Thủ dâm là chuyện gần như ai cũng làm nhưng người ta ngại thảo luận công khai, nhất là phụ nữ. Do đó, thiên hạ thường rỉ tai và đồn đại đủ thứ khiến hành động này có vẻ trở nên tồi tệ. Thậm chí có người còn gọi thủ dâm là tội ác, là xấu xa, vv. Vì thiếu thông tin, nhiều người đã 'tin sái cổ' vào những lời đồn đại này.

Sau đây là những lầm tưởng về thủ dâm mà nhiều người tin sái cổ:

Dĩ nhiên, như mọi thứ khác, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nếu bạn ‘tự sướng’ quá nhiều hoặc sai cách, bạn có thể bị thương, bị viêm nhiễm, vv. Bạn cũng có thể bị nghiện thủ dâm, gây ảnh hưởng tới đời sống tình dục. Điều quan trọng là bạn nên làm điều này một cách điều độ để không ảnh hưởng tới sức khỏe .

Dùng máy rung để thủ dâm sẽ gây hại đến đời sống tình dục

Nhiều người tin rằng dùng máy rung thường xuyên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tình dục. Họ cho rằng khi bạn dùng đồ chơi này để tự sướng, bạn sẽ không thể ‘lên đỉnh’ khi quan hệ tình dục trong đời thực. Họ cũng nghĩ rằng máy rung có thể khiến vùng kín trở nên mất nhạy cảm, khiến âm đạo không phản ứng trước sự kích thích. Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh rằng đó là quan niệm sai bét. Có rất nhiều cách để kích thích ham muốn và máy rung chỉ là 1 trong số đó mà thôi.

Bạn không thể thủ dâm khi ‘đèn đỏ’

Nhiều chị em nghĩ rằng họ cần ngừng thủ dâm khi 'tới tháng', nhưng thật sự bạn vẫn có thể ‘tự sướng’ bình thường. Tuy nhiên, vì đây là thời kỳ nhạy cảm, bạn cần dùng tay và dụng cụ sạch để tránh viêm nhiễm.

Thủ dâm có thể lây bệnh qua đường tình dục

Trong khi bạn cần rửa tay sạch khi chạm vào vùng kín, bạn sẽ không bị bệnh lây truyền qua đường tình dục do thủ dâm. Nhưng nếu bạn và đối tác cùng nhau ‘tự sướng’, thế thì bạn có khả năng mang thai hoặc lây bệnh. Theo các chuyên gia, mụn giộp sinh dục có thể lây qua sự tiếp xúc bằng tay và vùng kín qua vết thương hở.

Bạn đừng bao giờ cho đối tác biết rằng bạn thủ dâm

Người ta thường nghĩ rằng ‘tự sướng’ là điều xấu và nếu bạn thủ dâm một mình, điều đó có nghĩa là đối tác không làm bạn thỏa mãn. Thậm chí một số người còn cho rằng đó là 1 dạng ngoại tình. Sai, việc thủ dâm và nói cho đối tác biết điều đó là điều hoàn toàn chấp nhận được.

Nếu bạn không thủ dâm thì bạn không bình thường

Mặc dù có nhiều lợi ích khi ‘tự sướng’, nhưng nếu bạn không thích làm điều này thì chẳng sao cả. Điều này không có nghĩa là cơ thể bạn không bình thường. Thủ dâm là để giải phóng stress và rất thú vị, và nếu bạn không cảm thấy thế thì đừng làm.

Thủ dâm có thể gây mù mắt

Nhiều phụ huynh ‘hù’ con họ rằng thủ dâm sẽ gây mù mắt, khiến nhiều trẻ bị hoang mang. Đây là quan niệm hoàn toàn sai bét, vô căn cứ. Trên thực tế, ‘tự sướng’ mang lại nhiều lợi ích chẳng hạn giảm đau đầu và stress.

Con gái không thủ dâm

Nhiều người nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới thủ dâm. Sai, con gái cũng làm điều đó thường xuyên như cánh mày râu. Ai cũng có nhu cầu tình dục, và họ cũng có quyền làm điều họ muốn với cơ thể của mình.

Những người đã kết hôn không thủ dâm

Chỉ vì bạn có người yêu hay đã kết hôn không có nghĩa là bạn không thể ‘tự sướng’ đôi lúc. Bản chất thủ dâm không xấu, cho dù bạn đã kết hôn. Trên thực tế, hành động này còn có một số lợi ích cho đời sống chăn gối của bạn.

Chúc bạn sống khỏe.