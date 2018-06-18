Hiến máu nhân đạo là hành động vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, để việc làm ý nghĩa này đạt hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, bạn cần áp dụng chế độ ăn trước và sau khi hiến máu này.
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Mùa hè là thời điểm bắt đầu nhiều chiến dịch tình nguyện của học sinh, sinh viên trên cả nước, bao gồm hiến máu nhân đạo. Để tham gia hiến máu, bạn cần đủ 18 tuổi trở lên, nặng từ 42kg trở lên với nữ và 45kg trở lên với nam.
Những ai đang có ý định cao đẹp này cần biết chế độ ăn trước và sau khi hiến máu dưới đây để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh.
Chế độ ăn trước và sau khi hiến máu để đảm bảo sức khỏe
Trước khi hiến máu nên dùng
Thực phẩm giàu chất sắt
Theo các bác sĩ, việc ăn uống khoa học trước khi hiến máu rất quan trọng để đảm bảo chất lượng máu. Bạn nên bổ sung các loại thực phẩm như thịt, cá, rau, sữa, trái cây... để tăng lượng sắt trong cơ thể tránh tình trạng thiếu máu.
Thực phẩm giàu vitamin
Các loại vitamin cũng có vai trò quan trọng trong việc sản sinh và phát triển các tế bào hồng cầu trong tủy xương.
Đặc biệt, cơ thể cần vitamin C để giúp hấp thu chất sắt tốt hơn, đảm bảo việc sản xuất máu luôn đầy đủ. Uống 2 ly nước cam mỗi ngày trước khi hiến máu không chỉ đảm bảo lượng máu mà còn tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa nhiều bệnh tật.
Thực phẩm ít chất béo
Trước khi đi hiến máu, bạn nên tránh dùng những thực phẩm chứa nhiều chất béo. Nguyên nhân vì chế độ ăn giàu chất béo sẽ khiến chất lượng máu kém đi. Không chỉ thế, máu có nhiều chất béo sẽ khiến bác sĩ gặp khó khăn trong việc đánh giá các bệnh truyền nhiễm.
Tốt nhất, buổi sáng trước khi hiến máu, bạn nên dùng một lát bánh mỳ cùng với mứt và uống một ly sữa tươi ít béo.
Uống nhiều nước
Trước khi hiến máu, việc đảm bảo cơ thể đủ nước là rất quan trọng. Bạn có thể uống nước tinh khiết hoặc nước trái cây tươi nhưng nên tránh trà và cà phê.
Sau khi hiến máu nên ăn
Thực phẩm có nhiều sắt
Cơ thể cần chất sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh, bù đắp lại lượng máu vừa mất. Một số thức ăn giàu chất sắt bạn có thể dùng sau khi cho máu là: rau bina, thịt đỏ, đậu, nho khô, quả hạch và bơ đậu phộng. Đừng quên uống nhiều nước sau khi cho máu.
Thực phẩm giàu vitamin B6
Sau khi bạn cho máu, cơ thể bạn cần vitamin này để xây dựng các tế bào máu khỏe mạnh và giúp cơ thể phá vỡ các protein chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Một số loại thực phẩm giàu vitamin B6 mà bạn có thể ăn là khoai tây, trứng, rau bina, các loại hạt, chuối, thịt đỏ và cá.
Thực phẩm chứa Folate
Folate còn gọi là axit folic (vitamin B9) hoặc folacin được cơ thể sử dụng để sản xuất các tế bào máu mới, thay thế các tế bào máu bị mất trong quá trình hiến tặng. Thực phẩm có chứa folate là hạt đậu khô, gan, măng tây và rau lá xanh như cải xoăn và rau bina.
Ngoài bổ sung dưỡng chất, người hiến máu nên tránh uống rượu bia trong ngày đầu sau khi hiến máu. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh làm việc quá sức hay thức khuya trong hai ngày đầu sau khi cho máu.