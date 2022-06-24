Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua

Sống khỏe 24/06/2022 08:17

Làm sao để cao thêm vài cm là điều cao ước của những người sở hữu vóc dáng thấp bé. Nếu bạn đang muốn cải thiện chiều cao của mình thì hãy tham khảo ngay những cách tăng chiều cao theo lời khuyên của chuyên gia dưới đây nhé.

Uống sữa

Cách tăng chiều cao đầu tiên được nhiều bậc phụ huynh nghĩ đến chắc chắn là uống sữa. Sữa đúng là một trong những phương pháp tăng chiều cao được nhiều người sử dụng. Bởi trong sữa có những yếu tố tăng trưởng là IGF-1. Theo một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những trẻ em uống sữa thường có mức IGF-1 cao hơn những trẻ không uống sữa. Đây là một loại protein tự nhiên có thể kích hoạt tăng trưởng toàn diện ở tế bào xương, mô hoặc máu.

Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa rất giàu canxi, khoáng chất quan trọng giúp xương phát triển. Canxi rất cần thiết trong việc cải thiện chiều cao. Bên cạnh canxi, sữa còn chứa vitamin A và protein đóng vai trò quyết định sự phát triển của toàn bộ cơ thể, trong đó có chiều cao.

Nếu muốn tăng chiều cao, bạn nên uống 2 – 3 cốc sữa/ngày. Đồng thời, bạn nên ăn các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, và kem.

Tập yoga

Cách tăng chiều cao thứ hai mà bạn có thể thử để đạt được hiệu quả tăng chiều cao như mong muốn đó chính là tập yoga. Không giống như các bài tập thể thao cần nhiều sức lực, yoga là các bài tập thể dục nhẹ nhàng, nhưng lại giúp bạn cải thiện chiều cao một cách đáng kể. Vì khi tập yoga, các hormone trong cơ thể bạn sẽ được điều hòa và từ đó xương sẽ được kéo dài một cách tự nhiên. Một số động tác yoga mà bạn có thể thử tập đó là: tư thế rắn hổ mang, tư thế Tadasana, tư thế Sarvangasana,…

Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tập yoga giúp cải thiện chiều cao một cách tự nhiên. Tập yoga kích thích sản xuất các hooc môn tăng trưởng trong cơ thể. Thêm nữa, các bài tập yoga còn giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi cho các cơ. Từ đó, cơ thể bạn có thể phát triển một cách tốt nhất.

Động tác yoga phù hợp giúp cải thiện chiều cao chính là động tác Surya Namaskar.

Bài tập giãn cơ

Không chỉ các động tác yoga mà các bài tập giãn cơ cũng được chứng minh là góp phần làm tăng trưởng chiều cao của bạn. Một số bài tập giãn cơ mà ban có thể tham khảo đó là: treo người trên xà đơn, tư thế tam giác, tư thế bơi trên cạn, nâng vùng chậu,…. Các bài tập giãn cơ này không chỉ giúp bạn tăng chiều cao một các hiểu quả hơn mà còn giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và dẻo dai hơn rất nhiều đó.

Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là một động tác, bài tập cải thiện chiều cao hiệu quả dù bạn ở bất kỳ lứa tuổi nào. Bạn hãy cố gắng đứng thẳng rồi vươn người lên một vài phút, đều đặn hàng ngày. Một ngày bạn có thể tập bài tập này nhiều lần, ở những thời điểm khác nhau. Có nhiều bài tập căng cơ bạn có thể tập tại nhà như: bài tập rắn hổ mang, gập người, xoắn, kéo dài chân.

Tập thể dục và chơi thể thao 

Để tăng chiều cao một cách tự nhiên không can thiệp bằng phẫu thuật bạn cũng có thể thử các bài thể dục thể thao. Bởi để có thể đạt được chiều cao lý tưởng nhanh nhất thì việc bạn cần làm đó chính là kép dài xương cột sống và thay đổi tư thế của bản thân. Muốn làm được điều này thì đương nhiên bạn sẽ cần tập thể dục thể thao thường xuyên.

Khi dịch khớp đạt đến mức độ vừa đủ thì cột sống của bạn có thể kéo dài đến 2 – 3cm một cách tự nhiên. Ngoài ra thì việc tập thể dục thể thao mỗi ngày cũng thúc đẩy cơ thể sản sinh ra hormone tăng chiều cao và cơ bắp cho cơ thể.

Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục và chơi thể thao tăng cường sản xuất hooc môn cải thiện chiều cao. Để cải thiện chiều cao như mong muốn, bạn nên thường xuyên tập thể dục, tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Chế độ ngủ hợp lý 

Thời gian nghỉ ngơi giúp cơ thể tái tạo và phát triển các mô. Thực tế, loại hooc môn tăng trưởng HGH được tái tạo nhiều hơn nếu bạn nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc.

Để đạt được chiều cao mong muốn thì chế độ ngủ hợp lý cũng là một yếu tố rất quan trọng. Vì khi ngủ đủ giấc cơ thể bạn cũng sẽ được sản sinh ra nhiều hormone tăng trưởng chiều cao hơn.

Để sở hữu chiều cao lý tưởng thì những quy tắc này là vàng và không thể bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khi ngủ đủ giấc, lão bộ sẽ được thư giãn, tiết ra hooc môn HGH nhiều hơn. Nói cách khác, khi lão mệt mỏi thì hooc môn HGH không được tiết ra nhiều. Một chế độ sinh hoạt khoa học cho người trong giai đoạn phát triển là họ cần ngủ 8 – 11 tiếng/đêm mới là chế độ ngủ hợp lý giúp chiều cao phát triển hiệu quả nhất.

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