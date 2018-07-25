Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà

Thông thường, tình trạng dị ứng xảy ra là do trang sức không được diệt khuẩn, dẫn đến da bị nhiễm khuẩn, thậm chí mưng mủ. Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ không thể sở đeo khuyên tai làm đẹp bởi dị ứng với các kim loại như: vàng, bạc, inox…

Bạn nên chú ý quan sát các triệu chứng sau:

- Không nằm ngủ đè lên tai bị nhiễm trùng.

- Tránh gãi tại vị trí tai bị nhiễm trùng vì sẽ khiến tình trạng trở nặng thêm.

- Để tránh gây kích ứng da vùng lỗ xỏ khuyên, bạn chỉ nên chạm vào tai khi vệ sinh lỗ xỏ khuyên và tránh tiếp xúc với quần áo.

- Tránh tắm trong bồn tắm nước nóng, hồ bơi hay những nơi có thể là ổ vi khuẩn gây nhiễm trùng.

- Cách ngăn ngừa nhiễm trùng

Trước khi đeo khuyên tai, bạn nên làm sạch và để tai khô. Đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn xỏ khuyên và cách vệ sinh vị trí xỏ khuyên tai mới.

Đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn xỏ khuyên

Khi đeo khuyên tai, bạn rửa tay thật sạch, thoa dầu gió hoặc một lớp mỏng thuốc mỡ để giúp hạn chế nguy cơ bị dị ứng da hay nhiễm khuẩn.

Rửa sạch lỗ xỏ khuyên 1-2 lần mỗi ngày bằng xà phòng kháng khuẩn.

Dùng tăm bông nhúng xà phòng kháng khuẩn, nước muối sinh lý để loại bỏ vảy khô trên da. Không dùng các sản phẩm như cồn hoặc oxy già thoa ngoài vì chúng làm khô da

- Cách đeo khuyên tai an toàn

Đeo khuyên đúng cách để bảo vệ đôi tai của mình

Không đeo khuyên tai hay dây chuyền qua đêm, nếu không sẽ gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Tránh đeo khuyên tai quá nhiều vào những ngày hè nóng bức. Lí do bởi, khi mồ hôi ra nhiều thì sẽ tác dụng với kềm, sinh ra muối kền, gây dị ứng, ngứa da rất khó chịu.

Không thay khuyên tai hàng ngày

Không thay khuyên tai hàng ngày dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Khi chọn trang sức bạn không nên chọn các dòng trang sức giá rẻ vì chúng thường gây nên các kích ứng da khi đeo.

- Bảo quản khuyên tai

Bụi bẩn, vi khuẩn, hoặc chất nhờn tích tụ lâu ngày trên khuyên tai có thể là nguyên nhân dẫn đến dị ứng. Bạn dùng nước ấm, xà phòng để rửa khuyên tai. Nhớ chà sạch bằng bàn chải đánh răng, sau đó lau khô bằng khăn vải mềm và sạch.

Bảo quản khuyên tai cẩn thận khi không dùng

Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn đeo khuyên tai an toàn và kịp thời có cách xử lý khi gặp tình huống này. Nếu thực hiện theo đúng những lưu ý trên thì chắc chắc rằng bạn sẽ có thể tự tin trưng diện khuyên tai mà không lo da bị kích ứng.