Cảnh báo: Chàng trai 16 tuổi suýt đứt lìa cổ chỉ vì thứ phụ kiện ai cũng có

Câu chuyện sau đây khiến bạn phải xem xét lại 1 thói quen mà có thể bạn đang làm hàng ngày, theo davidwolfe. Mới đây chàng trai 16 tuổi Bradley Willoughby đến từ Queenland (Úc), đã suýt bị đứt lìa cổ bởi một phụ kiện có vẻ là vô hại nhất của điện thoại di động trong khi đang đạp xe tại nông trại của bố: tai nghe .

Trong cuộc sống, có những tai nạn mà chẳng ai ngờ tới. Chúng có thể xảy ra một cách đột ngột và đến từ những thứ mà ai cũng nghĩ là vô hại nhất. Do đó, bạn cần nâng cao cảnh giác hơn nữa nếu không muốn rơi vào những bi kịch thương tâm.

Có lẽ bạn đã nghe hoặc đọc rất nhiều tai nạn khi sạc pin điện thoại, điện thoại bị nổ khi để trong quần quá lâu, vv, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng chiếc tai nghe cũng có thể gây ra tai nạn kinh hoàng chưa? Vì sao sợi dây tai nghe dường như vô hại lại có thể khiến chàng trai này suýt bay đầu? Đây là điều mà nạn nhân và gần như tất cả mọi người không bao giờ nghĩ tới trước khi đọc bài này.

Hôm tai nạn xảy ra, Bradley đang đạp xe dạo quanh nông trại, đầu đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe. Đó là chiếc tai nghe bình thường mà hầu như ai cũng có. Cậu vừa đạp xe vừa nghe nhạc, một điều mà rất nhiều người vẫn làm hàng ngày.

Tuy nhiên, khi Bradley nhấn pê-đan, chiếc xe vô tình cán phải 1 ổ gà, trượt đi và va vào hàng rào thép gai. Cậu bị vỡ mắt cá chân và bị gai cào rách bụng. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Bi kịch nằm ở chiếc tai nghe. Khi tai nạn xảy ra, lớp phủ bên ngoài tai nghe bị đứt ra, làm lộ ra phần lõi đồng bên trong. Lớp lõi đồng cực dai này đã cứa mạnh vào cổ Bradley khiến cổ nạn nhân gần như đứt lìa.

Theo lời ông bố - người đã gỡ sợi dây đồng khỏi cổ con trai khi đang chờ xe cứu thương đến, sợi dây đồng đã cứa vào rất sâu, chỉ cách khí quản trong gang tấc. Rất may, đội ngũ bác sĩ đã đến kịp thời và phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân. Hiện Bradley đang hồi phục.

Sau tai nạn này, gia đình Bradley đã gửi lời cảnh báo tới tất cả mọi người: Đừng mang tai nghe có dây dưới mũ bảo hiểm, nó có thể đe dọa tính mạng của bạn đấy. Nếu muốn nghe nhạc, bạn có thể chọn những loại tai nghe không dây, bao gồm loại tai nghe bluethooth.

Tuy nhiên, nếu muốn tránh tai nạn, bạn đừng bao giờ đeo tai nghe khi đang chạy xe, dù là xe đạp hay xe máy. Chúng có thể khiến bạn sao lãng, không tập trung và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng bao giờ đùa với tính mạng.

Chúc bạn sống khỏe.