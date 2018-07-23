Đây chính là 3 thói quen chăm sóc da tai hại hàng ngày khiến mỹ phẩm hàng hiệu cũng không phát huy tác dụng

Chăm sóc da 23/07/2018 14:45

Nếu sử dụng nhiều dòng mỹ phẩm khác nhau, thậm chí là rất đắt tiền nhưng làn da vẫn mãi xỉn đen, sần sùi, hãy xem xét bản thân có mắc phải 3 sai lầm trong việc chăm sóc hàng ngày sau đây hay không.

Bạn luôn thắc mắc tại sao sử dụng mặt nạ, kem dưỡng đắt tiền thường xuyên nhưng làn da không mấy cải thiện? Tất cả đều có nguyên do của nó và dưới đây chính là những thói quen sai lầm hàng ngày khiến dưỡng chất từ mỹ phẩm không được làn da hấp thu. 

Theo Stylecraze, nếu mắc phải các sai lầm này, không chỉ mỹ phẩm không phát huy tác dụng mà làn da còn có thể gặp phải những vấn đề khác, nghiêm trọng hơn.

Chọn lựa mỹ phẩm không phù hợp

Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến làn da không phục hồi dù thường xuyên dùng mỹ phẩm. Mỗi làn da có một tính chất riêng phù hợp với những loại dưỡng chất khác nhau, dó đó, mỹ phẩm đòi hỏi phải chứa thành phần riêng biệt. 

Ngoài ra, vấn đề về da mà mỗi người mắc phải không giống nhau, do đó phải chọn những dòng sản phẩm chuyên dụng, đặc trị thì hiệu quả đạt được mới cao. 

Đặc biệt, ở mỗi độ tuổi, làn da sẽ thiếu hụt, dư thừa các yếu tố khác nhau đòi hỏi món mỹ phẩm phải cân bằng được những yếu tố này. 

Đây chính là 3 thói quen chăm sóc da tai hại hàng ngày khiến mỹ phẩm hàng hiệu cũng không phát huy tác dụng - Ảnh 1
Sử dụng mỹ phẩm một cách tùy ý mỗi ngày chính là thói quen sai lầm trong việc chăm sóc khiến làn da ngày một xuống cấp - Ảnh: Internet

Không dùng mỹ phẩm phù hợp với thời tiết

Chẳng những phải phù hợp với tính chất da, vấn đề đang mắc phải, bạn cần chọn mỹ phẩm tùy thuộc vào thời tiết. Vì trời nắng gắt, độ ẩm dễ mất đi, độ pH trở nên mất cần bằng nên bạn cần dùng các sản phẩm có khả năng cung cấp ẩm giúp làn da mềm mịn, không bị bong tróc. Ngược lại, vào những ngày ẩm ướt, mưa gió thất thường, bạn cần luôn mang theo dung dịch làm sạch da, sản phẩm dưỡng da cần có thành phần bảo vệ da khỏi vi khuẩn, bụi bẩn từ nước mưa. 

Đây chính là 3 thói quen chăm sóc da tai hại hàng ngày khiến mỹ phẩm hàng hiệu cũng không phát huy tác dụng - Ảnh 2
Khi thời tiết thay đổi, trời nắng nóng hay ẩm ướt, làn da cũng cần những loại dưỡng chất khác nhau. Do đó, bạn cần có cách chăm sóc hàng ngày sao cho phù hợp - Ảnh: Internet

Mỹ phẩm chứa thành phần gây hại da

Tuy đã cẩn thận chọn sản phẩm phù hợp với làn da nhưng bên trong lại chứa một chất có khả năng kích ứng, điều này vẫn khiến làn da bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điển hình như, người sở hữu làn da nhờn nên tránh xa các loại sữa rửa mặt chứa độ pH cao, có thành phần tẩy mạnh. Chính vì vậy, khi chọn sản phẩm làm đẹp, bạn nên xem kĩ thành phần, đồng thời tham khảo ý kiến của chuyên gia để bảo vệ làn da một cách tốt nhất. 

Đây chính là 3 thói quen chăm sóc da tai hại hàng ngày khiến mỹ phẩm hàng hiệu cũng không phát huy tác dụng - Ảnh 3
Tìm hiểu rõ thành phần trước khi mua sản phẩm về sử dụng là cách chăm sóc da thông minh - Ảnh: Internet

Để quá trình làm đẹp đạt được hiệu quả tooit sưu, đầu tiên, bạn cần hiểu được tình trạng, tính chất làn da. Tiếp đó là biết được làn da cần gì, sau đó mới chọn lựa ra phương pháp chăm sóc hàng ngày, mỹ phẩm phù hợp. 

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