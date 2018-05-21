Dưỡng ẩm mỗi ngày nhưng da vẫn nhăn nheo, khô sạm là do những nguyên nhân bất ngờ này đây

Không phải do bạn chăm sóc sai cách mà nguyên nhân khiến làn da ngày càng xấu đi có thể đến từ chính những thói quen thường ngày bạn đang mắc phải. Dưới đây là những nguyên nhân gây hại làn da bạn nên từ bỏ càng sớm càng tốt:

Chăm sóc da mỗi ngày là việc làm không thể thiếu để làn da luôn khỏe đẹp, nhất là vào những ngày nắng nóng. Thế nhưng dù dưỡng ẩm và bảo vệ da kỹ càng mỗi ngày nhưng bạn vẫn gặp tình trạng da nhăn nheo, khô sạm và kém tươi tắn. Vậy đâu là lý do dẫn đến tình trạng này?

Bên cạnh đó, việc thường xuyên ngồi phòng điều hòa dễ khiến bạn sốc nhiệt khi ra ngoài. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này có thể gây kích ứng da, làm tăng cao nguy cơ mắc các bệnh về da như eczema, vảy nến…

Trong thời tiết oi bức ngày hè, việc sử dụng điều hòa là giải pháp hiệu quả nhất giúp “xua tan” nắng nóng. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường có hại cho da. Nguyên nhân là do hơi lạnh từ điều hòa khiến da bạn dễ bị mất nước dẫn đến tình trạng bong tróc, nhăn nheo và ngứa ngáy da.

Nếu phải ngồi phòng điều hòa lâu, bạn nên uống nhiều nước để cấp ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nheo mắt khi có ánh nắng

Ánh nắng mùa hè chói chang và gay gắt dễ khiến bạn thường xuyên phải nheo mắt khi đi ra ngoài. Thế nhưng, thói quen này sẽ khiến các nếp nhăn và vết chân chim xuất hiện quanh mắt, hình thành quá trình lão hóa sớm. Chính vì vậy, trước khi ra ngoài, bạn nên sử dụng kính râm để bảo vệ đôi mắt cũng như hạn chế tình trạng nheo mắt vì nắng.

Thường xuyên nheo mắt dễ gây nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Không vệ sinh kính râm thường xuyên

Kính râm là vật bất ly thân của không ít các cô nàng mỗi khi ra đường. Thế nhưng, bạn có thường xuyên vệ sinh kính râm hay không? Thời tiết nắng nóng ngày hè dễ khiến gọng kính dính nhiều dầu và bụi bẩn, từ đó gây tích tụ nhiều vi khuẩn trên kính và khiến da mặt của bạn bị bám bẩn. Điều này có thể gây bít tắc lỗ chân lông, gây mụn.

Chính vì vậy, bạn cần vệ sinh kính râm thường xuyên bằng các dung dịch lau rửa kính chuyên dụng để tránh làm da mặt bị bẩn.

Thường xuyên vệ sinh kính râm để bảo vệ da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn mặt chưa được làm sạch

Trên thực tế, khăn mặt chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn hơn những gì mà bạn tưởng tượng. Nếu không được làm sạch thường xuyên, những vi khuẩn và nấm từ khăn mặt sẽ gây ảnh hưởng đến da mặt khi bạn sử dụng.

Về lâu dài, sử dụng khăn mặt bẩn có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh về da, gây mụn, dị ứng, nhiễm trùng… Sau mỗi lần sử dụng, bạn nên giặt sạch khăn và phơi khô để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn.

Trên đây là những nguyên nhân khiến da mặt ngày càng xấu đi, bạn nên lưu ý để da mặt luôn khỏe đẹp, mịn màng.