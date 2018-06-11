Chẳng còn nỗi lo biến chứng bệnh tiểu đường nhờ bài thuốc cực đơn giản, dễ làm từ mướp

Sống khỏe 11/06/2018 17:33

Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, mướp còn được dùng như vị thuốc giúp phòng và chữa nhiều loại bệnh. Đặc biệt, bài thuốc cực đơn giản từ mướp dưới đây sẽ hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Mướp hương là thực phẩm dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau. Chính vì vậy mà nó được khá nhiều người yêu thích, nhất là trong những ngày hè nắng nóng.

Theo Đông Y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can, thanh nhiệt, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện… Mướp được xem là vị thuốc rẻ tiền, mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

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Mướp chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Loại quả này còn chứa hàm lượng lớn canxi, lipid, phốt pho, sắt, cùng nhiều loại vitamin B1, B6, B2, C… giúp tăng cường sức khỏe, thanh lọc cơ thể, đặc biệt có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Dưới đây là những bài thuốc làm từ mướp giúp chữa bệnh tiểu đường, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà.

Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường từ mướp

Mướp là vị thuốc giúp phòng và trị nhiều loại bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Đây là loại thực phẩm có vị ngọt nhưng lượng đường thấp nên rất phù hợp với những người mắc các bệnh liên quan đến đường huyết.

Chẳng còn nỗi lo biến chứng bệnh tiểu đường nhờ bài thuốc cực đơn giản, dễ làm từ mướp - Ảnh 2
Không chỉ là món ăn thơm ngon, mướp còn được dùng để trị nhiều loại bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã áp dụng bài thuốc từ mướp để trị bệnh tiểu đường và đạt được những kết quả khả quan. Trong quá trình hỗ trợ điều trị tiểu đường, bài thuốc này có tác dụng tăng cường miễn dịch, hoạt huyết, giảm lượng đường trong máu.

Bên cạnh đó, những người mắc bệnh cao huyết áp cũng có thể sử dụng bài thuốc này nhờ khả năng ổn định nhịp tim.

Cách làm một số bài thuốc trị tiểu đường từ mướp:

Mướp nướng

Chuẩn bị sẵn 1 quả mướp dài khoảng 2 gang tay rồi đem nướng đến khi lớp vỏ bên ngoài có màu đen là được. Sau đó, bạn lột sạch phần vỏ như khi ăn cà tím nướng. Đợi mướp nguội cho vào miếng vải sạch, vắt lấy phần nước cốt.

Bài thuốc này nên dùng 2 lần mỗi ngày vào sáng và chiều, có thể uống trước hoặc sau bữa ăn đều được. Kiên trì áp dụng bài thuốc này trong khoảng một tháng, bệnh tiểu đường sẽ được cải thiện đáng kể.

Chẳng còn nỗi lo biến chứng bệnh tiểu đường nhờ bài thuốc cực đơn giản, dễ làm từ mướp - Ảnh 3
Cách làm mướp nướng rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Mướp luộc

Bạn chuẩn bị khoảng 250g mướp hương, sau đó đem gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Bắc nồi lên bếp, đợi nước sôi thì thả mướp đã cắt lát vào luộc chín.

Mỗi ngày ăn mướp luộc 2 lần sẽ giúp giảm thiểu những triệu chứng của bệnh tiểu đường và hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Cháo mướp

Cách làm cháo mướp khá đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 quả mướp hương non, 200g gạo trắng cùng một số loại gia vị thông thường.

Chẳng còn nỗi lo biến chứng bệnh tiểu đường nhờ bài thuốc cực đơn giản, dễ làm từ mướp - Ảnh 4
Món cháo mướp rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Gạo đem ngâm nước khoảng nửa tiếng, sau đó cho vào nồi nấu chín. Mướp gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Đợi cháo chín thì cho mướp vào đun với lửa vừa, nêm nếm thêm gia vị rồi đợi cháo sôi trở lại là có thể tắt bếp.

Người mắc bệnh tiểu đường có thể ăn cháo mướp vào bữa sáng hoặc tối thay thế cho cơm.

Trên đây là một số bài thuốc trị bệnh tiểu đường, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng

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