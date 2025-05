Mưa lớn ở Bình Dương, Đồng Nai: Người dân 'bơi' trên đường đi làm, di dời ra khỏi khu vực ngập nặng

Tại TP Dĩ An, nhiều nhà dân đã bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân di dời ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng TP Dĩ An đang hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực ngập để đảm bảo an toàn. Ảnh: Đài Truyền thanh TP Dĩ An - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Người dân bất lực bỏ lại phương tiện giữa dòng nước nước - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, khu vực tỉnh Bình Dương có mưa trên diện rộng. Lượng mưa đo cao nhất là tại tại TP Tân Uyên là 117,8 mm.

Do áp cao cận nhiệt đới ở trên cao suy yếu và rút dần ra phía Đông, gió Tây Nam có cường độ tăng dần, nên trên địa bàn Bình Dương xảy ra mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 12/5.

Khắc phục sụt lún tại mặt bằng thi công quốc lộ 13, đoạn qua thành phố Thuận An (hướng từ TP.HCM về Bình Dương) sáng 10/5 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cột đèn tín hiệu trên quốc lộ 13, TP Thuận An bị đổ ra đường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, mưa lớn kéo dài xảy ra tại TP Biên Hòa và các huyện lân cận tỉnh Đồng Nai khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch xảy ra tình trạng ngập như quốc lộ 1, quốc lộ 1K, đường Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi...

Ttình trạng ngập xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Bửu Hòa và phường Hóa An, TP Biên Hòa) ở vị trí giáp ranh giữa Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Mưa lớn trên quốc lộ 1K - Ảnh: Báo Dân trí

Tuyến đường huyết mạch nối 2 tỉnh ngập sâu gây ảnh hưởng đến giao thông, khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, gây ùn tắc cục bộ. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến các khu vực khác của tỉnh Đồng Nai như ngã ba Phú Sơn (giao giữa quốc lộ 1 và đường Bắc Sơn - Long Thành thuộc huyện Trảng Bom).

Đường Bùi Văn Hòa đoạn chợ K8 (TP Biên Hòa), đường tỉnh 767 qua Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom)... ngập nặng.

Nhiều vị trí do địa hình dốc, nước chảy mạnh nên khiến người đi xe máy té ngã, có phương tiện bị cuốn trôi giữa dòng nước. Mưa lớn vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều phụ huynh, học sinh gặp nhiều khó khăn.