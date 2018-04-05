Da căng bóng mịn màng, dáng đẹp như siêu mẫu nhờ uống nước mè đen rang mỗi ngày

Bên cạnh đó, mè đen còn chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như chất chống oxy hóa, axit béo omega-3, canxi, vitamin E, B… Hàm lượng dưỡng chất và vitamin của loại hạt này vừa giúp cung cấp đủ lượng calo cần thiết cho cơ thể, vừa hỗ trợ loại bỏ lượng chất béo dư thừa.

Theo Đông y, mè đen (vừng đen) có tính bình, vị ngọt, có tác dụng bổ máu, nhuận tràng, bổ ngũ tạng, chống hư nhược, ích khí lực, bền gân cốt, giúp mắt sáng…

Chính vì vậy, nước mè đen rang rất tốt cho sức khỏe , có tác dụng cải thiện làn da và duy trì vóc dáng hiệu quả. Thường xuyên duy trì thói quen uống 1 ly nước mè đen rang mỗi ngày sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Ngoài ra, nhờ chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào mà mè đen có khả năng phá hủy liên kết của các gốc tự do, làm giảm nhanh các triệu chứng lão hóa trên da và bảo vệ da từ bên trong.

Nước mè đen rang không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cải thiện làn da và vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là công thức pha chế nước mè đen rang cực đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà:

Cách làm nước mè đen rang cực đơn giản

Nguyên liệu:

- 100gr mè đen

- 500ml nước lọc

- 100ml sữa tươi không đường

Hướng dẫn thực hiện:

Mè đen ngâm trong nước muối loãng khoảng vài phút để làm sạch. Cách này còn giúp loại bỏ những hạt mè bị hỏng, chúng sẽ nổi lên trên mặt nước và bạn có thể dễ dàng vớt bỏ.

Mè đen sau khi ngâm vớt ra để ráo nước, phơi khô. Sau đó cho phần mè đen đã chuẩn bị vào chảo, rang với lửa nhỏ, dùng đũa đảo đều tay để mè chín đều.

Rang mè đen chín đều với lửa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Cho mè đã được rang vào máy xay cùng với 500ml nước lọc, xay thật nhuyễn. Sau đó lọc phần nước mè đen rang ra ly, thêm sữa tươi không đường vào khuấy đều rồi thưởng thức.

Mỗi ngày bạn có thể uống từ 1-2 ly nước mè đen rang vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Một số tác dụng khác của nước mè đen rang

Nước mè đen rang giúp bổ gan thận, làm đen tóc, mịn da, dưỡng ngũ tạng, sáng mắt. Đặc biệt rất tốt cho người thiếu máu, người già và sản phụ thiếu sữa.

Uống mỗi ngày 1 ly mè đen sẽ giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dầu mè đen còn giúp nhuận tràng, thông đại tiện, chữa táo bón. Nhờ chứa nhiều vitamin E và PP mà mè đen có tác dụng bổ khí huyết, làm mịn da, thích hợp bồi bổ cho người suy dinh dưỡng.

Thường xuyên dùng nước mè đen rang còn làm giảm lượng cholesterol trong máu, phòng ngừa xơ cứng động mạch, ổn định huyết áp cho người mắc các vấn đề về tim mạch.

Với những tác dụng tuyệt vời này của nước mè đen, bạn nên thường xuyên uống mỗi ngày 1 ly để bảo vệ sức khỏe, làn da và vóc dáng hiệu quả.