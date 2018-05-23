Trứng gà nướng trái bơ: Món ăn dễ làm, bổ dưỡng lại thơm ngon khó cưỡng

Trứng gà nướng trái bơ nghe có vẻ lạ nhưng lại là món ăn vô cùng bổ dưỡng, thơm ngon và rất dễ làm, chắc chắn chị em nội trợ nào cũng có thể thực hiện thành công tại nhà.
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Bơ không chỉ là loại trái cây có hương vị thơm ngon, độc đáo mà cón là nguồn cung cấp vô số chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện, trong một quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe.
Những dưỡng chất này có tác dụng giúp ổn định huyết áp, kiểm soát cân nặng, bảo vệ tim mạch, duy trì làn da khỏe mạnh thậm chí ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả.
Đặc biệt, hàm lượng omega-3, carotenoid và vitamin, giúp hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm nhiễm trong cơ thể tốt hơn các loại thuốc kháng sinh. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh tinh dầu được làm từ bơ có thể làm giảm hiện tượng viêm và các vấn đề về xương khớp.
Trong khi đó, các chuyên gia dinh dưỡng nhận định trứng gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Thường xuyên ăn trứng gà sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch, giảm mỡ trong máu, bảo vệ thị lực, làm chậm quá trình lão hóa...
Không chỉ vậy, trứng gà đặc biệt có lợi cho những người cao tuổi mắc chứng suy giảm trí nhớ. Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, chất lecithin và sắc tố vàng trong lòng đỏ trứng gà rất có lợi đối với sự phát triển của hệ thống thần kinh. Vì thế, nó có tác dụng cải thiện trí nhớ và ngăn chặn chứng mất trí ở tuổi già rất tốt.
Món trứng gà nướng trái bơ dưới đây không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng, các chị em nội trợ đừng nên bỏ qua.
Cách làm trứng gà nướng trái bơ dễ thực hiện, ngon khó cưỡng
Chuẩn bị:
Bơ: 1 trái (Nên chọn những trái có màu xanh và nhiều chấm lấm tấm vàng trên vỏ, khi cầm có cảm giác chắc tay và lắc nhẹ sẽ nghe tiếng hạt bên trong).
Trứng gà: 1 quả
Thịt xông khói: 1 miếng
Phô mai ít béo: 50g
Muối: 1/3 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Bạn cắt quả bơ làm đôi, bỏ hạt. Lưu ý: Nếu rãnh của hạt bơ không đựng vừa trứng gà, bạn hãy dùng muỗng múc một ít thịt bơ ra ngoài.
Bước 2: Đập trứng gà vào lòng quả bơ, tốt nhất bạn hãy cố gắng cho lòng đỏ vào trước, rồi dần dần cho lòng trắng vào. Tiếp theo, bạn cho thịt xông khói và phô mai lên trên mặt.
Bước 3: Bật lò ở mức 220 độ C và chờ cho nóng, rồi đặt bơ vào nướng khoảng 15 đến 20 phút. Khi trứng đã chín, bạn rắc một ít muối lên và ăn kèm với bánh mì sẽ vô cùng tuyệt vời.
Chúc chị em thành công với cách làm món trứng gà nướng trái bơ đơn giản ở trên!