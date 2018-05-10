Chỉ với 1 tờ giấy làm theo cách này, nhiều người đã thoát khỏi đột quỵ nhờ phát hiện kịp thời

Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần thực hiện bài kiểm tra nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn phát hiện mình có nguy cơ đột quỵ hay không để phòng ngừa hiệu quả.

Đột quỵ và những biến chứng của nó rất nguy hiểm, người mắc phải có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Chính vì vậy, việc phát hiện bản thân có nguy cơ đột quỵ cao hay không sẽ giúp bạn giảm thiểu những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Bạn chuẩn bị một tờ giấy trắng, sau đó dùng ngón tay trỏ và ngón giữa để kẹp chặt một đầu tờ giấy. Dùng tay phải cầm đầu còn lại của tờ giấy và kéo ra. Trong trường hợp bạn không cần sử dụng nhiều lực mà vẫn dễ dàng kéo tờ giấy khỏi tay thì chứng tỏ sức mạnh của bàn tay có vấn đề, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

Dưới đây là 2 động tác đơn giản để kiểm tra nguy cơ đột quỵ:

Ngược lại, nếu bạn cần dùng một lực nhất định để kéo tờ giấy thì chứng tỏ nguy cơ đột quỵ của bạn rất thấp.

Kẹp giấy vào ngón tay và rút thử để kiểm tra - Ảnh minh họa: Internet

Nâng tờ giấy trắng trên cánh tay

Bạn duỗi thẳng hai cánh tay về phía trước, ngang bằng vai và song song với mặt đất, năm ngón tay khép lại, lòng bàn tay úp xuống.

Nhờ một người khác đặt tờ giấy trắng lên tay, nếu tờ giấy rơi xuống đất trước 10 giây hoặc bạn phải dùng ngón tay để giữ tờ giấy thì chứng tỏ sức mạnh ở cánh tay cũng có vấn đề.

Nếu bạn không thể thực hiện được cả hai bài kiểm tra trên thì có thể nguy cơ đột quỵ của bạn đang ở mức cao. Hãy điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng và thường xuyên luyện tập thể dục tăng cường sức khỏe.

Cách phát hiện nguy cơ đột quỵ này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng ngừa đột quỵ

Ăn uống khoa học

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Bạn nên tránh sử dụng các thực phẩm giàu cholesterol, đồng thời bổ sung vào thực đơn hàng ngày các loại thực phẩm giàu kali và magie như chuối, đậu, ngô, lúa mì, táo, cà chua, rau xanh… để giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn nhiều khoai tây và chuối giàu kali sẽ giúp bảo vệ mạch máu não - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế uống rượu

Nếu bạn có nguy cơ đột quỵ cao thì nên hạn chế uống rượu vì thức uống này sẽ làm tăng lượng peroxit lipid trong cơ thể, dẫn đến xơ vữa động mạch.

Tập thể dục đều đặn

Bạn nên duy trì thói quen luyện tập thể dục từ 3-5 lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 30 phút. Nếu quá bận rộn, bạn có thể thực hiện các bài tập yoga đơn giản tại nhà, đi bộ hoặc nhảy dây.

Tránh căng thẳng

Căng thẳng quá mức có thể gây co thắt động mạch ngoại vi và tăng huyết áp đột ngột, bệnh nhân dễ bị vỡ mạch máu não và đột quỵ.

Trên đây là cách phát hiện nguy cơ đột quỵ bạn có thể tự kiểm tra tại nhà và cách ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe chính mình.