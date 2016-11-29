Công thức trà cai thuốc lá: Hút 20 năm cũng bỏ hẳn chỉ sau 3 ngày

Tiến sĩ Antonín Šćipin – chuyên gia về tiêu hóa người Nga đã khuyên bệnh nhân của mình sử dụng một loại trà đơn giản giúp bỏ thuốc vô cùng công hiệu, theo Fitbodycenter.

Bỏ thuốc lá là điều mà hầu hết bác sĩ trên thế giới khuyến cáo, thế nhưng việc cai thuốc lá không hề dễ dàng, nhất là với người có tiền sử hút thuốc nhiều năm.

May mắn thay, với công thức vô cùng đơn giản của Tiến sĩ Antonín Šćipin – chuyên gia về tiêu hóa người Nga, mọi người đã có thể bỏ thuốc chỉ trong vòng 3 ngày. Vậy bác sĩ đó đã dùng nguyên liệu gì để tạo nên điều kì diệu đó?

Thành phần:

- Lá mã đề cắt nhỏ

- 1/2 lít nước lọc đun sôi

- 1 bình thủy tinh

Thực hiện:

- Lấy một nhúm lá mã đề phơi khô xắt nhỏ và đặt chúng trong bình thủy tinh rồi đổ ½ lít nước sôi vào.

- Đậy nắp bình và giữ nguyên trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cả ngày, bạn nên dùng hết số “trà lá mã đề” này.

- Chỉ trong vòng 3 ngày, bạn sẽ không còn nghĩ đến thuốc lá, dù có thâm niên hút thuốc bao nhiêu năm đi chăng nữa. Tuy nhiên, để bỏ hẳn và không còn “nhớ mùi” thuốc lá, hãy uống hàng ngày trong vòng ít nhất 1 tháng.

Ngoài công dụng cai thuốc, trà mã đề còn giúp thanh lọc phổi, tiêu đàm, bổ thận và hỗ trợ chức năng thanh lọc chất độc ra khỏi cơ thể.

Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về công thức trà tự nhiên này và thực hiện sớm để bỏ được thuốc lá, đem lại sức khỏe cho chính bản thân và mọi người xung quanh ngay hôm nay.

Chúc bạn thành công và sống vui khỏe.

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