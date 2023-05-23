Có 6 nhóm người muỗi rất thích đốt, nếu nằm trong danh sách cẩn thận nguy cơ sốt xuất huyết

Một số người luôn thu hút sự tấn công của muỗi, ngược lại một số người lại ít bị muỗi đốt dù không cần thoa kem chống muỗi. Có đến 6 nhóm người thuộc diện muỗi rất ưa thích, nếu nằm trong sanh sách bên dưới cần cải thiện phù hợp để tránh tình trạng muỗi đốt nhiều gây nên bệnh sốt xuất huyết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người thiếu vitamin B thường có khả năng thu hút muỗi hơn so với người khác. Bên cạnh đó, nếu thừa vitamin B bạn cũng dễ có biểu hiện đổ mồ hôi ra ngoài và mùi hương hấp dẫn muỗi cái hơn. Vậy nên hãy thường xuyên bồi bổ vitamin B vào cơ thể trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Vitamin B là một loại chất có nhiều trong rau xanh đậm, cá hồi, cây họ đậu, một số nội tạng động vật,...Chức năng của vitamin B cơ bản nhất là sản sinh năng lượng và tạo ra các phân tử quan trọng trong tế bào.

Người thiếu vitamin B dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 2: Người có nhóm máu O

Nghe thì có vẻ là hơi vô lý, nhưng thực tế những người có nhóm máu O thường hay bị muỗi đốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy, những người thường bị muỗi đốt có nhóm máu O. Tỷ lệ người có nhóm máu O bị muỗi đốt thường nhiều gấp 2 lần so với những người nhóm máu A và B. Trong khi đó những người nhóm máu B có khả năng muỗi cắn ít hơn. Vì vậy, nếu bạn đang thắc mắc tại sao bị muỗi chích nhiều thì rất có thể do bạn đang mang trong mình nhóm máu O.

Nhóm 3: Người có mùi cơ thể nặng

Muỗi tìm đối tượng cụ thể khi ở cách nhóm mục tiêu tiềm năng khoảng một mét. Ở khoảng cách gần, muỗi cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau tùy theo từng người, bao gồm nhiệt độ da, hơi nước và màu sắc, đặc biệt là mùi cơ thể.

Các nhà khoa học cho rằng yếu tố quan trọng nhất mà muỗi dựa vào để chọn người đốt là hợp chất hóa học do các cụm vi khuẩn sống trên da tiết ra, tạo thành mùi cơ thể. Vi khuẩn biến đổi chất bài tiết từ tuyến mồ hôi của chúng thành những hợp chất dễ bay hơi. Các hợp chất lan tỏa qua không khí, tới hệ thống khứu giác trên đầu muỗi, thu hút chúng tấn công nhiều hơn. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để trách sự tấn công trực tiếp của muỗi.

Người có mùi cơ thể nặng dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 4: Phụ nữ đang mang thai

Theo các chuyên gia sức khỏe phụ nữ đang ở vào giai đoạn thai kỳ cũng dễ trở thành đối tượng bị muỗi đốt thường xuyên hơn những người khác. Một nghiên cứu ở Nam Phi cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ bị sốt xuất huyết cao hơn gấp 2 lần so với những phụ nữ bình thường.

Các nhà khoa học đưa ra giải thích rằng nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai hay bị muỗi đốt nhiều hơn chính là do sự gia tăng lượng CO2 thải ra. Phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ thở ra lượng CO2 nhiều hơn 21% bình thường và thân nhiệt cũng tăng lên đôi chút nên nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn.

Phụ nữ mang thai dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 5: Người thường tập thể dục nhiều

Khi một người tập thể dục, một lượng lớn axit lactic thường được tiết ra, đây là đối tượng dễ dàng bị muỗi nhắm đến. Hơn nữa, những người tập thể dục có nhịp thở nhanh và thở ra nhiều khí cacbonic hơn, ngoài ra, nhiệt độ cơ thể tăng lên do vận động, rất dễ thu hút muỗi.

Nhóm 6: Người thừa cân, béo phì

Nói chung, những người thừa cân có tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cao hơn và thở ra nhiều carbon dioxide hơn, điều này hấp dẫn muỗi hơn. Ngoài ra, những người thừa cân rất dễ bị đổ mồ hôi, mồ hôi thường chứa nhiều axit amin, axit lactic,… đều là tín hiệu để "thu hút" muỗi. Vậy nên cần có chế độ ăn hợp lý hơn để giảm béo, đồng thời tránh nguy cơ bị sốt xuất huyết.