Chẳng còn nỗi lo mùi khó chịu ‘ngày đèn đỏ’ nhờ những cách cực đơn giản này

Sống khỏe 10/05/2018 10:43

Mùi khó chịu "ngày đèn đỏ" khiến bạn tự ti khi giao tiếp và ngại xuất hiện ở những nơi đông người. Đừng quá lo lắng, hãy áp dụng các cách giảm mùi vùng kín cực đơn giản dưới đây để cơ thể luôn thơm tho.

Nhiều chị em gặp tình trạng vùng kín có mùi khó chịu trong “ngày đèn đỏ” do nội tiết tố thay đổi, vệ sinh không đúng cách hoặc thường xuyên mặc đồ bó… Dù với bất kỳ nguyên nhân nào thì tình trạng này cũng khiến các cô nàng vô cùng tự ti khi tiếp xúc với đám đông.

Để giảm mùi khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt, chị em hãy thử áp dụng những cách cực đơn giản dưới đây:

Những cách giảm mùi khó chịu "ngày đèn đỏ"

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát

Trong “ngày đèn đỏ”, bạn không nên diện những bộ trang phục ôm sát vì chúng chính là nguyên nhân gây ra mùi vùng kín. Nguyên nhân là do loại trang phục này sẽ hạn chế quá trình thoát mồ hôi của cơ thể, đồng thời chèn ép mạnh lên vùng kín, từ đó gây mùi khó chịu.

Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn những bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát và được làm từ chất liệu thấm hút mồ hôi tốt để cải thiện tình trạng mùi vùng kín.

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Bạn nên lựa chọn trang phục thoáng mát và rộng rãi - Ảnh minh họa: Internet

Thay băng vệ sinh thường xuyên

Để cơ thể luôn khô thoáng, bạn nên thường xuyên tắm rửa và vệ sinh sạch sẽ trong những ngày kinh nguyệt. Cách này sẽ giúp cơ thể thơm tho suốt ngày dài, hạn chế mùi khó chịu hiệu quả.

Bạn cũng cần chú ý thay băng vệ sinh khoảng 3 - 4 tiếng một lần. Sử dụng băng vệ sinh trong suốt thời gian dài không chỉ gây mùi khó chịu mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn hình thành và phát triển, từ đó gây ra nhiều căn bệnh phụ khoa.

Vệ sinh vùng kín đúng cách

Vệ sinh vùng kín đúng cách không chỉ làm giảm bớt mùi khó chịu “ngày đèn đỏ” mà còn ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm phụ khoa.

Sau khi tắm hoặc đi vệ sinh, bạn nên xả nước sạch rồi lau khô vùng kín để khu vực này luôn khô thoáng. Bạn cũng đừng quá lạm dụng các dung dịch vệ sinh và cần tránh sử dụng khăn giấy ướt để lau vùng kín. Các loại hóa chất và chất tạo mùi trong giấy ướt có thể gây viêm nhiễm và tạo mùi khó chịu.

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Hạn chế lạm dụng những dung dịch tẩy rửa - Ảnh minh họa: Internet

Chọn quần lót phù hợp

Để ngăn ngừa mùi hôi vùng kín, việc lựa chọn quần lót phù hợp là điều rất quan trọng. Bạn nên sử dụng quần lót vừa với cơ thể, không quá bó sát và có chất liệu thấm hút tốt, bề mặt mềm mại để bảo vệ vùng kín.

Nếu bạn mặc những chiếc quần lót chật hay có chất liệu vải không thấm hút thì chỉ  khiến mùi vùng kín trở nên khó chịu hơn. Vì vậy, hãy chú ý trong việc lựa chọn quần lót phù hợp cho bản thân nhé!

Bổ sung sữa chua vào thực đơn

Những lợi khuẩn trong sữa chua có tác dụng cân bằng độ pH và chống viêm nhiễm vùng kín. Bạn có thể bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng để vừa giảm bớt mùi khó chịu trong chu kỳ kinh nguyệt, vừa giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.

Chẳng còn nỗi lo mùi khó chịu ‘ngày đèn đỏ’ nhờ những cách cực đơn giản này - Ảnh 3
Nên ăn sữa chua để tăng cường lợi khuẩn cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách vô cùng đơn giản giúp giảm mùi khó chịu “ngày đèn đỏ” bạn có thể áp dụng ngay.

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