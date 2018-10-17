‘Hội da dầu’ hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn khuôn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy

Sống khỏe 17/10/2018 14:44

Tình trạng dầu thừa tiết quá nhiều trên da là vấn đề thường gặp của những cô nàng sở hữu làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. Thế nhưng bạn có biết một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này thêm trầm trọng có thể đến từ những thói quen hàng ngày mà bạn đang vô tình mắc phải.

Làn da luôn cần được chăm sóc và bảo vệ đúng cách để luôn khỏe đẹp, mịn màng. Đối với những cô nàng có làn da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, vấn đề họ quan tâm là làm thế nào để kiểm soát dầu nhờn trên da hiệu quả.

Bạn đã thử nhiều sản phẩm chăm sóc da đắt tiền nhưng kết quả không được như mong muốn, làn da vẫn bóng nhờn khiến gương mặt trở nên kém sắc. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể đến từ những thói quen sai lầm bạn vô tình mắc phải khiến làn da ngày càng trở nên tệ hại.

Dưới đây là những thói quen tưởng vô hại nhưng lại khiến làn da thêm bóng nhờn, bạn cần thay đổi càng sớm càng tốt:

Những thói quen sai lầm khiến da thêm bóng nhờn

Lạm dụng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu chính là “vật bất ly thân” của những cô nàng da dầu, chúng có khả năng hút dầu thừa trên da, nhất là ở khu vực trán, mũi, cằm... Tuy nhiên, nếu bạn quá lạm dụng giấy thấm dầu thì những vùng da tiết nhiều dầu sẽ bị khô và kích thích da tiết dầu nhiều hơn.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng xịt khoáng kiềm dầu để vừa tăng độ ẩm cho da, vừa giúp giảm bớt tình trạng da bóng nhờn.

‘Hội da dầu’ hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn khuôn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy - Ảnh 1
Tránh lạm dụng giấy thấm dầu - Ảnh minh họa: Internet

Không sử dụng kem dưỡng ẩm

Nhiều cô nàng cho rằng da dầu thì không cần dưỡng ẩm nhưng theo các chuyên gia da liễu, việc dưỡng ẩm cho da dầu là rất cần thiết để cân bằng lượng dầu nhờn trên da. Da mất nước và khô sẽ kích thích tuyến nhờn hoạt động nhiều hơn, từ đó khiến khuôn mặt của bạn lúc nào cũng bóng nhẫy.

Chính vì vậy, dưỡng ẩm đúng cách cho da dầu có thể kiểm soát dầu thừa trên da, đồng thời mang lại cho bạn làn da mịn màng không tì vết.

‘Hội da dầu’ hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn khuôn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy - Ảnh 2
Da dầu cũng cần được dưỡng ẩm đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết quá nhiều

Làn da tiết nhiều dầu thừa sẽ khiến lỗ chân lông mở rộng và gây ra tình trạng mụn trứng cá. Chính vì vậy, bạn thường tẩy da chết để làm sạch dầu nhờn dư thừa trên da. Tuy nhiên, cách kiềm dầu này vô tình khiến da dễ bị tổn thương và mất đi lượng lipid tự nhiên, từ đó gây khô sần và tiết nhiều dầu trên da hơn.

Tốt nhất bạn chỉ nên tẩy da chết tối đa 2 lần mỗi tuần, tránh lạm dụng để làn da luôn khỏe đẹp.

‘Hội da dầu’ hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn khuôn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy - Ảnh 3
Tẩy tế bào chết quá nhiều có thể khiến da bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt liên tục

Không nhiều người biết rằng việc rửa mặt quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng dầu thừa xuất hiện. Làn da khi được làm sạch quá mức sẽ mất đi lượng dầu tự nhiên để dưỡng ẩm da, dẫn đến việc da bị khô và tiết nhiều dầu hơn.

Ngoài ra, thường xuyên tiếp xúc với sữa rửa mặt sẽ chỉ càng làm da bị khô và mất đi những lớp bảo vệ tự nhiên.

‘Hội da dầu’ hãy bỏ ngay những thói quen này nếu không muốn khuôn mặt lúc nào cũng bóng nhẫy - Ảnh 4
Chỉ nên rửa mặt mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối - Ảnh minh họa: Internet

Lạm dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da

Những cô nàng sở hữu làn da dầu không nên lạm dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da vì da dầu vốn là loại da dễ nổi mụn. Thế nên, nếu sử dụng quá nhiều sản phẩm thì sẽ khiến làn da bị quá tải và càng có cơ hội tiết dầu, gây mụn nhiều hơn.

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