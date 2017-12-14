Cứ ăn những thực phẩm này thì đừng hỏi tại sao bạn lại dễ mắc ung thư gan hơn người khác

Sống khỏe 14/12/2017 10:44

Chế độ dinh dưỡng hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Một số loại thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, bạn nên tránh xa càng sớm càng tốt.

Ung thư gan là bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm này.

Gan là cơ quan lớn thứ hai trong cơ thể và có vai trò vô cùng quan trọng. Khi gan bị tổn thương sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gây ra viêm gan, xơ gan… thậm chí là ung thư gan.

Dưới đây là những thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến gan, làm tăng nguy cơ ung thư bạn cần tránh:

Những thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư gan

Rượu

Rượu là đồ uống chứa cồn nên rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến gan. Cồn bị phân giải trong gan sẽ sản sinh ra acetaldehyde – một loại độc tố gây tổn hại đến ADN. Bên cạnh đó, những chất có trong rượu còn làm tăng sinh tế bào bất thường trong gan, gây ra những thay đổi về di truyền và tăng nguy cơ ung thư.

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Rượu là thực phẩm bạn cần tránh xa để ngăn ngừa ung thư - Ảnh: Internet

Đồ uống có ga và chứa caffein

Những chất có trong nước ngọt đều gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, làm phát triển các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, nước ngọt có ga còn chứa 4-methyllimidazole, đây là chất được xếp vào danh mục khuyến cáo những chất gây ung thư.

Bạn cũng nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa nhiều caffein vì nó có thể làm tổn thương gan và tăng nguy cơ mắc ung thư.

Thực phẩm chế biến sẵn

Những loại thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích…  đều chứa nhiều muối và các chất bảo quản gây hại cho cơ thể. Khi bạn ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn sẽ khiến cơ thể bị ảnh hưởng bởi các hydrocacbon thơm đa vòng gây ung thư.

Cứ ăn những thực phẩm này thì đừng hỏi tại sao bạn lại dễ mắc ung thư gan hơn người khác - Ảnh 2
Những thực phẩm chế biến sẵn đều không tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Thực phẩm để lâu

Thực phẩm để lâu, không được bảo quản kĩ lưỡng rất dễ bị biến chất do tác động từ môi trường bên ngoài. Đối với trường hợp bị nấm mốc, hầu hết các thực phẩm đều sinh ra chất aflatoxin. Chất độc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến gan, gây ra tình trạng gan nhiễm mỡ dẫn tới xơ gan và ung thư gan.

Ngoài ra, nếu bệnh nhân mắc viêm gan B ăn phải những loại thực phẩm này sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao gấp 60 lần so với những người bình thường.

Thay vì thường xuyên ăn ở các hàng quán ven đường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bạn nên tự chế biến món ăn tại nhà để bảo vệ sức khỏe.

Dưa chua

Dưa chua là món ăn ngon và được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên bạn nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này để phòng tránh nguy cơ ung thư. Theo các nghiên cứu, dưa chua có chứa một lượng lớn nitrosamine – chất có thể gây ung thư gan.

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Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ ung thư - Ảnh: Internet

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Khi phát hiện hai triệu chứng này, bạn cần đặc biệt cảnh giác bởi chúng có thể là biểu hiện sớm của ung thư phế quản nguyên phát.

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