốt
Cây lược vàng ngâm rượu có nhiều tác dụng tốt

Tác dụng của cây lược vàng khi ngâm rượu:

  • Xoa bóp ngoài da giúp giảm đau, giảm bầm tím hay nhức mỏi thân mình
  • Ngăn ngừa vi khuẩn và các bệnh về đường hô hấp
  • Tăng cường hệ thống miễn dịch, chống viêm mãn tính
  • Điều hòa khí huyết, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh tim mạch
  • Có khả năng cắt giảm cơn đau, giảm đau nhức xương khớp, ức chế sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư ở mức độ trung bình.
  • Chống oxi hóa, ngăn ngừa nhiều loại u bướu, tế bào ung thư
  • Hỗ trợ điều trị dạ dày, gan, phổi, thận… 
Cây lược vàng có thể dùng được cả thân, rễ, lá để ngâm rượu
Cây lược vàng có thể dùng được cả thân, rễ, lá để ngâm rượu

3. Cách uống rượu ngâm cây lược vàng

Nếu như đã biết cây lược vàng ngâm rượu như thế nào và tác dụng của loại rượu quý này, người bệnh cũng không thể bỏ qua cách uống sao cho hiệu quả. Bởi khi uống không đúng cách, không đúng liều lượng, công năng của thân, lá hay rễ cây lược vàng ngâm rượu có thể phản tác dụng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người bệnh.

Sử dụng đều đặn và đúng cách cây lược vàng ngâm rượu để mang đến hiệu quả tốt cho sức khỏe
Sử dụng đều đặn và đúng cách cây lược vàng ngâm rượu  để mang đến hiệu quả tốt cho sức khỏe

Theo đó, rượu cây lược vàng không nên uống liên tục vào cơ thể mà uống cách quãng theo chu kỳ: 10 ngày uống, 7 ngày nghỉ; ngày uống từ 1-2 lần, mỗi lần chỉ một ly nhỏ, tầm 25 giọt, trước bữa ăn 30 phút.

Rượu cây lược vàng

Rượu cây lược vàng 

Dù cây lược vàng ngâm rượu chữa bệnh gì thì cũng cần sử dụng đều đặn và đúng cách thì mới có hiệu quả thực sự cho sức khỏe con người.

Rượu cây lược vàng không nên uống liên tục vào cơ thể mà uống cách quãng theo chu kỳ
Rượu cây lược vàng không nên uống liên tục vào cơ thể mà uống cách quãng theo chu kỳ

Có rất nhiều loại cây thuốc dược liệu quý như cây lược vàng vốn rất gần gũi và xuất hiện ở quanh ta nhưng không phải ai cũng biết. Giờ thì đã hiểu rõ cây lược vàng ngâm rượu có tác dụng gì rồi hy vọng bạn sẽ có thêm cách bảo vệ tốt hơn cho sức khỏe bản thân và gia đình.

Bật mí cách làm tỏi ngâm rượu chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ

Bật mí cách làm tỏi ngâm rượu chữa bách bệnh, kéo dài tuổi thọ

Muốn chữa khỏi viêm khớp, bệnh trĩ, tiểu đường hay các vấn đề về hô hấp... một cách an toàn, bạn nên học cách làm tỏi ngâm rượu dưới đây.

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