Đừng để chứng suy nhược khiến bạn mệt mỏi cả ngày, hồi phục sinh lực nhanh chóng với những biện pháp siêu đơn giản này

Bạn có thể cảm thấy suy nhược do một số lý do, bao gồm:

Suy nhược dai dẳng có thể do các vấn đề sức khỏe , chẳng hạn như:

Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân chính xác đằng sau sự yếu ớt của sức khỏe bằng cách tham khảo ý kiến ​​bác sĩ bạn nhé.

Các dấu hiệu và triệu chứng của suy nhược

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Suy nhược có thể khiến bạn không còn năng lượng để thực hiện các hoạt động hàng ngày. Bạn có thể cảm thấy:

Buồn ngủ

Mệt nhọc

Chậm chạp

Không quan tâm đến việc thực hiện các công việc hàng ngày

Các triệu chứng suy nhược khác bao gồm:

Ăn mất ngon

Khó tập trung

Khó đi vào giấc ngủ

Những cách đơn giản để đối phó với chứng suy nhược cơ thể tại nhà

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà cho chứng suy nhược.

1. Ăn chuối

Chuối là một nguồn cung cấp đường tự nhiên tuyệt vời, cụ thể là; sucrose, fructose và glucose. Những loại đường này có thể giúp bạn tăng cường năng lượng một cách nhanh chóng và đáng kể.

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Ngoài ra, chuối còn chứa kali, một loại khoáng chất mà cơ thể cần để chuyển hóa đường thành năng lượng. Hơn nữa, chất xơ trong chuối giúp duy trì lượng glucose trong máu của bạn.

Ăn một hoặc hai quả chuối bất cứ khi nào bạn cảm thấy cơ thể uể oải. Bạn cũng có thể thử sinh tố hoặc chuối lắc.

Để giúp bồi bổ cơ thể và không bị suy nhược, hãy ăn một quả chuối chín với 1 thìa mật ong hai lần mỗi ngày. Ngoài ra, bạn có thể thêm nó vào ngũ cốc buổi sáng hoặc bột yến mạch.

Lưu ý: Nếu bạn bị bệnh tim hoặc thận, hãy thảo luận với bác sĩ về lượng kali an toàn để bạn tiêu thụ. Nếu bệnh tiểu đường của bạn được kiểm soát kém, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ.

2. Thưởng thức hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E có thể giúp bạn chống lại các triệu chứng của suy nhược chung và giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng.

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Ngoài ra, liều lượng magiê cao trong hạnh nhân đóng một vai trò trong việc thay đổi protein, chất béo và carbohydrate thành các nguồn năng lượng. Sự thiếu hụt magiê nhẹ có thể là nguyên nhân gây ra suy nhược ở một số người.

Ngâm hai quả hạnh, một quả sung khô và một ít nho khô trong nước qua đêm. Vào buổi sáng, bỏ hạnh nhân, quả sung và nho khô và uống nước. Bóc vỏ và ăn hạnh nhân, tiếp theo là vả và nho khô.

Ngoài ra, hãy mang theo hạnh nhân rang bên mình, và bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc suy nhược, hãy ăn một ít để có năng lượng tức thì.

3. Một ly sữa ấm

Sữa được coi là một trong những nguồn cung cấp canxi và vitamin D tốt nhất, được chứng minh là hỗ trợ cơ và xương khỏe mạnh.

Uống một cốc sữa ấm với 1 thìa mật ong hoặc thưởng thức đơn giản. Ngoài ra, hãy thêm sữa vào ngũ cốc hoặc cà phê của bạn.

Bạn cũng có thể đun sôi 2-3 quả sung trong 1 cốc sữa. Ăn quả sung hầm và uống sữa để tăng cường sức lực.

4. Quả lý gai

Ảnh minh họa: Internet

Còn được gọi là " quả amla", quả lý gai là một loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao có thể giúp tăng cường mức năng lượng của bạn. Nó là một nguồn cung cấp vitamin C, canxi, protein, sắt, carbohydrate và phốt pho.

Tiêu thụ một quả lý gai mỗi ngày có thể tăng cường hệ thống miễn dịch yếu.

Phô mai một ít và cùng với quả lý gai, hãy cho vào máy ép trái cây để lấy nước cốt tươi. Trộn 2 thìa nước ép này với một lượng mật ong bằng nhau. Uống nước này hai hoặc ba lần một ngày trong một tuần.

