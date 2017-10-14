Tỷ lệ sống của các bệnh nhân chuyển sang giai đoạn cuối của ung thư dạ dày là 3%. Chính vì vậy, việc phát hện bệnh sớm sẽ làm tăng tỉ lệ điều trị thành công.

Tương tự như một số loại bệnh ung thư khác, ung thư dạ dày cũng bắt đầu với những dấu hiệu khá mơ hồ, dễ gây nhầm lẫn. Đến khi bệnh bước vào giai đoạn cuối thì mới xuất hiện những biểu hiện rõ nét và rất khó chữa trị.

Dưới đây là những dấu hiệu tưởng chừng bình thường nhưng lại cảnh báo nguy cơ mắc ung thư dạ dày bạn thường bỏ qua:

Khối u đang phát triển trong dạ dày có thể là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, táo bón hoặc tiêu chảy. Mặc dù những dấu hiệu trên cũng xuất hiện ở nhiều căn bệnh khác nhưng bạn vẫn nên cẩn trọng. Nếu cảm thấy nghi ngờ, hãy đi khám ngay.

Chán ăn

Mất cảm giác thèm ăn hoặc no sớm, đi kèm với các triệu chứng khác có thể là dấu hiệu của khối u dạ dày. Chuyên gia y tế gọi đây là “sự trầm cảm sớm” của bệnh ung thư dạ dày.

Bên cạnh tình trạng chán ăn, bệnh nhân còn bị sụt cân nhanh chóng và dễ bị suy nhược cơ thể, thiếu máu.

Nôn mửa và đi ngoài dính máu

Nôn mửa thường là dấu hiệu của viêm đại tràng hoặc viêm ruột. Nhưng nếu triệu chứng này đi kèm với việc đi ngoài ra máu, phân dính máu có màu đỏ hoặc đen thì đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư dạ dày.

Ợ nóng

Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho biết ợ nóng là một trong số những triệu chứng phổ biến của bệnh về ruột và có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày.

Triệu chứng ợ nóng xuất hiện ở khoảng 68% số người mắc bệnh. Nếu bạn thường xuyên bị ợ nóng, khó tiêu hóa, đầy hơi thì nên tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay để phát hiện bệnh kịp thời.