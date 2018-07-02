Tuy nhiên, nhiều người thường gặp tình trạng mất ngủ, khó ngủ hoặc là tỉnh giấc giữa đêm. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe , giúp não bộ hoạt động tốt hơn và cải thiện vóc dáng. Chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp cơ thể được nạp thêm năng lượng cũng như duy trì sự khỏe mạnh.

Khi tỉnh giấc giữa đêm, bạn không nên ngồi dậy ngay lập tức vì cơ thể lúc này đang ở trạng thái cân bằng, mọi cơ quan nội tạng đều trong chế độ “nghỉ ngơi”. Việc bật dậy ngay lập tức có thể khiến nhịp tim tăng đột ngột. Từ đó dẫn đến việc làm tăng lưu lượng máu lên não, khiến bạn trở nên tỉnh táo và khó ngủ lại hơn. Kết quả là sáng hôm sau, bạn thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và kém tỉnh táo.

Nguyên nhân khiến bạn thường tỉnh giấc giữa đêm có thể là do căng thẳng, lo lắng hoặc do ảnh hưởng của giấc mơ. Tuy nhiên, điều bạn cần lưu ý là thức dậy vào ban đêm khi chưa ngủ đủ giấc tuyệt đối không nên làm những điều dưới đây vì chúng có thể gây hại sức khỏe, khiến bạn trằn trọc và mất ngủ.

Ngồi dậy khi vừa thức giấc có thể ảnh hưởng đến nhịp tim - Ảnh minh họa: Internet

Không nên kiểm tra điện thoại

Nhiều người có thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức giấc. Tuy nhiên, bạn có biết màn hình máy tính và điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến chu kì giấc ngủ ngon của bạn.

Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử sẽ gửi tín hiệu gây nhầm lẫn cho não bộ khiến nhịp sinh học cơ thể bị thay đổi. Đặc biệt, khi bạn sử dụng điện thoại sẽ làm giấc ngủ bị ảnh hưởng, bạn sẽ trằn trọc suốt đêm.

Không nên sử dụng các thiết bị điện tử khi thức giấc giữa đêm - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế đi tiểu

Việc uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ có thể khiến bạn phải tỉnh giấc giữa đêm để đi vệ sinh. Chính vì vậy, để hạn chế tình trạng này bạn nên uống nhiều nước vào ban ngày thay vì buổi tối.

Trong trường hợp bạn thức giấc giữa đêm và nhu cầu đi vệ sinh không cao thì có thể không cần thức dậy. Việc này sẽ giúp cơ thể dễ dàng trở lại giấc ngủ hơn.

Không nên vận động cơ thể

Khi ngủ, toàn bộ cơ thể đều ở trạng thái thư giãn, các cơ bắp cũng đang “nghỉ ngơi”. Chính vì vậy, nếu bạn vận động cơ thể khi thức giấc sẽ khiến các cơ bắp bị “đánh thức” và làm nó hoạt động trở lại. Điều này sẽ làm mất đi trạng thái cân bằng ban đầu, giấc ngủ của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Tránh vận động cơ thể để đảm bảo giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ bị ảnh hưởng về lâu dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm suy giảm miễn dịch, trí nhớ, khả năng hoạt động của não bộ… Chính vì vậy, bạn nên tránh làm những việc trên nếu chẳng may thức giấc giữa đêm để bảo đảm chất lượng giấc ngủ.