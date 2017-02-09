Đây là một trong những công thức tự nhiên tốt nhất mang lại vô số điều kỳ diệu cho sức khỏe. Loại đồ uống này sẽ cải thiện chức năng của các cơ quan trong cơ thể, thanh lọc máu và tăng cải hệ miễn dịch. Hơn nữa, nó còn là cách tuyệt vời để tăng tốc độ trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình giảm cân. Các chất độc hại sẽ được thải hết khỏi cơ thể trong thời gian ngắn.

Mỡ máu và mỡ thừa quanh eo là hai vấn đề đang khiến nhiều người đau đầu. Chúng có thể đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe , thậm chí tính mạng nếu bạn không có biện pháp kịp thời. Nếu bạn thực sự quan tâm tới sức khỏe của mình, thế thì công thức thần kỳ sau là thứ không thể thiếu cho bạn trong năm mới này.

12 múi tỏi lột vỏ

Nửa lít rượu vang đỏ

Hướng dẫn

Xắt tỏi thành những miếng nhỏ rồi cho vào lọ. Tiếp theo, đổ rượu vang vào. Đậy nắp rồi đặt ngoài nắng trong 2 tuần. Lưu ý rằng bạn cần lắc đều lọ mỗi ngày. Sau 2 tuần, lọc lấy nước rồi cho nước vào 1 cái lọ thủy tinh sẫm màu. Bạn nên uống 1 thìa nước này 3 lần/ngày trong vòng 1 tháng, sau đó tạm ngừng 6 tháng.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe của hỗn hợp đồ uống thần thánh này:

Đồ uống này chứa đặc tính kháng viêm, kháng sinh, chống ung thư và kháng khuẩn. Do đó, nó mang lại những lợi ích sau:

Trị các bệnh viêm nhiễm

Giảm mỡ máu

Loại bỏ chất độc khỏi cơ thể

Thanh lọc máu

Loại bỏ muối thừa khỏi cơ thể

Cải thiện trao đổi chất

Đốt mỡ cấp tốc

Duy trì sức khỏe của các mạch máu và tim mạch

Tăng năng lượng

Tăng hưng phấn

Vì sao hỗn hợp này có thể mang lại những điều kỳ diệu như vậy cho bạn? Rượu vang đỏ là nguồn resveratrol tự nhiên, chứa các đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Do đó, nó có thể ngừa sự tạo thành huyết khối vốn có thể dẫn tới đau tim và suy tim. Hơn nữa, chất này ức chế sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư, đồng thời tiêu diệt chúng mà không ảnh hưởng gì đến tế bào khỏe mạnh.

Mặt khác, tỏi cải thiện sức khỏe tim mạch và não. Nó kích thích hoạt động của bộ nhớ và bảo vệ não khỏi các chất độc hại. Ngoài ra siêu thực phẩm này còn bảo vệ các tế bào cơ thể, phòng ngừa các bệnh virus và vi khuẩn, giảm mỡ máu và cao huyết áp. Bên cạnh đó, nó còn thúc đẩy quá trình giảm cân. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ ràng của nó trong 1 thời gian ngắn.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).