Nếu bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bởi những biến chứng nguy hiểm của nó. Dưới đây là những dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường mà các chuyên gia y tế khuyên bạn tuyệt đối không được chủ quan:

Những rối loạn liên quan đến insulin trong cơ thể là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường . Đôi khi những triệu chứng ban đầu của bệnh hay bị nhầm lẫn với những dấu hiệu thông thường khác của cơ thể nên dễ bị bỏ qua.

Chính vì vậy, nếu nghi ngờ về triệu chứng bất thường này của cơ thể, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu bạn gặp tình trạng liên tục khát nước mặc dù đã uống rất nhiều thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do khi mắc phải căn bệnh này, có thể sẽ bị mất nước dẫn đến việc cơ thể luôn trong tình trạng thiếu nước.

Thị lực suy giảm

Thị lực có thể bị suy giảm nếu lượng đường trong máu không ổn định. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt thường ngày và khả năng tập trung của bạn trong công việc. Nếu không được điều trị kịp thời, mắt sẽ mờ dần và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến mù lòa.

Nếu phát hiện mắt xuất hiện những vấn đề bất thường thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt.

Luôn có cảm giác đói

Thường xuyên gặp tình trạng đói ngay cả khi đang ăn thì bạn cần hết sức cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Khi cơ thể không sản xuất đủ insulin sẽ dễ dẫn đến cảm giác đói - Ảnh: Internet

Khi bị bệnh tiểu đường, cơ thể của chúng ta sẽ không sản xuất đủ insulin để chuyển đổi thực phẩm thành glucose cho cơ thể, chính vì vậy mà năng lượng luôn trong tình trạng thiếu hụt. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn luôc có cảm giác đói bụng, thậm chí sau khi ăn xong bạn vẫn có thể đói ngay lập tức.

Xuất hiện các vết thâm

Nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu này mà không hề biết rằng nó có thể là cảnh báo về tình trạng sức khỏe của bạn. Hiện tượng những vết thâm nám xuất hiện trên nách, háng, cổ, bên trong khuỷu tay, phía sau đầu gối… chính là dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tê tay, chân

Lượng đường trong máu tăng cao có thể dẫn đến tình trạng lưu thông máu kém gây tổn thương thần kinh, dẫn đến hiện tượng tê tay và chân.

Tê tay, chân là một trong những dấu hiệu của bệnh tiểu đường - Ảnh: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường bạn tuyệt đối không được chủ quan. Nếu nghi ngờ trước bất kỳ triệu chứng nào, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra.