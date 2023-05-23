Có 6 nhóm người muỗi rất thích đốt, nếu nằm trong danh sách cẩn thận nguy cơ sốt xuất huyết

Sống khỏe 23/05/2023 05:00

Khi bị muỗi đót thường xuyên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nhóm máu. Tuy nhiên, sự thật đến 6 kiểu người luôn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác, hãy cẩn thận!

Một số người luôn thu hút sự tấn công của muỗi, ngược lại một số người lại ít bị muỗi đốt dù không cần thoa kem chống muỗi. Có đến 6 nhóm người thuộc diện muỗi rất ưa thích, nếu nằm trong sanh sách bên dưới cần cải thiện phù hợp để tránh tình trạng muỗi đốt nhiều gây nên bệnh sốt xuất huyết. 

Nhóm 1: Thiếu Vitamin B 

Vitamin B là một loại chất có nhiều trong rau xanh đậm, cá hồi, cây họ đậu, một số nội tạng động vật,...Chức năng của vitamin B cơ bản nhất là sản sinh năng lượng và tạo ra các phân tử quan trọng trong tế bào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người thiếu vitamin B thường có khả năng thu hút muỗi hơn so với người khác. Bên cạnh đó, nếu thừa vitamin B bạn cũng dễ có biểu hiện đổ mồ hôi ra ngoài và mùi hương hấp dẫn muỗi cái hơn. Vậy nên hãy thường xuyên bồi bổ vitamin B vào cơ thể trong mỗi bữa ăn hàng ngày. 

Có 6 nhóm người muỗi rất thích đốt, nếu nằm trong danh sách cẩn thận nguy cơ sốt xuất huyết - Ảnh 1
Người thiếu vitamin B dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 2: Người có nhóm máu O 

Nghe thì có vẻ là hơi vô lý, nhưng thực tế những người có nhóm máu O thường hay bị muỗi đốt hơn. Các nghiên cứu cho thấy, những người thường bị muỗi đốt có nhóm máu O. Tỷ lệ người có nhóm máu O bị muỗi đốt thường nhiều gấp 2 lần so với những người nhóm máu A và B. Trong khi đó những người nhóm máu B có khả năng muỗi cắn ít hơn. Vì vậy, nếu bạn đang thắc mắc tại sao bị muỗi chích nhiều thì rất có thể do bạn đang mang trong mình nhóm máu O. 

Nhóm 3: Người có mùi cơ thể nặng 

Muỗi tìm đối tượng cụ thể khi ở cách nhóm mục tiêu tiềm năng khoảng một mét. Ở khoảng cách gần, muỗi cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau tùy theo từng người, bao gồm nhiệt độ da, hơi nước và màu sắc, đặc biệt là mùi cơ thể. 

Các nhà khoa học cho rằng yếu tố quan trọng nhất mà muỗi dựa vào để chọn người đốt là hợp chất hóa học do các cụm vi khuẩn sống trên da tiết ra, tạo thành mùi cơ thể. Vi khuẩn biến đổi chất bài tiết từ tuyến mồ hôi của chúng thành những hợp chất dễ bay hơi. Các hợp chất lan tỏa qua không khí, tới hệ thống khứu giác trên đầu muỗi, thu hút chúng tấn công nhiều hơn. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để trách sự tấn công trực tiếp của muỗi. 

Có 6 nhóm người muỗi rất thích đốt, nếu nằm trong danh sách cẩn thận nguy cơ sốt xuất huyết - Ảnh 2
Người có mùi cơ thể nặng dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 4: Phụ nữ đang mang thai 

Theo các chuyên gia sức khỏe phụ nữ đang ở vào giai đoạn thai kỳ cũng dễ trở thành đối tượng bị muỗi đốt thường xuyên hơn những người khác. Một nghiên cứu ở Nam Phi cho thấy phụ nữ mang thai có nguy cơ bị sốt xuất huyết cao hơn gấp 2 lần so với những phụ nữ bình thường.

Các nhà khoa học đưa ra giải thích rằng nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai hay bị muỗi đốt nhiều hơn chính là do sự gia tăng lượng CO2 thải ra. Phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ thở ra lượng CO2 nhiều hơn 21% bình thường và thân nhiệt cũng tăng lên đôi chút nên nguy cơ bị muỗi đốt cao hơn.

Có 6 nhóm người muỗi rất thích đốt, nếu nằm trong danh sách cẩn thận nguy cơ sốt xuất huyết - Ảnh 3
Phụ nữ mang thai dễ bị muỗi đốt - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm 5: Người thường tập thể dục nhiều 

Khi một người tập thể dục, một lượng lớn axit lactic thường được tiết ra, đây là đối tượng dễ dàng bị muỗi nhắm đến. Hơn nữa, những người tập thể dục có nhịp thở nhanh và thở ra nhiều khí cacbonic hơn, ngoài ra, nhiệt độ cơ thể tăng lên do vận động, rất dễ thu hút muỗi.

Nhóm 6: Người thừa cân, béo phì 

Nói chung, những người thừa cân có tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cao hơn và thở ra nhiều carbon dioxide hơn, điều này hấp dẫn muỗi hơn. Ngoài ra, những người thừa cân rất dễ bị đổ mồ hôi, mồ hôi thường chứa nhiều axit amin, axit lactic,… đều là tín hiệu để "thu hút" muỗi. Vậy nên cần có chế độ ăn hợp lý hơn để giảm béo, đồng thời tránh nguy cơ bị sốt xuất huyết. 

Tin vui cho phụ nữ vì có đến 5 loại thịt ăn thỏa thích mà vẫn không lo bị béo lại còn giúp giảm cân nhanh

Tin vui cho phụ nữ vì có đến 5 loại thịt ăn thỏa thích mà vẫn không lo bị béo lại còn giúp giảm cân nhanh

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người rời bỏ thịt chỉ vì nghĩ chúng chứa nhiều protein, cung cấp nhiều calo gây tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 5 loại thịt lần ''cứu tinh'' cho chị em ăn để giảm cân nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   6 người bị muỗi đốt vì sao bị muỗi đốt sống khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 51 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?