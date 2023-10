Chữa viêm tụy bằng thuốc nam sẵn có trong nhà bạn!

Viêm tụy là bệnh gì?

Viêm tụy có 2 thể là viêm tụy cấp và viêm tụy mạn tính. Nguyên nhân gây bệnh thường là do nghiện rượu, hút thuốc lá, do thói quen ăn uống, do sỏi mật và một số nguyên nhân khác. Bệnh viêm tụy có thể gây ra những biến chứng nặng nề, gây tiểu đường, cao huyết áp, suy kiệt cơ thể và nhiều hậu quả đáng tiếc khác cho sức khỏe.

Triệu chứng của bệnh viêm tụy điển hình thường là: Đau bụng trên kéo dài liên tục, cơn đau lan ra vùng lưng, bụng có cảm giác căng chướng. Thường xuyên có cảm giác buồn nôn và nôn, khi nôn xong thì có vẻ đỡ đau bụng hơn. Người bệnh thường có cảm giác không ngon miệng, ăn rất ít, miệng khô, đắng, dần dần sụt cân, mệt mỏi thậm chí là suy kiệt, thường xuyên tiêu chảy, đi ngoài phân có nổi váng, rêu lưỡi vàng, có mùi hôi và chất lưỡi đỏ.