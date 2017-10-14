Chớ dại bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể bị ung thư dạ dày mà không biết

Sống khỏe 14/10/2017 09:33

Ung thư dạ dày là căn bệnh vô cùng nguy hiểm và nằm trong 10 loại ung thư thường gặp nhất. Việc phát hiện những dấu hiệu sớm nhất của bệnh sẽ giúp bạn được điều trị kịp thời và hiệu quả.

Tương tự như một số loại bệnh ung thư khác, ung thư dạ dày cũng bắt đầu với những dấu hiệu khá mơ hồ, dễ gây nhầm lẫn. Đến khi bệnh bước vào giai đoạn cuối thì mới xuất hiện những biểu hiện rõ nét và rất khó chữa trị.

Tỷ lệ sống của các bệnh nhân chuyển sang giai đoạn cuối của ung thư dạ dày là 3%. Chính vì vậy, việc phát hện bệnh sớm sẽ làm tăng tỉ lệ điều trị thành công.

Dưới đây là những dấu hiệu tưởng chừng bình thường nhưng lại cảnh báo nguy cơ mắc ung thư dạ dày bạn thường bỏ qua:

Chướng bụng, táo bón hoặc tiêu chảy

Khối u đang phát triển trong dạ dày có thể là nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa, chướng bụng, táo bón hoặc tiêu chảy. Mặc dù những dấu hiệu trên cũng xuất hiện ở nhiều căn bệnh khác nhưng bạn vẫn nên cẩn trọng. Nếu cảm thấy nghi ngờ, hãy đi khám ngay.

Chớ dại bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể bị ung thư dạ dày mà không biết - Ảnh 1
 Rối loạn tiêu hóa có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Chán ăn

Mất cảm giác thèm ăn hoặc no sớm, đi kèm với các triệu chứng khác có thể là dấu hiệu của khối u dạ dày. Chuyên gia y tế gọi đây là “sự trầm cảm sớm” của bệnh ung thư dạ dày.

Bên cạnh tình trạng chán ăn, bệnh nhân còn bị sụt cân nhanh chóng và dễ bị suy nhược cơ thể, thiếu máu.

Nôn mửa và đi ngoài dính máu

Nôn mửa thường là dấu hiệu của viêm đại tràng hoặc viêm ruột. Nhưng nếu triệu chứng này đi kèm với việc đi ngoài ra máu, phân dính máu có màu đỏ hoặc đen thì đây có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư dạ dày.

Chớ dại bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể bị ung thư dạ dày mà không biết - Ảnh 2
Bạn cần cẩn trọng với dấu hiệu nôn mửa kèm đi ngoài ra máu - Ảnh minh họa: Internet

Ợ nóng

Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho biết ợ nóng là một trong số những triệu chứng phổ biến của bệnh về ruột và có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày.

Triệu chứng ợ nóng xuất hiện ở khoảng 68% số người mắc bệnh. Nếu bạn thường xuyên bị ợ nóng, khó tiêu hóa, đầy hơi thì nên tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay để phát hiện bệnh kịp thời.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Bệnh ung thư Ung thư dạ dày dấu hiệu ung thư dạ dày phát hiện bệnh ung thư dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 32 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?