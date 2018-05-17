Chẳng còn nỗi lo mùi cơ thể ngày nắng nóng nhờ sử dụng những thực phẩm này

Sống khỏe 17/05/2018 10:59

Hãy bổ sung ngay những thực phẩm giúp giảm mùi tự nhiên dưới đây để cơ thể luôn thơm tho suốt cả ngày dài, bất chấp nắng nóng mùa hè.

Bạn tự ti vì mùi cơ thể và ngại ngần khi giao tiếp, nhất là trong những ngày nắng nóng, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy làm thế nào để cải thiện vấn đề này?

Trên thực tế, mùi cơ thể có thể được khắc phục nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Dưới đây những thực phẩm giúp giảm mùi cơ thể tự nhiên, bạn không thể bỏ qua:

Những thực phẩm giảm mùi cơ thể trong ngày nắng nóng

Chanh

Chanh chứa nhiều tinh dầu giúp giảm mùi hiệu quả, đồng thời có khả năng lưu giữ hương thơm cho cơ thể suốt ngày dài. Tính axit của nước chanh sẽ giảm độ pH trên da khiến các vi khuẩn gây mùi khó có thể tồn tại.

Ngoài ra, các chất khử trùng tự nhiên và khả năng kháng khuẩn của chanh cũng giúp loại bỏ mùi cơ thể và cải thiện cả chứng hôi miệng do vi khuẩn gây ra.

Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng không chỉ giúp khử mùi cơ thể mà còn mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể và loại bỏ độc tố tích tụ nhanh chóng.

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Mỗi ngày một ly nước chanh ấm vào sáng sớm không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn giúp giảm mùi cơ thể hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn bị chứng hôi chân thì có thể dùng nửa quả chanh chà lên bàn chân, sau đó rửa sạch lại với nước. Cách này sẽ giúp mùi hôi nhanh chóng biến mất.

Cà chua

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và sát trùng tự nhiên mà cà chua có khả năng giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong cơ thể. Những dưỡng chất trong loại quả này còn giúp thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn chặn các đường dẫn tiết ra mồ hôi, nhờ đó kiểm soát mồ hôi rất tốt.

Uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày có thể làm giảm nhiệt độ cơ thể của bạn, đồng thời giảm tiết mồ hôi.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nước ép cà chua tươi để mát xa những khu vực ra nhiều mồ hôi trên cơ thể trong 10-15 phút trước khi tắm.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hoá giúp ngăn ngừa hơi thở có mùi, mùi cơ thể và mùi hôi từ bàn chân. Đặc biệt, uống trà xanh mỗi ngày sẽ giúp cơ thể sản xuất glutathione, một chất chống oxy hóa có tác dụng vận chuyển độc tố ra khỏi cơ thể. Khi chất độc được đào thải, mùi hôi cơ thể sẽ không còn.

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Trà xanh giúp đào thải độc tố tích tụ và giảm mùi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các polyphenol trong lá trà xanh còn giúp loại bỏ các hợp chất gây hôi miệng. Chính vì vậy, bạn có thể dùng nước trà xanh để hơi thở thơm tho, dễ chịu suốt ngày dài.  

Cây hương thảo

Đây là loại cây thảo mộc có mùi thơm dịu nhẹ giúp khử mùi cơ thể. Các hợp chất tinh dầu bạc hà và chất diệp lục trong cây hương thảo giúp ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi, trung hòa mùi cơ thể và làm cho cơ thể có mùi dễ chịu.

Mỗi ngày dùng 2 chén trà làm từ lá hương thảo sẽ giúp cơ thể thơm tho, dễ chịu, bạn chẳng còn nỗi lo cơ thể có mùi khó chịu nữa.

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Uống trà hương thảo mỗi ngày sẽ giúp cơ thể luôn thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại thực phẩm giúp khử mùi cơ thể nhanh chóng và hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay từ hôm nay.

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