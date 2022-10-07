Chữa viêm tụy bằng thuốc nam sẵn có trong nhà bạn!

Triệu chứng của bệnh viêm tụy điển hình thường là: Đau bụng trên kéo dài liên tục, cơn đau lan ra vùng lưng, bụng có cảm giác căng chướng. Thường xuyên có cảm giác buồn nôn và nôn, khi nôn xong thì có vẻ đỡ đau bụng hơn. Người bệnh thường có cảm giác không ngon miệng, ăn rất ít, miệng khô, đắng, dần dần sụt cân, mệt mỏi thậm chí là suy kiệt, thường xuyên tiêu chảy, đi ngoài phân có nổi váng, rêu lưỡi vàng, có mùi hôi và chất lưỡi đỏ.

Viêm tụy có 2 thể là viêm tụy cấp và viêm tụy mạn tính. Nguyên nhân gây bệnh thường là do nghiện rượu, hút thuốc lá, do thói quen ăn uống, do sỏi mật và một số nguyên nhân khác. Bệnh viêm tụy có thể gây ra những biến chứng nặng nề, gây tiểu đường, cao huyết áp, suy kiệt cơ thể và nhiều hậu quả đáng tiếc khác cho sức khỏe .

Việc điều trị bệnh viêm tụy tùy thuộc vào tình trạng bệnh, có thể bao gồm dùng thuốc Tây y, cải thiện dinh dưỡng thông qua chế độ ăn và thực phẩm bổ sung, hoặc phẫu thuật nếu xảy ra tình trạng ứ dịch, nhiễm trùng. Ngoài ra, cách chữa viêm tụy bằng thuốc nam cũng có thể kết hợp sử dụng để hiệu quả điều trị được tốt hơn.

Tuyến tụy là một cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, là nơi sản xuất ra các enzyme tiêu hóa đảm bảo quá trình tiêu hóa thức ăn và cung cấp insulin điều chỉnh mức đường huyết trong cơ thể. Khi tụy bị viêm có thể dẫn đến sự chết dần của các mô tụy xung quanh và gây xuất huyết. Từ đó, hệ tiêu hóa sẽ không đảm bảo được chức năng, khiến cơ thể sẽ không hấp thu được các chất dinh dưỡng cần thiết. Đặc biệt, khi tình trạng viêm kéo dài thig có thể gây ra bệnh đái tháo đường, tim mạch hoặc suy dinh dưỡng,...

Áp dụng các bài thuốc nam vào chữa viêm tụy cũng mang đến những hiệu quả nhất định!

Chữa viêm tụy bằng thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, làm tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân nhanh hồi phục hơn, đồng thời cũng giúp giảm các biến chứng do căn bệnh này gây ra. Sử dụng các bài thuốc nam thường an toàn, lành tính và có chi phí thấp nên ai cũng có thể áp dụng được một cách khá dễ dàng.

Tuy nhiên, khi sử dụng các bài thuốc nam, các bạn cũng không nên quá hy vọng sử dụng có thể khỏi hoàn toàn. Vì bệnh viêm tụy quan trọng nhất vẫn là thay đổi lối sống của chính bệnh nhân. Cùng với đó là sử dụng các bài thuốc nam này phải đúng liều lượng, kiên trì và áp dụng đúng cách thì mới mang lại hiệu quả. Cuối cùng, mỗi người không nên tự ý sử dụng các bài thuốc nam trị viêm tụy mà hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ, thầy thuốc trước khi sử dụng nhé.

Các bài thuốc nam chữa viêm tụy hiệu quả tại nhà

Sau đây là một số những phương pháp chữa viêm tụy bằng thuốc nam, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng. Đây đều là những loại thực phẩm, cây, lá, củ, quả có thể có ngay trong gia đình bạn.

1. Bài thuốc từ củ nghệ

Ăn gì chữa viêm tụy cấp? Đầu tiên có thể để đến một loại củ gia vị rất quen thuộc, đó là củ nghệ. Hoạt chất curcumin trong củ nghệ giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm ở tụy bằng cách ức chế các phân tử tiền viêm như cytokine, TNF-α và tăng hoạt tính các phân tử chống viêm trong tế bào.

Nghệ có tác dụng giảm đau, giúp cải thiện tình trạng đau bụng ở bệnh nhân viêm tụy. Đồng thời, nghệ cũng giúp ngăn ngừa các tổn thương lan rộng, làm lành các vết viêm ở mô tụy. Không chỉ vậy, nghệ còn giúp làm giảm lượng triglyceride và cholesterol trong máu - vốn cũng là một trong các nguyên nhân gây ra sỏi mật hoặc dẫn đến các phản ứng viêm trong các tế bào tụy và gây ra bệnh viêm tụy.

Bột nghệ chữa viêm tụy rất tốt!

Cách sử dụng nghệ để chữa viêm tụy khá đơn giản, bạn chỉ cần pha một thìa tinh bột nghệ với một cốc nước ấm rồi uống vào buổi sáng. Uống kiên trì trong khoảng 1-2 tuần liên tục thì tình trạng viêm tụy sẽ giúp cải thiện rất hiệu quả đấy.

2. Bài thuốc từ khoai môn

Củ khoai môn cũng là một loại củ quen thuộc thường được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Dùng khoai môn để chữa bệnh viêm tụy cũng đem lại hiệu quả tốt. Cách làm như sau:

Lấy 250g đem rửa sạch, thái lát, thêm nước đun nhạt, dùng uống trong ngày. Cách làm này có thể sử dụng cho cả người bệnh viêm tuyến tụy cấp và viêm tụy mạn tính. Tình trạng viêm tụy loại xuất huyết hoạt tử giai đoạn thuyên giảm cũng có thể tham khảo và chọn dùng.

Củ khoai môn!

3. Bài thuốc nam từ quả mướp già

Quả mướp già tưởng chừng bỏ đi nhưng lại là một vị thuốc Nam có thể hỗ trợ chữa bệnh viêm tụy. Với cách làm đơn giản như sau: Lấy 2-3 quả mướp già, khoảng 1,5kg đem rửa sạch rồi giã nát, vắt lấy nước uống. Cứ mỗi giờ uống khoảng 50ml. Người bị viêm tuyến tụy cấp tính uống nước quả mướp rất có tác dụng để kiềm chế cơn đau, giảm bớt tình trạng viêm cấp đang bùng phát.

Chọn quả mướp già rồi giã lấy nước cho bệnh nhân viêm tụy uống!

4. Bài thuốc nam từ hạt đậu xanh

Xích tiểu đậu (hạt đậu đỏ nhỏ) lấy 150g, hạt đậu xanh 150g, ý dĩ 50g, ngâm 3 loại hạt này cho mềm, rửa sạch rồi cho thêm khoảng 2 lít nước vào đun cho mềm. Chắt lấy phần nước uống trong ngày. Mỗi giờ uống 50ml cả ngày và đêm.

Bài thuốc này có công dụng giải nhiệt, giải độc, thông ẩm, áp dụng được cho cả viêm tụy cấp tính loại phù và viêm tụy mạn tính tái phát cơn cấp tính. Đồng thời, bài thuốc này cũng giúp giảm đầy trướng bụng, tốt cho mật và có thể cải thiện tình trạng tiểu đường nếu bệnh nhân viêm tụy có bị tiểu đường.

Đậu xanh cũng có công dụng rất tốt cho người bị viêm tụy!

Một số lưu ý khi áp dụng chữa viêm tụy bằng thuốc nam

Khi áp dụng chữa viêm tụy bằng thuốc nam, người bệnh cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

-Tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng các bài thuốc dân gian

- Không tự ý điều trị ở nhà, không tự ý sử dụng sai liều lượng, kẻo có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Các loại thuốc nam có hiệu quả nhưng dược tính không cao, vì thế không chỉ điều trị bằng 1 phương pháp duy nhất này mà bỏ ngang phác đồ điều trị mà bác sĩ Tây y chỉ định.

- Không phải bất cứ cơ địa người bệnh nào cũng thích hợp với những bài thuốc này, khi áp dụng nên từ từ theo dõi, nếu có bất cứ biểu hiện lạ nào khác thì cần tới cơ sở y tế để thăm khám.

- Thêm vào đó, không chỉ áp dụng các bài thuốc nam, bệnh nhân dù viêm tụy cấp hay viêm tụy mạn tính cũng cần phải tuyệt đối tuân thủ: không uống rượu, không hút thuốc lá, giảm ăn dầu mỡ, không ăn các loại nội tạng động vật, nên ăn các loại thức ăn mềm, chia thành nhiều bữa, mỗi lần ăn với lượng ít vừa phải. Luôn theo dõi và kiểm soát tình trạng mỡ máu và đường huyết để đảm bảo viêm tụy không gây biến chứng nặng nề cho sức khỏe.

Tóm lại, việc chữa viêm tụy bằng thuốc nam khá dễ dàng với những nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm có ngay trong nhà bạn. Tuy nhiên, bạn cần áp dụng đúng cách, đúng liều lượng và cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Tuyệt đối không tự ý bỏ điều trị bằng thuốc Tây y để dùng thuốc Nam tại nhà. Chúc các độc giả luôn luôn khỏe mạnh nhé!