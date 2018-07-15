Chẳng cần đến salon, bạn vẫn sở hữu mái tóc bóng mượt nhờ chăm sử dụng mặt nạ cà rốt tại nhà

Sống khỏe 15/07/2018 17:33

Không chỉ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, cà rốt còn giúp phục hồi tóc hư tổn, giảm gãy rụng hiệu quả. Cách làm mặt nạ dưỡng tóc từ cà rốt cũng rất đơn giản, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà, theo Boldsky.

Chế độ dinh dưỡng thiếu dưỡng chất cũng như các tác nhân từ môi trường bên ngoài như khói bụi, ánh nắng… có thể khiến mái tóc của bạn dần trở nên khô xơ và gãy rụng.

Thay vì tốn tiền đến salon, bạn có thể tự phục hồi tóc hư tổn tại nhà với mặt nạ dưỡng tóc làm từ cà rốt. Cà rốt chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp tóc chắc khỏe, mềm mượt, giảm gãy rụng hiệu quả.

Chẳng cần đến salon, bạn vẫn sở hữu mái tóc bóng mượt nhờ chăm sử dụng mặt nạ cà rốt tại nhà - Ảnh 1
Cà rốt giúp tóc hư tổn phục hồi - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm mặt nạ cà rốt cực đơn giản tại nhà, vừa giúp tiết kiệm chi phí vừa mang lại hiệu quả chẳng kém gì những sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền.

Những loại mặt nạ dưỡng tóc bóng mượt từ cà rốt

Cà rốt và bơ

Quả bơ chứa chất chống oxy hóa giúp phục hồi tóc hư tổn và chẻ ngọn. Kết hợp nguyên liệu này với cà rốt sẽ giúp nuôi dưỡng tóc mềm mượt.

Nguyên liệu: 2 củ cà rốt, 1 quả bơ, 1 thìa cà phê mật ong, 2 thìa cà phê dầu ô liu

Hướng dẫn thực hiện:

Cà rốt gọt vỏ, hấp chín rồi trộn với bơ để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thêm vào 1 thìa cà phê mật ong và 2 thìa cà phê dầu ô liu vào hỗn hợp rồi trộn đều. Thoa mặt nạ lên tóc và da đầu, sau đó nhẹ nhàng mát xa khoảng vài phút.

Để hỗn hợp trên tóc khoảng 30 phút rồi xả sạch với nước ấm, bạn cũng có thể dùng một chút dầu gội để làm sạch. Sử dụng mặt nạ 1-2 lần/tuần, mái tóc khô xơ sẽ được phục hồi.

Chẳng cần đến salon, bạn vẫn sở hữu mái tóc bóng mượt nhờ chăm sử dụng mặt nạ cà rốt tại nhà - Ảnh 2
Thường xuyên sử dụng mặt nạ cà rốt giúp tóc giảm gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt và dầu dừa

Dầu dừa chứa các đặc tính giúp giữ ẩm và dưỡng ẩm cho tóc và da đầu. Mặt nạ này cũng sẽ giúp bạn loại bỏ da đầu khô và ngứa.

Nguyên liệu: 1 quả cà rốt, 2 thìa cà phê dầu dừa

Hướng dẫn thực hiện:

Cà rốt rửa sạch, xay nhuyễn rồi thêm vào 2 thìa cà phê dầu dừa. Trộn đều hỗn hợp rồi thoa lên tóc, mát xa nhẹ nhàng và giữ nguyên trong khoảng 20 phút. Cuối cùng, bạn xả nước với nước sạch. Thường xuyên sử dụng mặt nạ dưỡng tóc này 2 lần mỗi tuần sẽ giúp tóc chắc khỏe.

Mặt nạ cà rốt và sữa chua

Sữa chua giúp loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn từ da đầu bằng axit lactic chứa trong đó. Nó cũng giúp loại bỏ các tế bào da chết.

Nguyên liệu: 1 quả cà rốt, 2 thìa cà phê sữa chua

Hướng dẫn thực hiện:

Đầu tiên, cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng. Cho cà rốt đã chuẩn bị vào máy xay xay nhuyễn. Thêm vào 2 thìa cà phê sữa chua và trộn đều các nguyên liệu với nhau.

Thoa hỗn hợp lên tóc rồi mát xa theo chuyển động tròn, giữ nguyên trong khoảng 30 phút và xả sạch với nước ấm.

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu mái tóc chắc khỏe với những loại mặt nạ dưỡng tóc từ cà rốt cực đơn giản này tại nhà nhé!

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