Đừng quên cách trị chí mén này nếu bạn không muốn nuối tiếc vì không thể trị chấy tận gốc

Sống khỏe 06/11/2017 17:54

Có thể bạn sẽ không tin, nhưng cách trị chí mén này đảm bảo sẽ tiêu diệt tận gốc đám chấy trên đầu của bạn cũng như trẻ nhỏ. Hiệu quả của nó sẽ thấy sau lần áp dụng đầu tiên đấy.

Chấy hay còn gọi là chí mén, một loại ký sinh trùng thường ẩn nấu trên da đầu và tóc của con người hoặc lông động vật. Nó hút máu vật thể chủ để phát triển. Nhờ khả năng sinh xôi nhanh mà chúng có thể xâm chiếm toàn bộ mái tóc của bạn trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, hiện trạng này thường diễn ra nhiều ở trẻ nhỏ và cũng không loại trừ ở người lớn. Do đó, bạn cần có cách trị chí mén sao cho hiệu quả nhanh chóng mà vẫn đảm bảo mái tóc được chăm sóc tốt nhất. Yên tâm, với những gợi ý dưới đây của chúng tôi, chắc chắn việc trị chấy cho trẻ nhỏ và cả bản thân bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

 

Loại ký sinh trùng này rất nhỏ, xuất hiên từ rất lâu, tuy hiện nay hiếm gặp nhưng không phải là không có. Nó dễ dàng lây lan từ người này qua người khác nếu tiếp xúc gần. Chấy rận gây ngứa ngáy, khó chịu, nếu hút máu nhiều thì vết thương li ti sẽ ngày càng nhiều hơn, làm nhiễm trùng da. Bởi vậy, đừng để đến khi chúng phát triển ngoài sức tưởng tượng mới nghĩ đến việc điều trị chí rận.

 

Hiện nay, môi trường sống sạch sẽ nên chấy rận cũng giảm đi đáng kể. Nếu như bạn muốn đảm bảo sớm loại bỏ đám chấy đáng ghét thì nên kết hợp với các biện pháp cơ bản này nhé:

 

- Vệ sinh da đầu sạch sẽ là bước đầu tiên cũng như đánh giá là quan trọng nhất để loại bỏ chấy rận tốt hơn. Gội đầu thường xuyên giúp loại sạch bụi bẩn, rửa trôi được một phần chấy và trứng chấy bám trên da đầu và mái tóc. Cách ngày gội 1 lần hoặc bạn có thể áp dụng mỗi ngày với loại dầu gội thảo dược nhé.

 

- Chải tóc với loại lược răng cưa khít là biện pháp truyền thống mà ông bà ta đã sử dụng để loại bỏ chấy và trứng chấy. Lược mau tăng diện tích tiếp xúc nên lấy đi vật bám trên đầu dễ dàng hơn. Thay vì loại lược bình thường thì bạn hãy thế bằng lược này nhé.

 

Chải tóc bằng lược mau hỗ trợ loại bỏ chấy rận tốt hơn
Chải tóc bằng lược mau hỗ trợ loại bỏ chấy rận tốt hơn (Ảnh: Internet)

- Nếu như bạn thấy khó chịu và ngứa ngáy quá mức thì hãy nhờ người bắt giùm chấy trên đầu nhé. Dùng tay tuy hiệu quả không cao nhưng lại giúp loại bỏ phần nào chí rận rất tốt. Ngoài ra, cắt tóc ngắn là biện pháp giúp giảm môi trường sinh sống của chúng, giảm số lượng trứng và chấy đáng kể.

 

Kết hợp với những cách trị chí mén như nói trên, việc sử dụng thuốc đặc trị cũng được đánh giá cao. Dùng thuốc giúp giết chết chí hay sử dụng thực phẩm thiên nhiên để ủ hay gội đầu cũng mang lại lợi ích cực cao. Hãy thử xem hôm nay chúng tôi đưa gợi ý cho bạn.

Cách trị chí mén với dầu oliu

Dầu oliu tỏ ra là sản phẩm tự nhiên an toàn và mang lại hiệu quả trị chấy rận cao mà nhiều người đã áp dụng và chứng minh. Trong dầu oliu chứa nhiều vitamin E, khoáng chất, axit amin giúp dưỡng tóc cũng như kháng khuẩn, chống nấm công hiệu. Dầu oliu hỗ trợ loại bỏ những con ký sinh trùng gây hại cho tóc và da đầu.

 

Cách trị chí rận đơn giản và công hiệu với dầu oliu
Cách trị chí rận đơn giản và công hiệu với dầu oliu (Ảnh: Internet)

Cách áp dụng dầu oliu để trị chí mén khá đơn giản, chỉ cần thoa đều dầu oliu lên tóc khô, xoa bóp nhẹ nhàng rồi dùng khăn hoặc mũ tắm trùm kín lại. Giữ như vậy qua đêm rồi gội sạch lại bằng nước ấm là được.

 

Hoặc nếu muốn, bạn có thể kết hợp dầu oliu với chanh hoặc muối ăn cũng với cách làm tương tự sẽ giúp đạt kết quả nhanh hơn.

Cách trị chấy rận bằng tỏi

Không phải tốn nhiều chi phí hay tìm kiếm khó khăn, chỉ bằng những loại thực phẩm quen thuộc này bạn đã có ngay một công thức tự nhiên để điều trị chấy rận hiệu quả. Trong đó ta phải kể đến đó là tỏi. Tỏi chứa nhiều axit lactic, tính nóng, mùi hắc nên có thể “đốt cháy” cơ thể con chấy và cả ngăn cho trứng chấy không thể phát triển được. Dùng tỏi trị chấy cho bé hoặc cho người lớn đều rất phù hợp.

 

Chúng ta áp dụng như sau: Dùng tỏi ép lấy nước cốt, trộn nước này với nước cốt chanh, tinh dầu trà, dầu dừa theo tỷ lệ 1:1. Đem hỗn hợp này thoa đều lên tóc và xoa bóp nhẹ nhàng. Dùng khăn trùm kín trong khoảng 1 tiếng rồi gội lại với dầu gội thảo dược.

Cách điều trị chí rận với chanh tươi

Chanh chứa nhiều axit amin, chanh nổi tiếng với khả năng tẩy rửa cũng như loại sạch vi khuẩn và ký sinh trùng gây hại. Dùng sản phẩm này để trị chấy rận là sự lựa chọn thông minh của bạn.

 

Dùng chanh giúp tiêu diệt chấy rận nhanh chóng nhất
Dùng chanh giúp tiêu diệt chấy rận nhanh chóng nhất (Ảnh: Internet)

Bằng cách hòa nước cốt chanh với nước ấm và thêm vào chút muối. Dùng nước này để gội đầu, massage da đầu nhẹ nhàng và xối nước lên đầu để rửa trôi được trứng và con chấy tốt hơn. Gội như vậy khoảng 5 phút rồi gội lại lần nữa với nước ấm. Sau đó hãy thoa lên tóc lớp mỏng dầu dừa để đảm bảo mái tóc được mềm mượt như ý nhé.

 

Trên đây là gợi ý đơn giản về cách trị chí mén tại nhà mà bạn có thể áp dụng đối với trẻ em và cả người lớn. Duy trì đều đặn đến khi loại sạch chấy rận nhé, đảm bảo hiệu quả chỉ sau thời gian ngắn.

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