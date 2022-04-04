Dùng 'cái này' trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm trí tuệ

Sống khỏe 04/04/2022 17:16

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng kháng sinh lâu dài trong hơn hai tháng ở phụ nữ trên 50 tuổi làm suy giảm khả năng nhận thức và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Dùng 'cái này' trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm trí tuệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard và Đại học Russian đã tiến hành một nghiên cứu để tìm hiểu về ảnh hưởng của việc sử dụng kháng sinh đối với khả năng nhận thức ở phụ nữ trung niên. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát khoảng 15.000 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 54,7 tuổi, những người này đã dùng thuốc kháng sinh trong 4 năm.

Dựa trên kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu chia những người tham gia thành 4 nhóm theo thời gian và mức độ sử dụng thuốc kháng sinh. Sau đó, những người tham gia trong mỗi nhóm sẽ thực hiện một bài kiểm tra khả năng nhận thức nhằm kiểm tra sự chú ý, tốc độ vận động của tinh thần (mức độ họ nhanh chóng nhận ra và phản ứng với những thay đổi của môi trường), khả năng học tập và trí nhớ làm việc,…

Kết quả là nhóm dùng kháng sinh trên 2 tháng có biểu hiện suy giảm khả năng nhận thức so với nhóm không dùng kháng sinh. Ngoài ra, họ có bộ não lão hóa hơn khoảng 3~4 năm so với phụ nữ đồng trang lứa cho nên họ có nguy cơ mắc các bệnh về nhận thức như Alzheimer cao hơn. Nhóm nghiên cứu giải thích rằng những thay đổi trong hệ vi sinh vật đường ruột do dùng kháng sinh lâu dài có thể đã ảnh hưởng đến não, dẫn đến giảm suy khả năng nhận thức.

Dùng 'cái này' trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm trí tuệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhà nghiên cứu Robert Yolken, người tham gia nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi cần có thêm nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc sử dụng kháng sinh và khả năng nhận thức” ông nói thêm: “Nếu chúng ta có thể giảm thiểu tối đa việc điều trị bệnh bằng thuốc kháng sinh, chúng ta có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.”

Nghiên cứu này gần đây đã được xuất bản trên tạp chí 'PLOS ONE'.

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