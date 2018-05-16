3 công thức nước detox cực đơn giản giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da và chống lão hóa hiệu quả

Mỗi tháng, bạn nên detox khoảng 1 tuần để cơ thể luôn khoẻ mạnh, đồng thời giúp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Dưới đây là những công thức làm nước detox đơn giản tại nhà:

Để xua tan cái nắng ngày hè, bạn hãy chuẩn bị cho mình những công thức làm nước detox đơn giản ngay tại nhà để giải khát, làm đẹp da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nguyên liệu thiên nhiên cho loại thức uống này cũng vô cùng quen thuộc, thường có trong căn bếp của mọi gia đình.

Nước detox táo quế không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe . Bên cạnh tác dụng ngăn ngừa lão hóa, thức uống này còn chứa những dưỡng chất tự nhiên giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường hoặc tim mạch.

Cách làm: Táo để cả vỏ rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng cho vào bình. Sau đó đổ thêm vào 1 lít nước cùng với 1 thanh quế khô đã rửa sạch. Đóng nắp bình lại và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút là có thể dùng được.

Không chỉ giúp ngăn ngừa lão hóa, nước detox táo quế còn rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh, dưa chuột và bưởi (Thanh lọc, đẹp da)

Đây là loại nước detox giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên dùng nước chanh, dưa chuột và bưởi còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa da.

Chuẩn bị: 4 lít nước, ½ quả chanh vỏ xanh, ½ quả chanh vỏ vàng, ½ quả bưởi, 1 quả dưa chuột

Cách làm: Chanh vỏ xanh và vàng đem rửa sạch, thái lát. Bưởi gọt vỏ, tách múi rồi xé nhỏ. Dưa chuột rửa sạch rồi thái lát mỏng. Cho tất cả các nguyên liệu vào bình ngâm cùng 4 lít nước lọc. Nếu muốn uống lạnh bạn có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng trước khi dùng.

Thường xuyên dùng nước detox sẽ giúp thanh lọc, giải độc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nước dưa hấu, dâu tây và bạc hà (Thanh nhiệt, mát gan)

Nước dưa hấu, dâu tây và bạc hà có tác dụng cải thiện phản ứng insulin để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đồng thời duy trì huyết áp ổn định trong cơ thể. Đặc biệt, loại nước detox này còn chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp thải độc cơ thể, mát gan và loại bỏ mỡ thừa trên cơ thể nhanh chóng.

Chuẩn bị: 1 lít nước lọc, ½ quả dưa hấu, 5-6 quả dâu tây, 6 nhánh bạc hà

Cách làm: Dưa hấu gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ rồi nghiền xơ. Dâu tây rửa sạch thái làm đôi, bạc hà rửa sạch rồi nghiền nhẹ. Cho tất cả nguyên liệu vào ngâm trong bình cùng với 1 lít nước khoảng nửa tiếng là có thể thưởng thức ngay.

Nước dưa hấu, dâu tây và bạc hà có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Tất cả các loại nước detox chỉ nên uống trong ngày, không nên để quá 24h sẽ làm mất đi tác dụng vốn có của nó.

Chúc bạn thành công với những công thức làm nước uống detox cực đơn giản này tại nhà nhé!