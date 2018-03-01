Bị chó cắn là tai nạn phổ biến ở Việt Nam. Nếu không được tiêm phòng sớm, nạn nhân có thể tử vong nếu con chó mắc bệnh dại. Tuy nhiên, không ít người chưa biết cách sơ cứu cũng như vì chủ quan nên không tiêm ngừa bệnh dại dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Mới đây, thông tin một nam thanh niên 21 tuổi ngụ xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tử vong vì bị chó dại cắn vào ngón tay khiến dư luận xôn xao.

Ngay sau khi bị chó cắn, bạn phải tách quần/áo ra khỏi vị trí vết thương. Thao tác này sẽ giúp hạn chế nước bọt của chó còn dính trên trang phục thấm vào vết thương. Sau đó, bạn nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước chảy mạnh, nếu có nước ấm thì càng tốt. Ngoài ra, bạn có thể dùng xà phòng, nước muối hay oxy già để sát trùng vết thương.

Theo các chuyên gia, nếu chúng ta biết cách xử lý vết thương do chó cắn đúng cách sẽ có thể phòng tránh được bệnh dại hiệu quả.

Tuy nhiên, không nên chà sát quá mạnh kẻo tình trạng vết thương thêm nghiêm trọng.

Kiểm tra vết thương

Sau khi vệ sinh xong, bạn phải xem xét tình trạng vết cắn nặng nhẹ thế nào. Nếu chỉ là xước ngoài da, vết thương nhỏ, không chảy máu, bạn có thể không cần tiêm phòng dại ngay mà hãy theo dõi tình trạng của con chó. Sau 15 ngày, nếu con chó vẫn sống khỏe mạnh, bạn không cần phải đến bệnh viện để tiêm phòng nữa.

Tuy nhiên, nếu rơi vào những trường hợp sau đây, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để tiêm phòng bệnh dại:

- Vết cắn sâu trên 2cm và gần vùng đầu, cổ hoặc bộ phận sinh dục.

- Sau 10 phút vết thương vẫn không ngừng chảy máu, bạn nên dùng miếng gạc y tế đặt lên vết cắn và băng bó lại rồi đến ngay bệnh viện gần nhất. Lưu ý: Không nên băng vết thương quá chặt khiến máu khó lưu thông.

Triệu chứng bệnh dại ở chó

Bạn nên biết những dấu hiệu chó dại để phòng tránh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

- Nước dãi nhiều.

- Hung dữ khác thường.

- Giọng sủa khàn.

- Mắt đỏ bất thường

Cách phòng chống bệnh dại

- Tốt nhất là nên hạn chế nuôi chó, mèo.

- Tiêm ngừa phòng dại đầy đủ cho thú cưng. Khi thấy chó hoặc mèo có dấu hiệu bị dại cần đưa đến trạm thú ý để được tiêm phòng và chữa trị kịp thời.

- Khi nuôi phải thường xuyên giữ vệ sinh, tắm rửa cho thú cưng. Ngoài ra, khi dắt chó đi dạo bạn nên hạn chế để chó chạy rông và cần phải đeo rọ mõm.

Khi dẫn chó đi dạo nhất định phải đeo rọ mõm cho chúng - Ảnh minh họa: Internet

- Khi bị chó cắn, cần bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu ở trên. Đặc biệt không dùng các loại thuốc Nam hoặc thuốc không rõ nguồn gốc đắp lên vết cắn. Người bị chó, mèo nghi bị dại cắn phải đi tiêm phòng sớm và đầy đủ.

Với cách xử lý khi bị chó cắn ở trên, hy vọng bạn sẽ giúp được bản thân và những người thân xung quanh tránh được căn bệnh dại nguy hiểm.