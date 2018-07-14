Thay vì bỏ tiền mua mỹ phẩm không biết thật giả, học cách làm kem dưỡng trắng da ban đêm từ nha đam này, an toàn tuyệt đối

Nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào mà không cần tốn kém, bạn hãy học ngay cách làm kem dưỡng ban đêm từ nha đam sau đây.

Thực tế, da sẽ trẻ hóa và tái tạo lại khi chúng ta ngủ. Vì vậy, bạn nên duy trì giấc ngủ không bị gián đoạn trong vòng 8 giờ đồng hồ. Điều này giúp da có nhiều thời gian để hồi phục và sản sinh tế bào mới hơn. Vì sao nên sử dụng kem dưỡng da ban đêm? Sử dụng kem dưỡng vào ban đêm là điều cần thiết để phục hồi làn da mệt mỏi suốt cả ngày dài. Tiếp xúc liên tục với nhiệt độ quá cao, tia UV, không khí ô nhiễm và các yếu tố độc hại từ môi trường, làn da sẽ trở nên sần sùi, sạm đen. Trong lúc này, cung cấp dưỡng chất vào ban đêm sẽ xóa mờ các vấn đề này một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, đa phần các loại kem dưỡng ban đêm hiện nay trên thị trường đều có xu hướng nạp nhiều chất hóa học, cũng như có giá thành khá đắt đỏ. Nếu không muốn chi tiêu nhiều tiền cho mỹ phẩm, bạn hoàn toàn có thể học cách làm kem dưỡng trắng da ban đêm bằng nha đam. Ban đêm là lúc da cần dưỡng chất nhất để tăng cường tái tạo tế bào mới - Ảnh: Internet Theo Boldsky, kem dưỡng da ban đêm tự chế có thể mang đến hiệu quả tương tự các loại kem có sẵn trên thị trường. Đặc biệt đối với những người sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá, nhạy cảm, sử dụng các phương pháp từ các nguyên liệu tự nhiên luôn được khuyến khích.

Kem dưỡng da ban đêm từ nha đam Nguyên liệu cần có: • 2 muỗng canh gel nha đam • 1 muỗng cà phê dầu oải hương • 1 muỗng cà phê dầu hoa anh thảo Cách thực hiện: Cho gel nha đam, tinh dầu oải hương, dầu hoa anh thảo vào lọ nhỏ, dùng dụng cụ sạch khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng ngay. Bạn nên bảo quan lọ kem dưỡng da ban đêm này trong ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời hạn sử dụng. Bảo quản kem dưỡng da ban đêm từ nha đam trong ngăn mát tủ lạnh - Ảnh: Internet Trước khi đi ngủ mỗi tối, rửa mặt thật sạch rồi nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp kem dưỡng đa thực hiện lên da. Giữ qua đêm và rửa sạch bằng nước ấm vào sáng mai. Tác dụng của kem dưỡng ban đêm từ nha đam Giberellin có trong nha đam hoạt động như một hormone tăng trưởng kích thích sự phát triển của các tế bào mới. Từ đó, hỗ trợ da chữa lành nhanh chóng các vết sẹo, thâm do mụn gây ra. Loại thực vật này từ rất xưa đã được sử dụng như một phương thuốc chữa lành các vấn đề về da như mụn trứng cá, vẩy nến, mẩn ngứa, viêm... Ngoài ra, các chất chống nhiễm trùng, chống vi khuẩn trong loại gel này có tác dụng ngăn ngừa mụn trứng cá. Đồng thời, se khít lỗ chân lông, hạn chế bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ gây nên mụn. Kem dưỡng da ban đêm từ nha đam mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet Loại kem dưỡng 3 thành phần này giúp làm chậm quá trình lão hoá da. Vì nha đam chứa beta carotene, Vitamin C và E có khả năng cải thiện độ săn chắc tự nhiên của da, đồng thời giúp giữ cho làn da ngậm nước. Đặc biệt, công thức này giúp trẻ hóa làn da hết sức hiệu quả. Bởi 3 nguyên liệu trên đều có công dụng tăng sản xuất collagen, loại bỏ nếp nhăn. Lượng lớn chất chống oxy hóa trong nha đam giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại do các gốc tự do, tia UV từ ánh nắng mặt trời. Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn còn ngần ngại gì mà chưa thử áp dụng cách làm kem dưỡng da ban đêm từ nha đam trên?

Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian' Các công thức làm kem dưỡng ban đêm của phụ nữ Nhật tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có khả năng nuôi dưỡng làn da vượt trội nhưng quen thuộc và cực kỳ lành mạnh.

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