Lưu ý: Một lần nữa, vì hàm lượng phốt pho, hãy thảo luận về việc sử dụng quả lý gai với bác sĩ của bạn nếu bạn bị bệnh thận hoặc bạn đang chạy thận nhân tạo.

5. Uống trà nhân sâm

Ảnh minh họa: Internet

Trong nhiều thế kỷ, nhân sâm đã được biết đến như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó có thể cung cấp cho bạn năng lượng bất cứ khi nào bạn cảm thấy cơ thể không khỏe. Do tính chất làm dịu và làm dịu, loại thảo mộc này cũng có tác dụng làm dịu thần kinh của bạn.

Cắt một củ nhân sâm thành từng lát mỏng. Đun 8 đến 10 lát trong ba cốc nước trong 15 phút ở lửa nhỏ. Lọc lấy dung dịch, thêm một chút mật ong và để nguội. Uống 1 đến 3 tách trà nhân sâm mỗi ngày, theo yêu cầu.

Lưu ý: Nhân sâm không thích hợp cho những người bị cao huyết áp hoặc bất kỳ loại bệnh tim nào.

6. Thưởng thức dâu tây

Việc bổ sung ít calo này vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày. Dâu tây chứa nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp sửa chữa mô, tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do.

Dâu tây có chất chống ung thư, trị tiểu đường và chống béo phì. Chúng đã được chứng minh là giúp bảo vệ tim mạch và hệ thần kinh. Ngoài ra, bạn nhận được một lượng mangan, chất xơ và nước lành mạnh từ các loại quả mọng.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nửa ly nước dâu tươi bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và suy nhược.

Bạn cũng có thể ăn dâu tây một mình hoặc trộn chúng với các loại trái cây khác, ngũ cốc nguyên hạt và rau để tạo thành món salad trái cây ít calo và giàu chất xơ.

7. Kết hợp trứng trong chế độ ăn uống của bạn

Ăn một chế độ ăn uống cân bằng là điều quan trọng hàng đầu để tránh suy nhược và mệt mỏi. Bao gồm trứng trong chế độ ăn uống của bạn có thể thực sự hữu ích vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, sắt, biotin, vitamin A, axit folic, riboflavin và axit pantothenic.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn một quả trứng mỗi ngày để tăng cường dinh dưỡng được cung cấp bởi nguồn protein này. Có một số cách bạn có thể chế biến món trứng, bao gồm luộc chín, hấp và chiên hoặc trứng tráng với pho mát, thịt ít béo và rau.

8. Nhâm nhi một tách cà phê

Caffeine có trong cà phê tác động lên não và giúp bạn tăng cường năng lượng tức thì. Ngoài việc làm cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nó có thể giúp tăng sức bền, cải thiện khả năng tập trung, giảm đau và cải thiện tốc độ trao đổi chất của bạn.

Uống cà phê điều độ sẽ không gây hại cho sức khỏe. Tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể làm tăng nguy cơ lo lắng, tim đập nhanh, bồn chồn và mất ngủ.

Lưu ý: Nếu bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi hầu hết thời gian ngay cả khi đã thử các biện pháp khắc phục này, hãy hẹn gặp bác sĩ để xác định chính xác nguyên nhân và điều trị thích hợp.

Lời khuyên ngăn ngừa suy nhược cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo nhỏ để giúp bạn ngăn chặn tình trạng suy nhược và mệt mỏi.

Tập thể dục ít nhất nửa giờ mỗi ngày để duy trì năng lượng và hoạt động. Cố gắng duy trì trọng lượng cơ thể lý tưởng của bạn. Thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh và lành mạnh. Ngủ đúng giấc. Uống nhiều nước để giữ nước cho cơ thể. Tránh rượu và ngừng hút thuốc.

Khi nào bạn nên đến gặp bác sĩ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng yếu kéo dài trong 4–6 tuần hoặc nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, tốt nhất bạn nên đi khám. Có một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn tăng cường năng lượng và bổ sung sức mạnh cho bạn, nhưng nếu vẫn không có tiến triển tốt, bạn cần tham vấn bác sĩ càng sớm càng tốt.

Theo Emedihealth