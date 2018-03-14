Sài Gòn mùa nắng nóng: Đừng dại mà ra đường vào khung giờ này kẻo đột quỵ lúc nào không hay

Sống khỏe 14/03/2018 17:52

Sài Gòn đã bắt đầu mùa nắng nóng kinh hoàng, bạn nên hạn chế ra đường vào những khung giờ dưới đây để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa đột quỵ.

Những ngày gần đây, nhiệt độ Sài Gòn cao nhất có thể lên đến 37 độ, cái nắng như thiêu đốt da thịt. Với điều kiện thời tiết như thế này sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, thậm chí làm tăng nguy cơ gây ung thư da, đột quỵ.

Tốt nhất để bảo vệ sức khỏe và làn da, bạn nên tránh ra đường vào những khung giờ nắng nóng đỉnh điểm, đặc biệt là vào khoảng 12h30 - 15h30.

Nắng nóng Sài Gòn và các khung giờ “tử thần”

Dưới đây là 2 khung giờ bạn nên hạn chế ra đường để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ và bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng:

Từ 11h - 13h: Đây là khoảng thời gian nhiệt độ luôn ở mức đỉnh điểm. Ra đường vào khung giờ này có thể khiến làn da bị tổn thương, bỏng rát, làm tăng tốc tốc độ lão hóa da và nguy cơ cao mắc bệnh ung thư da. Kể cả trong trường hợp bạn sử dụng những biện pháp chống nắng như mang áo khoác, kính mát… thì tia UV vẫn có thể gây hại cho sức khỏe.

Sài Gòn mùa nắng nóng: Đừng dại mà ra đường vào khung giờ này kẻo đột quỵ lúc nào không hay - Ảnh 1
Nên hạn chế ra đường vào các khung giờ nắng nóng cực điểm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bắt buộc phải ra đường trong khoảng thời gian này, bạn nên sử dụng thêm kem chống nắng có chỉ số SPF và PA phù hợp.

Từ 15h - 17h: Thời điểm này, ánh nắng mặt trời đã dịu hơn khá nhiều. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian chuẩn bị tan tầm nên nhiệt lượng tỏa ra từ các phương tiện giao thông có thể làm nhiệt độ tăng cao. Nếu ra đường vào khoảng thời gian này, nhất là khi bạn vừa bước ra từ phòng điều hòa sẽ rất dễ bị sốc nhiệt, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Những tác hại khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên

Lão hóa da: Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian lâu có thể khiến da bị lão hóa nhanh, mất độ đàn hồi và dễ hình thành nếp nhăn.

Sài Gòn mùa nắng nóng: Đừng dại mà ra đường vào khung giờ này kẻo đột quỵ lúc nào không hay - Ảnh 2
Nên sử dụng kem chống nắng trước khi ra đường để bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng thị lực: Nếu mắt tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời sẽ dễ gây ảnh hưởng thị lực. Về lâu dài có thể làm tổn thương đôi mắt, thậm chí dẫn đến mù lòa, thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể.

Suy giảm hệ miễn dịch: Tia UV từ ánh nắng mặt trời có thể gây ức chế hoạt động miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Ung thư da: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên nhưng không sử dụng những biện pháp chống nắng có thể gây ra ung thư da.

Đột quỵ: Trường hợp này thường xảy ra khi bạn đang ở trong môi trường lạnh và đột ngột tiếp xúc với không khi nóng ngoài đường, gây ra hiện tượng sốc nhiệt, say nắng và nguy cơ cao dẫn đến đột quỵ.

Sài Gòn mùa nắng nóng: Đừng dại mà ra đường vào khung giờ này kẻo đột quỵ lúc nào không hay - Ảnh 3
Để ngăn ngừa tình trạng sốc nhiệt, bạn nên tránh ra đường ngay khi vừa rời phòng lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Để chống lại sự nắng nóng của Sài Gòn, bạn nên thường xuyên sử dụng những phụ kiện như áo khoác, khẩu trang, kính mát, kem chống nắng... khi ra đường để hạn chế tiếp xúc với tia UV. Bên cạnh đó, bạn nên mang theo nước lọc để bù nước cho cơ thể khi ra đường quá lâu.

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