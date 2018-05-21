Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác

Luyện tập 21/05/2018 11:05

Lão hóa là “kẻ thù” số một của phụ nữ, nhất là với những chị em bắt đầu bước vào độ tuổi U30. Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn hãy thường xuyên thực hiện những bài tập làm căng cơ mặt, tốt cho da cực đơn giản dưới đây.

Theo thời gian, da dần mất đi sự đàn hồi và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, sạm, tàn nhang… Vậy làm cách nào để làm chậm quá trình lão hóa da?

Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, việc luyện tập thể dục cho cơ mặt cũng là cách để tăng độ đàn hồi cho da, giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Những bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu dưới da, từ đó giúp da săn chắc hơn, ngăn ngừa được tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo, thiếu sức sống.

Bài tập tốt cho cơ mặt, làm đẹp da

Để bắt đầu bài tập, bạn chuẩn bị một chiếc ghế và ngồi với tư thế vững chắc.

Bài tập 1

Bắt đầu khởi động bằng bài tập kéo giãn cổ. Bạn ngồi trên ghế với tư thế nghiêng đầu sang một bên.

Sau đó nhìn về mỗi bên vai khoảng 5 giây, có thể dùng tay để giúp phần cổ được kéo giãn căng hơn. Thực hiện khoảng 5 lần mỗi bên, duy trì nhịp thở đều đặn.

Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác - Ảnh 1
Nghiêng đầu sang mỗi bên khoảng 5 giây - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Đầu tiên, bạn giữ khuôn mặt hướng về phía trước nhưng mắt nhìn về phía bên phải trong 5 giây. Giữ nguyên tư thế như vậy và di chuyển mắt sang bên trái trong 5 giây. Tiếp tục, nhìn lên trên trong 5 giây và nhìn xuống dưới trong 5 giây. Lặp lại động tác liên tục trong khoảng 60 giây.

Tiếp đến, bạn nâng lông mày lên và giữ nguyên trong vòng 5 giây. Cố gắng mở mắt hết cỡ để mắt hướng lên trên. Lặp lại động tác 5 lần.

Cuối cùng, bạn mở mắt và miệng thật to ra nhưng không nâng cao lông mày lên. Lặp lại động tác này khoảng 5 lần là kết thúc bài tập.

Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác - Ảnh 2
Mở mắt và miệng thật to ra nhưng không nâng cao lông mày lên - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 3

Bạn đẩy lưỡi ra bên ngoài xa nhất có thể, giữ nguyên tư thế này trong 60 giây. Sau đó, nhìn lên trần nhà và chu miệng, giữ nguyên tư thế trong 5 giây và lặp lại 5 lần. Động tác này có tác dụng kéo căng và tăng cường các cơ ở cổ cũng như cơ mặt.

Bài tập 4

Hít thật sâu vào rồi chu môi lên và thổi ra từ từ. Thực hiện bài tập liên tục trong khoảng 60 giây.

Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác - Ảnh 3
Hít vào thật sâu rồi thở từ từ ra - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 5

Dùng 3 ngón tay đặt lên đỉnh xương gò má bên phải, ấn nhẹ và cười lớn để nâng cao gò má lên càng nhiều càng tốt, sau đó giữ trong 5 giây. Thực hiện tương tự với xương gò má bên trái. Lặp lại động tác này 3 lần mỗi bên.

Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác - Ảnh 4
Bài tập nâng gò má này rất dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa lão hóa da, chị em U30 nên thường xuyên luyện tập những bài tập căng cơ mặt trên để tăng độ đàn hồi cho da, giúp gương mặt luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Ngưng làm những việc này ngay từ bây giờ nếu không muốn tình trạng nám da ngày càng nặng

Ngưng làm những việc này ngay từ bây giờ nếu không muốn tình trạng nám da ngày càng nặng

Mùa hè là thời điểm nguy cơ nám da "ghé thăm" cao nhất, do vậy, nếu muốn bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng này, bạn hãy ngừng ngay những thói quen xấu dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   bài tập căng cơ mặt bài tập ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen