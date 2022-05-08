Để có một cơ thể săn chắc và gọn gàng hơn, bạn nên thay đổi chế độ ăn uống theo những hướng tích cực này

Sau đây là những yếu tố cần thiết mà bạn cần loại bỏ khỏi chế độ ăn uống để đạt được mục tiêu về thể hình của mình.

Theo y học Ấn Độ Ayurveda, 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là thời điểm gan của chúng ta bận rộn làm sạch và giải độc, đồng thời cơ thể đang tự đào thải và loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể để có thể tái tạo tế bào và sửa chữa tổn thương tế bào. Trước khi quá trình thanh lọc trong cơ thể bắt đầu, chúng ta cần thức ăn được tiêu hóa, chuyển hóa và hấp thụ. Do đó, bạn cần kết thúc bữa tối của mình trước 8 giờ tối, đây là thời gian thực tế trong khi thời gian lý tưởng là 6 giờ tối. Lưu ý rằng ăn các bữa ăn nặng, mặn vào buổi tối (sau khi mặt trời lặn) sẽ chỉ dẫn đến đầy hơi, viêm nhiễm và lắng đọng chất béo.

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Đường ở tất cả các tên và dạng khác nhau của nó chỉ là calo rỗng không có giá trị dinh dưỡng. Một số lựa chọn thay thế tự nhiên có vẻ hơi lành mạnh nhưng có rất ít lợi ích về mặt dinh dưỡng. Đường chỉ đơn giản là bổ sung vào lượng calo hàng ngày của bạn và góp phần gây viêm ruột. Đổi lại, điều này có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ dinh dưỡng và hội chứng ruột bị rò rỉ. Đồ uống thể thao, nước tăng lực có lượng đường đáng báo động có thể làm chệch hướng tiến độ thể dục của bạn.

Xa lánh với thực phẩm chế biến

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Thực phẩm chế biến, đóng gói, đóng hộp có nhiều natri, đường, chất ổn định nhân tạo, dầu thực vật,… gây hại nhiều hơn là có lợi cho sức khỏe của bạn. Nếu mục tiêu của bạn là có một thân hình cân đối, gọn gàng hơn thì hãy tránh chúng càng nhiều càng tốt.

Bất cứ thứ gì đi kèm trong hộp hay lon nên không có dinh dưỡng đáng kể trong chế độ ăn uống của bạn. Bánh mì kẹp thịt, pizza, khoai tây chiên, xúc xích, khoai tây chiên, mì cốc và những thứ tương tự nên nằm trong danh sách “thực phẩm ăn mỗi năm một lần” của bạn.

Loại bỏ protein chất lượng kém

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Nếu bạn nghĩ rằng việc thêm cốm đậu nành, đậu nành, bột đậu nành vào kế hoạch của mình sẽ giúp bạn đáp ứng nhu cầu protein, thì xin lỗi, bạn đang làm vỡ kế hoạch hình thể của mình. Đây không phải là những protein chất lượng tốt, trên thực tế chúng thuộc loại thực phẩm chế biến sẵn. Chúng được sản xuất công nghiệp, loại bỏ tất cả dinh dưỡng, chỉ để lại các thành phần phân lập đậu nành và tổng hợp.

Những điều này không chỉ cản trở tiến độ thể dục của bạn mà còn khiến bạn bị đầy hơi và có thể làm tăng nguy cơ mất cân bằng nội tiết tố. Vì vậy, hãy giữ cho chế độ ăn uống của bạn sạch sẽ và bổ sung các protein chất lượng cao như trứng hữu cơ, thịt gia cầm, sữa hữu cơ và các sản phẩm từ sữa, đậu phụ, đậu edamame, đậu nành vào bữa ăn của bạn.

Loại bỏ thực vật tinh chế và dầu tinh chế

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Tỷ lệ Omega 6 và Omega 3 trong dầu thực vật và dầu hạt được sản xuất công nghiệp bị sai lệch, khiến chúng dễ gây viêm nhiễm. Tỷ lệ chấp nhận được là 3: 1 nhưng tỷ lệ này cao tới 15 đến 20: 1. Hãy thay thế chúng bằng bơ ghee desi hữu cơ, dầu mù tạt nguyên chất và dầu ô liu và xem sự khác biệt với sức khỏe nhé.

Hạn chế thực phẩm làm mất nước

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Đúng vậy, việc loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể sẽ giúp bạn có lợi cho mình. Tuy nhiên, làm như vậy hàng ngày với sự hỗ trợ của thực phẩm bổ sung sẽ không có lợi về lâu dài vì nó có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải và giảm huyết áp. Tiêu thụ đồ uống có chứa caffein và rượu sẽ đào thải nước ra khỏi cơ thể, khiến cơ thể bị khô, dẫn đến giữ nước ứ đọng trong cơ thể. Do đó, bạn nên hạn chế tiêu thụ đồ uống khử nước và thay thế bằng nước chanh, nước dừa, nước ép rau củ hoặc súp trong.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy xóa bỏ nỗi sợ hãi về thức ăn, cảm giác tội lỗi liên quan đến một số loại thức ăn và sự xấu hổ về cơ thể. Hãy hàn gắn mối quan hệ của bạn với thức ăn và cơ thể, và chỉ khi đó, cơ thể khỏe mạnh hơn, gọn gàng hơn mới là một cơ thể hạnh phúc dành cho bạn.

Theo Femina