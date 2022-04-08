Hội những người ở độ tuổi trung niên hãy ghi chú lại cho bản thân các phương pháp có hiệu quả bất ngờ từ các bữa ăn nhẹ trong ngày

Theo tờ 'Washington Post' của Mỹ, những chất dinh dưỡng cần được đặc biệt chú trọng đối với độ tuổi trung niên trở lên là protein, canxi, kali, magie và vitamin B12. Giáo sư Whitney Linsenmeyer tại Đại học St. Louis khuyên rằng: "Nếu kết hợp nhiều hơn hai nhóm thực phẩm thì sẽ dễ dàng hấp thụ nhiều loại chất dinh dưỡng". Nên kết hợp ăn trái cây và ngũ cốc hoặc rau củ với các sản phẩm làm từ sữa.

Đồ ăn vặt sẽ rất tốt cho cơ thể nếu được ăn uống một cách bài bản. Đặc biệt có tác dụng tốt đối với độ tuổi trung niên. Càng lớn tuổi nhu cầu ăn uống cũng sẽ giảm thiểu, dẫn đến tình trạng lượng thức ăn nạp vào cơ thể sẽ giảm đi. Chính vì vậy chúng ta thường lựa chọn những bữa ăn nhẹ để bù đắp lại các chất dinh dưỡng bị thiếu.

Sau đây là phương pháp tận dụng các món ăn vặt “khôn lường” cho những người trung niên trở lên.

Lượng đồ ăn vặt phụ thuộc vào số lượng calo trong mỗi bữa ăn. Nếu ăn ba bữa đàng hoàng, tốt hơn hết là nên hạn chế lượng calo của đồ ăn vặt xuống mức 150 calo hoặc ít hơn, và nếu bạn ăn thêm một bữa ăn nhẹ nhiều chất không kém thì có thể bạn sẽ tiêu thụ tận 300-400 calo.

Khi bỏ qua bữa sáng

Ảnh minh họa

Hãy tận dụng bữa ăn nhẹ là bữa sáng muộn (hay còn được gọi là Brunch). Ăn các loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu. Ngoài ra, nếu bạn ăn bánh mì nướng với bơ đậu phộng và vài lát chuối sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Hay bạn cũng có thể chọn bữa ăn nhẹ gồm một quả trứng luộc và một số loại trái cây vẫn đảm bảo về mặt dinh dưỡng.

Khi cảm thấy đói vào buổi chiều

Ảnh minh họa

Nếu bạn đã ăn một bữa đàng hoàng nhưng lại cảm thấy mất năng lượng nhanh vào buổi chiều, hiện tượng đó thường là do cơ thể bị mất nước. Vì vậy hãy nghĩ việc nạp một món ăn nhẹ ngọt là phù hợp nhất. Sinh tố trái cây hoặc sữa chua, súp rau củ, soda chanh là những lựa chọn rất tốt.

Khi thiếu protein

Ảnh minh họa

Những người ở độ tuổi trung niên nếu hấp thụ ít protein thì sẽ mất cơ nhanh hơn. Khi lớn tuổi, nếu ăn ít thịt hoặc cá thì bạn cần bổ sung thêm protein từ các loại thực phẩm khác. Hạnh nhân, các loại đậu hoặc pho mát là những món ăn nhẹ rất tốt vừa cung cấp protein, vừa không chứa nhiều calo.

Khi thèm đồ ngọt

Ảnh minh họa

Nếu bạn là người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh thì ăn một chút đồ ngọt sẽ không thành vấn đề gì cả. Giáo sư Lisa Sasson của Đại học New York cho biết: “Việc cố ép bản thân không được ăn thứ gì đó là không ổn, ngược lại còn khiến bản thân khá căng thẳng. Hãy cứ chọn món ăn nhẹ mà bạn yêu thích, nhưng cũng nên cẩn thận đừng ăn quá nhiều”. Hãy ăn một lát sô-cô-la đen, một cốc sữa chua thêm chút mật ong và rắc thêm một ít trái cây sấy khô với các loại hạt là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn nhẹ.