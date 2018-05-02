Cẩn thận khi điều trị mụn trong lỗ tai kẻo mang tật

Sống khỏe 02/05/2018 09:06

Mụn mọc trong lỗ tai cần phải có cách điều trị phù hợp nếu không chúng có thể gây đau tai, ù tai gây ảnh hưởng đến khả năng nghe của bạn.

Nếu như bạn đã từng trải qua thời kỳ phải đối phó với những nốt mụn trứng cá trên mặt thì đó chỉ là những nỗi đau rất nhỏ so với mụn trong lỗ tai. Mụn ở trong tai không phải bệnh gì quá nghiêm trọng, tuy nhiên sẽ rất khó có thể trị mụn trong tai vì đây là vùng khó tiếp cận để lấy nhân mụn.

Mụn trứng cá trong lỗ tai sẽ có thể gây nhiễm trùng dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm nếu như bạn không biết chữa trị đúng cách. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích cho bạn nếu muốn thoát khỏi những cơn đau do mụn mọc trong lỗ tai gây ra, giúp loại bỏ nhân mụn một cách an toàn và nhanh chóng.

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Mụn mọc ở trong lỗ tai cần phải có phương pháp điều trị - Ảnh: Internet

Chữa mụn trong lỗ tai với cồn

Dù bạn mọc mụn trứng cá ở vàng tai hay cần trị mụn trong lỗ tai thì cồn là phương án đơn giản và rẻ tiền nhất mà bạn có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà mình.

Môi trường trong lỗ tai khá ẩm thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi với tần suất nhanh hơn nhiều lần so với mụn trứng cá trên da mặt. Do đó, mụn mọc trong lỗ tai cũng lâu khỏi hơn và gây ra tình trạng đau nhức.

Cồn mang tính sát trùng cao, giúp làm khô đầu mụn nhanh hơn và ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn, tránh nhiễm trùng tai do mủ từ mụn trứng cá tiết ra. Bạn nên thấm 1 đầu bông tăm vào trong dung dịch cồn để chấm vào đầu mụn bên trong tai. Đồng thời, thoa cồn rộng ra cả những vùng da xung quanh mụn để ngăn ngừa vi khuẩn lây lan, giúp làn sạch da bên trong tai.

Để đẩy nhanh tiến trình trị mụn trong lỗ tai, bạn nên dùng cồn để sát trùng vết mụn từ 2-3 lần mỗi ngày.

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Cồn không chỉ sát khuẩn ngăn mụn lây lan mà còn giúp nhân mụn nhanh trồi ra ngoài hơn - Ảnh: Internet

Điều trị mụn trong tai với trà xanh túi lọc

Sử dụng trà túi lọc hàng ngày là một biện pháp rất tốt giúp điều trị và ngăn ngừa mụn mọc trong tai và mụn trứng cá trên cơ thể. Trong trà xanh chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và đặc tính kháng viêm không chỉ có khả năng ngừa mụn mà còn giảm nguy cơ mọc mụn trong tai.

Bạn nên uống 1-2 túi trà mỗi ngày và dùng tăm bông ấn vào túi trà để thoa lên đầu mụn giúp mụn nhanh xẹp và tránh hiện tượng sưng, viêm.

Sử dụng kem trị mụn

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Kem trị mụn chứa benzoyl peroxide có khả năng trị mụn nhanh và hiệu quả - Ảnh: Internet

Nếu như mụn mọc gây đau nhức, bạn không nên cố nặn hoặc cậy mụn bên trong lỗ tai mà nên tìm đến các loại kem chuyên dụng để trị mụn. Những loại kem trị mụn có thành phần chứa từ 2% đến 10% chất benzoyl peroxide là phù hợp để bạn có thể dùng để loại bỏ mụn trứng cá trong tai một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần tác động đến mụn.

Benzoyl peroxide là thành phần cực kỳ tốt trong điều trị mụn trứng cá nói chung vì nó giúp làm khô nhân mụn rất nhanh và ngừa mụn lây lan. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng loại kem chấm mụn có 10% axit glycolic để điều trị mụn mọc ở tai.

Nhìn "bản đồ mụn trứng cá" trên mặt để biết bộ phận nào trong cơ thể bạn đang gặp rắc rối

Nhìn "bản đồ mụn trứng cá" trên mặt để biết bộ phận nào trong cơ thể bạn đang gặp rắc rối

Mụn trứng cá xuất hiện ở một số vùng da trên khuôn mặt có thể có liên quan đến những rắc rối tiềm ẩn trong cơ thể.

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