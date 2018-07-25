Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà

Sống khỏe 25/07/2018 14:15

Khuyên tai là phụ kiện trang sức giúp tôn lên nét dịu dàng, nữ tính và thời thượng của người phụ nữ. Tuy nhiên, nếu chẳng may dùng phải khuyên giả thì tai bạn có thể bị dị ứng, nhiễm trùng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách trị tai bị dị ứng khuyên giả và ngăn ngừa nhiễm trùng khi xỏ khuyên tai.

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Khuyên tai là phụ kiện trang sức giúp tôn lên nét nữ tính của người phụ nữ

1. Dấu hiệu nhiễm trùng

Bạn nên chú ý quan sát các triệu chứng sau:

  • Cảm giác đau và đỏ quanh lỗ xỏ khuyên kéo dài lâu hơn 2 ngày
  • Xuất hiện các vệt hoặc vết đỏ, viêm trên da xuất hiện từ lỗ xỏ khuyên.
  • Đau, đỏ, sưng, nóng quanh lỗ xỏ khuyên.
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Đau, đỏ xung quanh lỗ xỏ do bị dị ứng
  • Từ lỗ xỏ khuyên tiết ra dịch đặc giống mủ có màu vàng-xanh. Xuất hiện mủ đi kèm với dấu hiệu sưng đỏ.
  • Có cảm giác tuyến trong cổ, quanh hàm có cảm giác đau và sưng khi xỏ khuyên tai.
  • Bị sốt vì bị dị ứng do đeo khuyên giả là dấu hiệu rất đáng lo ngại.

2. Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả tại nhà

Thông thường, tình trạng dị ứng xảy ra là do trang sức không được diệt khuẩn, dẫn đến da bị nhiễm khuẩn, thậm chí mưng mủ. Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ không thể sở đeo khuyên tai làm đẹp bởi dị ứng với các kim loại như: vàng, bạc, inox…

Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 3
Vệ sinh lỗ bấm và khuyên tai 

- Khắc phục lỗ xỏ khuyên tai bị dị ứng

  • Chườm bông, vải ấm lên lỗ xỏ khuyên trong 15- 20 phút. Đây là cách giúp dẫn lưu mủ (nếu có), giúp tăng tuần hoàn máu đến dái tay và ngăn ngừa nhiễm trùng.
  • Vệ sinh vùng da quanh lỗ xỏ bị nhiễm trùng bằng nước muối trong vòng 1 tuần. Có thể chườm đá để giúp giảm sưng.
Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 4
Thoa kem 
  • Thoa kem kháng sinh bên ngoài hoặc uống thuốc như được kê đơn để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn Staphylococcus.
  • Uống vitamin C và vitamin tổng hợp sẽ giúp lỗ xỏ khuyên nhanh lành hơn.

Lưu ý:

- Không nằm ngủ đè lên tai bị nhiễm trùng.

- Tránh gãi tại vị trí tai bị nhiễm trùng vì sẽ khiến tình trạng trở nặng thêm.

- Để tránh gây kích ứng da vùng  lỗ xỏ khuyên, bạn chỉ nên chạm vào tai khi vệ sinh lỗ xỏ khuyên và tránh tiếp xúc với quần áo.

- Tránh tắm trong bồn tắm nước nóng, hồ bơi hay những nơi có thể là ổ vi khuẩn gây nhiễm trùng.

- Cách ngăn ngừa nhiễm trùng

Trước khi đeo khuyên tai, bạn nên làm sạch và để tai khô. Đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn xỏ khuyên và cách vệ sinh vị trí xỏ khuyên tai mới.

Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 5
Đảm bảo thực hiện theo đúng hướng dẫn xỏ khuyên
  • Khi đeo khuyên tai, bạn rửa tay thật sạch, thoa dầu gió hoặc một lớp mỏng thuốc mỡ để giúp hạn chế nguy cơ bị dị ứng da hay nhiễm khuẩn.
  •  Rửa sạch lỗ xỏ khuyên 1-2 lần mỗi ngày bằng xà phòng kháng khuẩn.
  • Dùng tăm bông nhúng xà phòng kháng khuẩn, nước muối sinh lý để loại bỏ vảy khô trên da. Không dùng các sản phẩm như cồn hoặc oxy già thoa ngoài vì chúng làm khô da

- Cách đeo khuyên tai an toàn

Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 6

Đeo khuyên đúng cách để bảo vệ đôi tai của mình

  • Không đeo khuyên tai hay dây chuyền qua đêm, nếu không sẽ gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.
  • Tránh đeo khuyên tai quá nhiều vào những ngày hè nóng bức. Lí do bởi, khi  mồ hôi  ra nhiều thì sẽ tác dụng với kềm, sinh ra muối kền, gây dị ứng, ngứa da rất khó chịu.
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Không thay khuyên tai hàng ngày
  • Không thay khuyên tai hàng ngày dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

  • Khi chọn trang sức bạn không nên chọn các dòng trang sức giá rẻ vì chúng thường gây nên các kích ứng da khi đeo.

- Bảo quản khuyên tai

Bụi bẩn, vi khuẩn, hoặc chất nhờn tích tụ lâu ngày trên khuyên tai có thể là nguyên nhân dẫn đến dị ứng. Bạn dùng nước ấm, xà phòng để rửa khuyên tai. Nhớ chà sạch bằng bàn chải đánh răng, sau đó lau khô bằng khăn vải mềm và sạch.

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Bảo quản khuyên tai cẩn thận khi không dùng

Cách trị tai bị dị ứng khuyên giả vừa chia sẻ trên sẽ giúp bạn đeo khuyên tai an toàn và kịp thời có cách xử lý khi gặp tình huống này. Nếu thực hiện theo đúng những lưu ý trên thì chắc chắc rằng bạn sẽ có thể tự tin trưng diện khuyên tai mà không lo da bị kích ứng.

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