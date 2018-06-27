Mở ngay tủ lạnh lấy vài quả trứng làm theo cách này, bạn sẽ có ngay mặt nạ giúp mái tóc thêm bồng bềnh

Thay vì tốn kém chi phí đến salon, bạn có thể áp dụng các biện pháp tự nhiên để phục hồi mái tóc ngay tại nhà.

Theo Boldsky, những tác nhân từ môi trường bên ngoài như ô nhiễm, khói bụi và thói quen sinh hoạt hàng ngày là nguyên nhân khiến mái tóc dễ bị hư tổn và gãy rụng. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt protein cũng dẫn đến tình trạng tóc ngày càng yếu và xơ xác.

Dưới đây là những cách làm mặt nạ trứng cực đơn giản tại nhà, chị em có thể thực hiện ngay để chăm sóc tóc.

Trứng là một trong những thực phẩm giàu protein giúp nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc từ bên trong. Mặt nạ tóc làm từ trứng có khả năng duy trì độ ẩm tự nhiên của tóc, từ đó giúp tóc bóng mượt hơn.

Cách làm mặt nạ từ trứng cho mái tóc bồng bềnh

Mặt nạ trứng và mật ong

Mật ong có khả năng bảo vệ nang tóc, đồng thời giúp tóc mọc nhanh hơn. Dùng mặt nạ trứng và mật ong liên tục trong vài tuần, bạn sẽ thấy tóc hư tổn được phục hồi đáng kể.

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 2 thìa cà phê mật ong

Hướng dẫn thực hiện: Trộn đều 1 lòng đỏ trứng với 2 thìa cà phê mật ong. Thoa hỗn hợp lên tóc và ủ bằng mũ tắm khoảng 20 phút, sau đó gội sạch với nước.

Mặt nạ trứng và mật ong rất dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua và trứng

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 1/4 cốc sữa chua

Hướng dẫn thực hiện: Đổ sữa chua vào bát con, cho thêm lòng đỏ trứng gà vào khuấy đều. Gội đầu thật sạch rồi thoa hỗn hợp lên tóc, ủ trong khoảng 5 phút rồi gội sạch lại với nước.

Mặt nạ trứng và dầu dừa

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 2 thìa cà phê dầu dừa

Hướng dẫn thực hiện: Cho lòng đỏ trứng vào bát, đánh đều rồi đổ từ từ dầu dừa vào. Bạn có thể thêm vào 1 thìa mật ong nếu muốn tăng hiệu quả dưỡng tóc. Thoa hỗn hợp lên tóc sau khi gội rồi nhẹ nhàng mát xa da đầu. Giữ trong khoảng 20 phút rồi gội sạch. Nếu bạn cảm thấy tóc quá dầu, có thể sử dụng một chút dầu gội đầu.

Kết hợp trứng với dầu dừa sẽ giúp mái tóc mềm mượt - Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng và dầu ô liu

Trứng và dầu ô liu giúp dưỡng ẩm cho mái tóc của bạn và ngăn ngừa gãy rụng hiệu quả.

Nguyên liệu: 2 lòng đỏ trứng, 2 thìa cà phê dầu ô liu

Hướng dẫn thực hiện: Trộn đều 2 lòng đỏ trứng và 2 thìa cà phê dầu ô liu, thêm vào một chút nước để hỗn hợp bớt sệt. Chia tóc thành từng phần nhỏ rồi thoa hỗn hợp lên trên. Giữ mặt nạ trên tóc khoảng 1-2 giờ rồi gội sạch với một chút dầu gội.

Kiên trì áp dụng những loại mặt nạ trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu mái tóc chắc khỏe, bồng bềnh tự nhiên.