Phụ nữ U30 hãy duy trì những bài tập này để da đẹp không tì vết, gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác

Bên cạnh một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, việc luyện tập thể dục cho cơ mặt cũng là cách để tăng độ đàn hồi cho da, giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Theo thời gian, da dần mất đi sự đàn hồi và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, sạm, tàn nhang… Vậy làm cách nào để làm chậm quá trình lão hóa da?

Để bắt đầu bài tập, bạn chuẩn bị một chiếc ghế và ngồi với tư thế vững chắc.

Những bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp cải thiện quá trình lưu thông máu dưới da, từ đó giúp da săn chắc hơn, ngăn ngừa được tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo, thiếu sức sống.

Bài tập 1

Bắt đầu khởi động bằng bài tập kéo giãn cổ. Bạn ngồi trên ghế với tư thế nghiêng đầu sang một bên.

Sau đó nhìn về mỗi bên vai khoảng 5 giây, có thể dùng tay để giúp phần cổ được kéo giãn căng hơn. Thực hiện khoảng 5 lần mỗi bên, duy trì nhịp thở đều đặn.

Nghiêng đầu sang mỗi bên khoảng 5 giây - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Đầu tiên, bạn giữ khuôn mặt hướng về phía trước nhưng mắt nhìn về phía bên phải trong 5 giây. Giữ nguyên tư thế như vậy và di chuyển mắt sang bên trái trong 5 giây. Tiếp tục, nhìn lên trên trong 5 giây và nhìn xuống dưới trong 5 giây. Lặp lại động tác liên tục trong khoảng 60 giây.

Tiếp đến, bạn nâng lông mày lên và giữ nguyên trong vòng 5 giây. Cố gắng mở mắt hết cỡ để mắt hướng lên trên. Lặp lại động tác 5 lần.

Cuối cùng, bạn mở mắt và miệng thật to ra nhưng không nâng cao lông mày lên. Lặp lại động tác này khoảng 5 lần là kết thúc bài tập.

Mở mắt và miệng thật to ra nhưng không nâng cao lông mày lên - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 3

Bạn đẩy lưỡi ra bên ngoài xa nhất có thể, giữ nguyên tư thế này trong 60 giây. Sau đó, nhìn lên trần nhà và chu miệng, giữ nguyên tư thế trong 5 giây và lặp lại 5 lần. Động tác này có tác dụng kéo căng và tăng cường các cơ ở cổ cũng như cơ mặt.

Bài tập 4

Hít thật sâu vào rồi chu môi lên và thổi ra từ từ. Thực hiện bài tập liên tục trong khoảng 60 giây.

Hít vào thật sâu rồi thở từ từ ra - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 5

Dùng 3 ngón tay đặt lên đỉnh xương gò má bên phải, ấn nhẹ và cười lớn để nâng cao gò má lên càng nhiều càng tốt, sau đó giữ trong 5 giây. Thực hiện tương tự với xương gò má bên trái. Lặp lại động tác này 3 lần mỗi bên.

Bài tập nâng gò má này rất dễ thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa lão hóa da, chị em U30 nên thường xuyên luyện tập những bài tập căng cơ mặt trên để tăng độ đàn hồi cho da, giúp gương mặt luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác.