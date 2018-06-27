Mở ngay tủ lạnh lấy vài quả trứng làm theo cách này, bạn sẽ có ngay mặt nạ giúp mái tóc thêm bồng bềnh

Sống khỏe 27/06/2018 16:38

Chắc hẳn, bất cứ cô nàng nào cũng muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe và óng mượt. Thay vì tốn tiền cho các sản phẩm chăm sóc đắt tiền, bạn có thể sử dụng trứng gà để làm mặt nạ giúp mái tóc bồng bềnh tự nhiên như vừa đi salon.

Theo Boldsky, những tác nhân từ môi trường bên ngoài như ô nhiễm, khói bụi và thói quen sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân khiến mái tóc dễ bị hư tổn và gãy rụng. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt protein cũng dẫn đến tình trạng tóc ngày càng yếu và xơ xác.

Thay vì tốn kém chi phí đến salon, bạn có thể áp dụng các biện pháp tự nhiên để phục hồi mái tóc ngay tại nhà.

Mở ngay tủ lạnh lấy vài quả trứng làm theo cách này, bạn sẽ có ngay mặt nạ giúp mái tóc thêm bồng bềnh - Ảnh 1
Chỉ cần dùng mặt nạ trứng, bạn vẫn sở hữu mái tóc bồng bềnh đầy sức sống - Ảnh minh họa: Internet

Trứng là một trong những thực phẩm giàu protein giúp nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc từ bên trong. Mặt nạ tóc làm từ trứng có khả năng duy trì độ ẩm tự nhiên của tóc, từ đó giúp tóc bóng mượt hơn.

Dưới đây là những cách làm mặt nạ trứng cực đơn giản tại nhà, chị em có thể thực hiện ngay để chăm sóc tóc.

Cách làm mặt nạ từ trứng cho mái tóc bồng bềnh

Mặt nạ trứng và mật ong

Mật ong có khả năng bảo vệ nang tóc, đồng thời giúp tóc mọc nhanh hơn. Dùng mặt nạ trứng và mật ong liên tục trong vài tuần, bạn sẽ thấy tóc hư tổn được phục hồi đáng kể.

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 2 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện: Trộn đều 1 lòng đỏ trứng với 2 thìa cà phê mật ong. Thoa hỗn hợp lên tóc và ủ bằng mũ tắm khoảng 20 phút, sau đó gội sạch với nước.

Mở ngay tủ lạnh lấy vài quả trứng làm theo cách này, bạn sẽ có ngay mặt nạ giúp mái tóc thêm bồng bềnh - Ảnh 2
Mặt nạ trứng và mật ong rất dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua và trứng

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 1/4 cốc sữa chua

Hướng dẫn thực hiện: Đổ sữa chua vào bát con, cho thêm lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều. Gội đầu thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên tóc, ủ trong khoảng 5 phút rồi gội sạch lại với nước.

Mặt nạ trứng và dầu dừa

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 2 thìa cà phê dầu dừa

Hướng dẫn thực hiện: Cho lòng đỏ trứng vào bát, đánh đều rồi đổ từ từ dầu dừa vào. Bạn có thể thêm vào 1 thìa mật ong nếu muốn tăng hiệu quả dưỡng tóc. Thoa hỗn hợp lên tóc sau khi gội rồi nhẹ nhàng mát xa da đầu. Giữ trong khoảng 20 phút rồi gội sạch. Nếu bạn cảm thấy tóc quá dầu, có thể sử dụng một chút dầu gội đầu.

Mở ngay tủ lạnh lấy vài quả trứng làm theo cách này, bạn sẽ có ngay mặt nạ giúp mái tóc thêm bồng bềnh - Ảnh 3
Kết hợp trứng với dầu dừa sẽ giúp mái tóc mềm mượt - Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng và dầu ô liu

Trứng và dầu ô liu giúp dưỡng ẩm cho mái tóc của bạn và ngăn ngừa gãy rụng hiệu quả.

Nguyên liệu: 2 lòng đỏ trứng, 2 thìa cà phê dầu ô liu

Hướng dẫn thực hiện:  Trộn đều 2 lòng đỏ trứng và 2 thìa cà phê dầu ô liu, thêm vào một chút nước để hỗn hợp bớt sệt. Chia tóc thành từng phần nhỏ rồi thoa hỗn hợp lên trên. Giữ mặt nạ trên tóc khoảng 1-2 giờ rồi gội sạch với một chút dầu gội.

Kiên trì áp dụng những loại mặt nạ trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu mái tóc chắc khỏe, bồng bềnh tự nhiên.

Thường xuyên bị rụng tóc: Có thể là do 5 nguyên nhân này gây ra

Thường xuyên bị rụng tóc: Có thể là do 5 nguyên nhân này gây ra

Gội đầu quá nhiều, thường xuyên căng thẳng, sử dụng nhiều hóa chất lên tóc... đều là những nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp lên mái tóc của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ tóc mặt nạ tóc từ trứng cách làm mặt nạ tóc phục hồi tóc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?