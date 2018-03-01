Thời tiết nồm khiến bạn dễ ra mồ hôi, quần áo luôn ẩm ướt. Đặc biệt nếu chị em cố tình mặc quần lót còn ẩm sẽ tạo môi trường hoàn hảo cho các loại vi khuẩn, nấm phát triển ở vùng kín gây ra nhiều bệnh phụ khoa.

Khi độ ẩm không khí lên tới hơn 90% sẽ xảy ra hiện tượng nồm. Đây là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe .

"Cô bé" cần được vệ sinh ít nhất 2 lần/ngày bằng nước sạch. Bạn có thể sử dụng nước ấm hoặc dung dịch vệ sinh phụ nữ. Tuy nhiên, nếu lựa chọn dung dịch vệ sinh chị em nên có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa, đồng thời không nên lạm dụng vì có thể làm mất cân bằng độ pH ở vùng kín. Khi vệ sinh vùng kín, bạn cần rửa thật nhẹ nhàng, tránh trường hợp đưa vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo.

Các chứng bệnh viêm nhiễm vùng kín thường hay mắc vào thời tiết nồm ẩm như nấm Candida, viêm âm đạo... không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các chị em phụ nữ nên ủi quần áo đặc biệt là trang phục lót trước khi mặc vào những ngày thời tiết nồm ẩm. Ngoài ra, bạn phải giữ vùng kín luôn khô thoáng, không bị ẩm ướt trước khi mặc đồ lót. Các chị em cần tránh mặc quần lót chật để giúp "cô bé" dễ thở, tốt nhất nên chọn vải cotton để vùng kín được thông thoáng.

Theo các chuyên gia, thói quen sử dụng băng vệ sinh mỗi ngày dù không ở trong chu kỳ kinh nguyệt là điều không tốt. Băng vệ sinh sẽ khiến "cô bé" bị ngột ngạt, không thông thoáng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Cuối cùng, nếu có những dấu hiệu của viêm nhiễm vùng kín, bạn không nên tự ý mua thuốc mà nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này.

Triệu chứng viêm nhiễm vùng kín

Ngứa ngáy

Dấu hiệu đầu tiên và thường gặp nhất của viêm nhiễm vùng kín là cảm giác ngứa ngáy. Ngoài cảm giác ngứa ở trong và bên ngoài vùng kín, chị em còn gặp những triệu chứng như sưng tấy, đau nhức khó chịu.

Khí hư bất thường

Bình thường một người phụ nữ khỏe mạnh sẽ có khí hư có màu trắng đục và không có mùi hôi khó chịu. Vì thế khi nếu thấy khí hư có màu xanh, nâu và có mùi như cá ươn, có thể bạn đã mắc các bệnh phụ khoa do nấm Candida, trùng roi... gây ra.

Đau khi làm "chuyện ấy"

Đau khi gần gũi là một trong những triệu chứng của viêm nhiễm phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Khi gần gũi, nếu thấy đau đớn do âm đạo quá khô, thậm chí thường xuyên chảy máu, đó là những dấu hiệu cảnh báo vùng kín của bạn đang gặp vấn đề.

Rối loạn kinh nguyệt

Nếu chị em liên tục có chu kỳ kinh nguyệt trễ hoặc sớm, kèm theo hiện tượng rong kinh, có màu lạ, cảm giác chướng hay đau bụng... nguy cơ mắc viêm nhiễm vùng kín là rất cao.

Biết được cách vệ sinh vùng kín đúng cách này, hy vọng các chị em sẽ tránh được những căn bệnh phụ khoa thường gặp trong thời tiết nồm ẩm.