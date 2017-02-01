Hiện nay, mỡ máu cao đã trở thành ‘đại dịch’ cho toàn xã hội. Nó không còn là căn bệnh chỉ dành cho người lớn tuổi mà đã trở nên phổ biến ở tất cả mọi độ tuổi. Nguyên nhân nằm ở chế độ ăn uống cùng lối sinh hoạt thiếu lành mạnh. Có thể nói rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của bệnh mỡ máu cao.

Mỡ máu cao có thể dẫn tới sự tích tụ mảng bám trong các mạch máu, vốn có thể gây ra nhiều bệnh như bệnh tim mạch vành, cao huyết áp, vv. Ngoài ra, nó còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh đau tim chết người. Do đó, bạn cần tuân theo 1 lối sống lành mạnh để kiểm soát mỡ máu.

Mỡ máu là chất béo cần thiết nằm trong dòng máu giúp sản xuất ra một số hormone cụ thể, đồng thời hỗ trợ nhiều chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, nếu khối lượng mỡ trong máu cao hơn mức bình thường, nó có thể dẫn tới nhiều chứng bệnh nguy hiểm.

Ngoài việc ăn uống và duy trì lối sinh hoạt điều độ, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 bài thuốc thần kỳ của y học cổ truyền Ấn Độ có thể giúp giảm mỡ máu trong cơ thể. Nguyên liệu của phương thuốc này cực kỳ dễ kiếm, rẻ tiền và an toàn. Bạn có thể tự pha uống mỗi ngày để điều trị căn bệnh này tại nhà.

Nguyên liệu

3 thìa nước ép hành tây

1 thìa dầu dừa

Nếu uống thường xuyên, phương thuốc này có thể giúp bạn điều trị căn bệnh mỡ máu cao một cách hiệu quả. Vì sao bài thuốc này có tác dụng tuyệt vời trong việc trị bệnh? Đó là vì hành tây giàu allium, vốn là 1 enzyme có thể đánh bay mỡ máu tích tụ trong cơ thể, qua đó giảm mỡ máu về mức bình thường.

Trong khi đó, dầu dừa chứa các axit béo omega-3 vốn cực kỳ hiệu quả trong việc làm cho mỡ máu ‘bật gốc’ khỏi các mạch máu, giúp cho dòng máu di chuyển thông thoáng tới các bộ phận của cơ thể.

Hướng dẫn

Cho tất cả nguyên liệu vào 1 cái cốc rồi khuấy đều. Uống hỗn hợp này mỗi sáng sau khi ăn sáng nhẹ. Để có kết quả tốt nhất, bạn nên uống liên tục trong thời gian 3 tháng. Bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt của nó trong 1 thời gian ngắn.

Lưu ý rằng mặc dù bài thuốc này cực kỳ công hiệu, song điều cốt yếu nhất vẫn là việc bạn cần có chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa đồ ăn giàu các chất béo không có lợi cho sức khỏe, đồng thời duy trì việc tập thể dục.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).