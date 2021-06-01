Có chồng là gymer, gái Việt khoe 15 công thức sinh tố hoa quả giúp ‘đúc body’ nóng bỏng, không mỡ thừa

Sống khỏe 01/06/2021 12:19

Hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore, Nhung Phạm luôn quan tâm tới vẻ ngoài của mình, cộng thêm có chồng là gymer khiến cô càng thêm quyết tâm với công cuộc giữ dáng.

Sinh tố hoa quả là món đồ uống gây nghiện của nhiều chị em, nhất là trong những ngày hè nắng nóng. Nó không chỉ mang lại giá trị về ẩm thực mà còn cung cấp nhiều vitamin bổ dưỡng cho sức khỏe và làn da đầy sức sống. 

Trên nhóm "yêu bếp", cô nàng Nhung Phạm - một vợ đảm hiện đang sống tại Singapore chia sẻ bí quyết để bản thân giữ được cân nặng như ý là không nhịn ăn, ăn sáng và trưa bình thường nhưng kiêng dầu mỡ, đồ ăn nhiều gia vị, đồ ngọt, buổi tối sẽ uống sinh tố và sẽ ăn thêm hạt ngũ cốc nếu quá đói và đi ngủ sớm.

Kèm theo đó là công thức 15 loại sinh tố mà Nhung hay sử dụng bổ sung vi chất cho cơ thể.

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Sinh tố kiwi, bơ, nho xanh, cải bó xôi - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố bơ, chuối, mãng cầu, việt quất, hạt điều - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố Thanh long đỏ, việt quất, chuối, kiwi xanh - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố chuối, việt quất, mâm xôi đen, hạnh nhân - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố chuối, xoài, kiwi xanh, việt quất, hạt chia, hạnh nhân - Ảnh: Nhung Phạm

Theo Nhung, để có 1 cơ thể đẹp - khoẻ mạnh thì tập luyện chỉ chiếm 30%, ăn uống và thói quen sinh hoạt quyết đến 70% còn lại. Có 1 thói quen tốt chúng ta sẽ có 1 cơ thể khoẻ mạnh và 1 ngoại hình đẹp.

Bởi vậy, cô nàng thường xuyên chia sẻ các menu ăn uống helthy lên MXH. Các món ăn Nhung chế biến thường đa phần là rau, hạn chế dầu mỡ và ăn tinh bột ở một lượng vừa phải tránh việc tích tụ nhiều mỡ thừa trong cơ thể.

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Sinh tố cải bó xôi, cam, chuối, kiwi vàng, việt quất, hạt chia, yến mạch - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố cải bó xôi, đu đủ chín, chuối, việt quất, táo, hạnh nhân - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố chuối, bơ, thanh long đỏ, kiwi và hạt chia - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố bơ, chuối, hạnh nhân, dâu tây, cải bó xôi - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố bơ, dứa, việt quất, kiwi vàng, hạnh nhân, hạt chia - Ảnh: Nhung Phạm

Với những công thức sinh tố có rau xanh, Nhung xây rau với nước trước cho nhuyễn sau đó mới thêm phần còn lại vào xay đến lúc hỗn hợp đặc sệt. Ko nên kết hợp các công thức có rau với sữa. Cô nàng khuyên mọi người không nên dùng sữa chua có hương vị, thay vào đó dùng sữa chua hy lạp, sữa chua không đường và các loại sữa hạt nếu không dùng nước lọc.

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Sinh tố dâu, nho móng tay, đu đủ chín, thanh long đỏ, hạt óc chó - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố cam, việt quất, bơ, hạnh nhân - Ảnh: Nhung Phạm
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Smoothie Dâu + Mâm xôi đỏ + Chuối - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố cải bó xôi, chuối, bơ, việt quất, thanh long đỏ, hạt điều - Ảnh: Nhung Phạm
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Sinh tố táo, cam, kiwi vàng, hạt óc chó, dứa, chuối - Ảnh: Nhung Phạm

Mùa hè oi nóng thường là thời điểm mà con người cảm thấy mệt mỏi, ể oải và khó chịu. Nhưng nếu được uống một ly sinh tố ngon, chắc chắn sẽ giúp giải nhiệt, đánh thức mọi giác quan, đặc biệt là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với những cách làm đơn giản trên, bạn có thể dễ dàng chuẩn bị cho mình và gia đình những cốc sinh tố ngon lành trong những ngày hè nắng oi bức.

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