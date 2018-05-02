Cô gái Hàn Quốc giảm đến 20kg cân nặng nhờ uống mỗi ngày một ly nước ép quất làm theo cách này

Quả quất chứa hàm lượng lớn vitamin C và kali giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ổn định huyết áp tốt hơn. Đặc biệt loại quả này có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giúp cân nặng giảm nhanh chóng.

Cô nàng Kim Soo Min (Hàn Quốc) đã giảm đến 20kg cân nặng chỉ trong vòng 7 tháng kiên trì sử dụng nước ép quất . Kim Soo Min cho biết mỗi ngày cô đều uống loại nước này trước mỗi bữa ăn hoặc khi tập thể dục để thải độc cơ thể và loại bỏ mỡ thừa.

Bên cạnh đó, những dưỡng chất đặc biệt trong quả quất còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như giảm lượng cholesterol xấu giúp động mạch khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa tình trạng gan nhiễm mỡ…

Nhờ chứa hàm lượng lớn flavonoid, hesperidin (vitamin P) và nobiletin, nước ép quất có tác dụng đốt cháy mỡ thừa, hạn chế chất béo tích tụ trong cơ thể, nhờ đó giúp giảm cân hiệu quả và nhanh chóng.

Mỗi ngày một ly nước ép quất sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng nước ép quất giảm cân

Bạn không nên dùng nước ép quất nguyên chất mà tốt nhất là nên pha với nước lọc theo tỉ lệ 5 phần nước 1 phần nước ép quất. Cách làm này sẽ giúp giảm đáng kể bị chua của nước ép quất, đồng thời bảo vệ dạ dày.

Mỗi ngày, bạn có thể uống nước ép quất pha loãng vào sáng, trưa, chiều tối trước bữa ăn khoảng 30 phút để thức uống này phát huy hết tác dụng vốn có.

Tuy nhiên, nếu bạn có hệ tiêu hóa yếu hoặc có tiền sử đau dạ dày thì nên hạn chế sử dụng khi bụng đói. Thay vào đó bạn có thể sử dụng sau bữa ăn khoảng 1 tiếng và không nên dùng quá nhiều.

Kiên trì uống nước ép quất mỗi ngày và cân bằng lại thực đơn dinh dưỡng sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo “con kiến” và vóc dáng thon gọn như sao Hàn.

Bạn nên pha loãng nước ép quất để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng khác của nước ép quất

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Bên cạnh khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả, nước ép quất còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh tiểu đường nhờ chứa nhiều chất xơ. Dưỡng chất này có thể giúp cân bằng insulin và glucose trong cơ thể, từ đó cản trở sự phát triển của bệnh và các biến chứng có thể xảy ra.

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả quất chứa nhiều vitamin C giúp kích thích sự tăng trưởng của các tế bào mới và tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Nước ép quất còn mang lại rất nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Nhờ chứa hàm lượng vitamin A và beta carotene, thường xuyên uống nước rps quất sẽ giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Không chỉ giảm cân hiệu quả, nước ép quất còn mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bổ sung ngay thức uống này vào thực đơn mỗi ngày thôi nào!