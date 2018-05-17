Muốn chống nắng, ngăn ngừa ung thư da thì đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày

Chuyên gia nói gì 17/05/2018 17:11

Áng nắng mặt trời gay gắt ư! Sẽ chẳng còn là nỗi lo nếu bạn thường xuyên sử dụng những thực phẩm giúp chống nắng, ngăn ngừa ung thư da cực hiệu quả dưới đây.

Tia cực tím từ ánh nắng mùa hè gay gắt có thể gây ra một loạt các bệnh về da nguy hiểm. Theo các nghiên cứu, thường xuyên tiếp xúc với tia cực tím là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư da. Ngoài ra, nếu không biết cách bảo vệ làn da, bạn sẽ rất dễ gặp tình trạng da sạm đen, cháy nắng hoặc dị ứng.

Bên cạnh việc che chắn cẩn thận khi ra ngoài, bạn cần bổ sung thêm những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày để làn da được bảo vệ tốt nhất, ngăn ngừa nguy cơ ung thư da.

Dưới đây là những thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho da bạn nên bổ sung trong những ngày hè đầy nắng nóng:

Những thực phẩm giúp bảo vệ da, ngăn ngừa ung thư

Dưa hấu

Chỉ với 100mg dưa hấu, cơ thể sẽ được cung cấp khoảng 4868 mcg sắc tố carotenoid màu đỏ tươi mang tên lycopene. Hàm lượng lycopene trong loại quả này nhiều hơn 40% so với cà chua bi. Đây là dưỡng chất có tác dụng giảm tình trạng nổi ban đỏ trên da do tiếp xúc với tia UV.

Muốn chống nắng, ngăn ngừa ung thư da thì đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 1
Mỗi ngày 1 ly nước ép dưa hấu không chỉ giúp giải khát và còn bảo vệ làn da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột

Không chỉ có tác dụng giải nhiệt, tốt cho hệ tiêu hóa, dưa chuột còn là loại quả giúp bảo vệ và làm trẻ hóa làn da của bạn. Nhờ thành phần chứa đến 96% nước, dưa chuột có tác dụng giữ độ ẩm tối đa cho da, ngăn ngừa các gốc tự do và chống nắng hiệu quả.

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn các dưỡng chất và vitamin dồi dào trong dưa chuột còn giúp phục hồi làn da bị cháy nắng, mang đến vẻ tươi trẻ, rạng ngời cho làn da.

Muốn chống nắng, ngăn ngừa ung thư da thì đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 2
Dưa chuột giúp cấp ẩm cho da trong những ngày nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch

Yến mạch sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bữa sáng, vừa lành mạnh vừa giúp mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều chất xơ và vitamin, yến mạch không chỉ giúp bảo vệ làn da mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Thường xuyên sử dụng yến mạch có thể ngăn ngừa các tế bào ung thư hình thành, đặc biệt là dưới da.

Rau lá xanh

Những loại rau lá xanh như rau bina, lá bạc hà, măng tây… đều chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nhờ hàm lượng cao vitamin A và C, loại thực phẩm này có khả năng ngăn chặn các tế bào da bị tổn hại do ánh nắng mặt trời gây ra.

Chính vì vậy, việc bổ sung rau lá xanh trong chế độ ăn uống vào mùa hè có thể giúp giảm nguy cơ ung thư da.

Muốn chống nắng, ngăn ngừa ung thư da thì đừng quên bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 3
Hãy thường xuyên bổ sung rau lá xanh vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Thay vì uống cà phê, bạn có thể dùng từ 1-2 tách trà xanh mỗi ngày. Thức uống này rất giàu chất chống oxy hóa giúp giảm căng thẳng, loại bỏ mỡ thừa, đồng thời ngăn ngừa da bị tổn thương bởi tia cực tím của mặt trời.

Trên đây là những thực phẩm giúp chống nắng, ngăn ngừa ung thư da hiệu quả bạn đừng quên bổ sung vào thực đơn ngày hè nhé!

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