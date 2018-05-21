Cảnh báo: Những cách ăn trứng gà quen thuộc lại là nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 21/05/2018 17:54

Ăn sống, luộc quá lâu hay tiêu thụ nhiều... đều là những cách ăn trứng gà nguy hiểm cần phải tránh vì có thể gây ra nhiều căn bệnh.

Trứng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất phổ biến trong các bữa cơm gia đình của người Việt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng gà rất giàu protein, chất béo, vitamin và các khoáng chất khác cần thiết cho cơ thể.

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Trứng gà là thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nguồn dinh dưỡng dồi dào này có thể trở thành độc dược gây hại cho sức khỏe nếu bạn ăn chúng theo những cách sau đây.

Những cách ăn trứng gà nguy hiểm gây bệnh cần tránh

Ăn trứng sống

Một số người nghĩ rằng, ăn trứng gà sống sẽ giữ nguyên được tất cả các chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, ăn trứng sống sẽ không đảm bảo vệ sinh, dễ nhiễm trùng.

Cảnh báo: Những cách ăn trứng gà quen thuộc lại là nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Thói quen ăn trứng sống có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khả năng hấp thu protein trong trứng gà sống của dạ dày và tá tràng không được tốt vì thế có thể sản sinh ra nhiều chất độc có hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, nếu ăn phải trứng của gà bị bệnh, những quả trứng bị nhiễm vi khuẩn Salmonella hoặc virus H5N1, các mầm bệnh này sẽ xâm nhập vào cơ thể khiến người ăn bị bệnh, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Ăn trứng quá nhiều

Trứng rất giàu protein, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể gặp trục trặc do thận phải làm việc quá tải. Đồng thời, tích lũy quá nhiều protein trong thời gian ngắn sẽ sản sinh ra một lượng lớn các chất có hại như ure, amoniac… trong quá trình phân giải, gây bất lợi cho sức khỏe của cơ thể.

Luộc trứng quá lâu

Cảnh báo: Những cách ăn trứng gà quen thuộc lại là nguyên nhân gây bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Luộc trứng quá lâu có thể khiến trứng gà biến chất gây nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà có nhiều cách chế biến và luộc là cách được nhiều người áp dụng vì nó hạn chế tối đa việc mất vitamin và các khoáng chất. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo, không nên luộc trứng gà quá lâu vì các ion kim loại trong lòng đỏ sẽ có phản ứng hóa học với các ion lưu huỳnh hình thành kết tủa sunfua gây cản trở hấp thụ sắt của cơ thể.

Ăn trứng ung

Trứng ung là loại trứng đưa vào ấp nhưng không nở thành con do quá trình ấp bị hỏng. Do vậy, protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất, có độc vì lưu huỳnh trong trứng đã biến thành sulfur hidrogen (mùi trứng thối). Khi trứng bị ung thì không còn chất dinh dưỡng nữa vì protein đã bị tiêu hủy hoàn toàn.

Nếu thường xuyên dùng trứng ung, người ăn có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe.

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Trứng ung có rất nhiều tác hại đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Trứng gà là một siêu thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng tuyệt đối không được ăn theo những cách nói trên để tránh gây bệnh nhé.

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