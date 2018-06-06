Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý

Vào bếp 06/06/2018 09:51

Trứng gà là loại thực phẩm được ưa chuộng vì rất bổ dưỡng, dễ ăn và thậm chí còn được dùng làm vị thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, nếu ăn trứng gà sai cách thì sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng và bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm. Cùng điểm qua 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng ngay nhé!

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 1
Trứng gà là thực phẩm có chứa giá trị dinh dưỡng cao -Ảnh: Internet

Trứng chứa giá trị dinh dưỡng cao giàu vitamin A, D, E, B1, B6, B12, canxi, mangiê, sắt, kẽm, protein… Hàm lượng chất đạm cao, các axit amin có trong trứng rất cần thiết với nhu cầu cơ thể.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 2
Lòng đỏ trứng gà chứa nhiều chất bổ dưỡng não bộ -Ảnh: Internet

Trong lòng đỏ trứng gà chứa nhiều chất bổ dưỡng não bộ, thần kinh giúp tăng cường trí nhớ, đặc biệt phù hợp với người hoạt động trí óc. Trứng gà là thực phẩm giúp phát triển não bộ cho thai nhi và trẻ nhỏ hiệu quả.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 3
Ăn trứng gà không đúng cách dễ bị đau bụng, khó chịu, ngộ độc -Ảnh: Internet

Trứng gà thường được dùng trong các bữa ăn gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách dùng trứng đúng.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 4
Thực phẩm không nên ăn với trứng -Ảnh: Interne

Ăn trứng sai cách sẽ thể khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, bị tiêu chảy, ngộ độc. Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn chung với trứng gà.

Những loại thực phẩm không nên kết hợp với trứng như sau:

1. Tỏi

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 5
Trứng kị kết hợp với tỏi -Ảnh: Internet

Theo Đông y, trứng kị kết hợp với tỏi. Khi chiên tỏi quá cháy sém sẽ dẫn đến tạo ra nhiều chất rất độc.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 6

Để đảm bảo an toàn sức khỏe bạn không nên ăn trứng cùng với tỏi -Ảnh: Internet

Kết hợp tỏi với trứng sẽ gây khó tiêu, đầy bụng. Ăn trong lúc đói bụng sẽ dễ sinh buồn nôn, choáng váng. Do đó, để đảm bảo an toàn, bạn không nên ăn trứng cùng với tỏi.

2. Sữa

Trong sữa có chứa chất lactose. Đây là một thể trong hai loại đường galactose và glucose dimmer.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 7
Không nên kết hợp dùng trứng với sữa tươi -Ảnh: Internet

Trong khi đó, trứng lại là thực phẩm nhiều chất protein, giúp phân giải các acid amin. Kết hợp 2 thức phẩm này sẽ gây khó hấp thụ chất lactose.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 8
Ăn sáng với trứng và sữa không tốt -Ảnh: Internet

Do đó, bạn hãy hạn chế thói quen ăn trứng với sữa trong bữa sáng.

3. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành là đồ uống lành tính, có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein thực vật, chất béo, carbohydrate, vitamin, khoáng chất dễ hấp thụ.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 9
Kết hợp trứng với sữa đậu nành gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa -Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi kết hợp trứng với sữa đậu nành, protein trong trứng kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành gây cản trở quá trình hấp thụ chất đạm của cơ thể.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 10
Lượng dinh dưỡng trong trứng và sữa bị hao hụt nhiều khi kết hợp lại -Ảnh: Internet

Đồng thời, có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa và khiến lượng dinh dưỡng trong sữa và trứng bị hao hụt đi rất nhiều.

3. Hồng

Hồng cũng nằm trong danh sách thực phẩm không nên kết hợp với trứng. Ăn hồng sau khi ăn trứng có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và thậm chí có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 11
Ăn hồng sau khi ăn trứng có thể gây ngộ độc -Ảnh: Internet

Để khắc phục ngộ độc do ăn hồng sau khi ăn trứng, bạn có thể uống nước muối pha loãng hoặc nước gừng âm. Nếu cần thiết, bạn nên uống thuốc nhuận tràng, thuốc  xổ để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

 4. Đường

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 12
Trứng kỵ kết hợp với đường -Ảnh: Internet

Thói quen dùng nước đường để tạo màu khi chế biến món thịt kho trứng là không hợp lý. Lí do bởi trứng và đường khi kết hợp sẽ rất khó hấp thu. Đồng thời có thể gây ra nhiều phản ứng bất lợi đối với sức khỏe.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 13
Dùng nước đường khi kho trứng gây khó hấp thu -Ảnh: Internet

5. Óc heo

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 14
Tránh kết hợp trứng gà với óc heo -Ảnh: Internet

Kết hợp trứng gà và óc heo sẽ dẫn đến tăng lượng cholesterol trong máu, gây tăng huyết áp động mạch, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

6. Nước trà

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 15
Uống nước chè sau khi ăn trứng sẽ gây tích trữ chất độc, gây táo bón -Ảnh: Internet

Nhiều người có sở thích uống nước chè đặc sau khi trứng để hết tanh miệng, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, trong nước chè đặc nhiều axit tannic. Khi kết hợp với protein sẽ làm chậm hoạt động của nhu động ruột, táo bón, có thể gây tích trữ các chất có hại cho cơ thể.

7. Thịt thỏ, thịt ngỗng, rùa

Các loại thịt ngỗng, thịt thỏ đều là thực phẩm có tính hàn.  Khi ăn chung sẽ gây ra các phản ứng kích thích dạ dày, phản ứng kích thích đường tiêu hóa,  gây tiêu chảy.

Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 16
Không nên ăn trứng cùng thịt rùa -Ảnh: Internet

Đặc biệt không nên ăn trứng cùng thịt rùa vì có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.

Lưu ý:

  • Không ăn trứng gà luộc, nướng để qua đêm
Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 17
Không ăn trứng gà luộc để qua đêm -Ảnh: Internet
  • Không nên ăn trứng quá nhiều
  • Không nên uống thuốc giảm đau sau khi ăn trứng
Điểm danh 8 thực phẩm không nên kết hợp với trứng bạn cần hết sức lưu ý - Ảnh 18
Không uống thuốc giảm đau sau khi ăn trứng -Ảnh: Internet

Những đối tượng không nên ăn trứng:

  • Người bị mắc bệnh tiêu hóa, tiêu chảy
  • Người bị mệt mỏi, cảm lạnh
  • Phụ nữ mang thai, tiêu hóa kém.
  • Người bị chứng cao huyết áp

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cả gia đình, các bà nội trợ nên hết sức lưu ý trong việc kết hợp thực phẩm. Không phải thực phẩm nào cũng có thể ăn cùng với trứng gà. Vậy là bạn đã có thể nắm được những thực phẩm không nên kết hợp với trứng và biết được cách ăn trứng an toàn.

Chúc bạn thành công và sức khỏe!

Cảnh báo: Những cách ăn trứng gà quen thuộc lại là nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm

Cảnh báo: Những cách ăn trứng gà quen thuộc lại là nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm

Ăn sống, luộc quá lâu hay tiêu thụ nhiều... đều là những cách ăn trứng gà nguy hiểm cần phải tránh vì có thể gây ra nhiều căn bệnh.

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