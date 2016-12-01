Cuốn phăng chất độc ra khỏi phổi bằng công thức “dễ ợt” này

Sống khỏe 01/12/2016 14:34

Phổi đóng có chức năng trao đổi khí cho toàn bộ cơ thể, qua năm tháng hoạt động, cơ quan này ít nhiều cũng bị suy giảm.

Đây là lý do sẽ khiến bạn gặp phải các triệu chứng ho, hen suyễn và viêm phế quản. Nếu bạn thường xuyên gặp phải các dấu hiệu trên, điều này chứng tỏ phổi của bạn cần phải được làm sạch và thanh lọc ngay hôm nay trước khi quá muộn.

 

Hiểu được điều đó, một phương thuốc dân gian được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác vơi công dụng tăng cường chức năng và bảo vệ phổi trước sự tấn công của vi khuẩn, tác hại từ môi trường bên ngoài.

 

Chức năng phổi bị suy giảm

 

Đây là phương thuốc dân gian rất nổi tiếng để điều trị hen suyễn, viêm phế quản, ho và các vấn đề về phổi và tim.

 

Phương pháp này rất dễ thực hiện, nguyên liệu rẻ tiền, có thể làm tại nhà, đảm bảo an toàn giúp “cuốn phăng” các chất độc hại ra khỏi phổi, chấm dứt các cơn ho do viêm phế quản gây ra.

 

Thành phần

 

500gr hành tây tím.

 

500gr đường cát trắng.

 

2 trái chanh lớn, vắt lấy nước cốt.

 

1.5 lít nước sạch và 7 muỗng canh mật ong nguyên chất.

 

Lưu ý, công thức này chỉ phát huy hiệu quả toàn diện khi bạn dùng hành tây tím, chúng giàu flovonoid, chất xơ, quercetin, allicin tiêu diệt gốc tự do và kháng viêm, tốt cho phổi và toàn bộ cơ thể.

 

Chuẩn bị

 

Bước 1: Hành tây thái lát nhỏ, chanh vắt lấy nước để riêng.

 

Bước 2:  Bắc 1 cái nồi to lên bếp, cho đường vào trong, thắng dưới lửa nhỏ sao cho đường chuyển sang màu cánh gián.

 

Bước 3: Đổ hành tím vào trong, đảo xơ và cho lượng nước đã chuẩn bị vào cùng, để lửa ở mức trung bình và nấu sôi.

 

Bước 4: Nấu sao cho lượng nước bên trong còn 1/3 so với ban đầu rồi tắt bếp, để nguội hoàn toàn.

 

Bước 5: Tiếp tục cho nước cốt chanh và mật ong vào chung, trộn đều.

 

Bước 6: Cuối cùng, lọc lấy nước cho vào chai thủy tinh.

 

Uống 1 muỗng canh hỗn hợp này trước khi ăn

 

Sử dụng như thế nào

 

Người lớn, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 1 muỗng canh trước bữa ăn 20-30 phút.

 

Trẻ em bị ho hoặc viêm phế quản cũng có thể áp dụng công thức này nhưng chỉ với 1 muỗng cà phê.

 

Uống liên tục cho đến khi hết, nếu thích bạn có thể thực hiện thêm 1 liệu trình.

 

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