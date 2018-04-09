Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian'

Chăm sóc da 09/04/2018 11:06

Các công thức làm kem dưỡng ban đêm của phụ nữ Nhật tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có khả năng nuôi dưỡng làn da vượt trội nhưng quen thuộc và cực kỳ lành mạnh.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ. Bên cạnh việc sở hữu nhan sắc lung linh, "trẻ mãi không già", họ còn có những bí quyết làm đẹp cực kỳ hiệu quả và lành mạnh đối với mọi làn da. Chẳng hạn như những công thức kem dưỡng ban đêm dưới đây. 

Kem dưỡng da ban đêm từ gạo

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu tự nhiên mà phụ nữ Nhật dùng để nuôi dưỡng làn da mỗi ngày. Họ thường dùng loại nước này để rửa mặt hoặc làm mặt nạ dưỡng da.

Nước vo gạo giàu Vitamin nhóm B, chất chống lão hóa có khả năng cải thiện sắc tố, ngăn ngừa lão hóa tối ưu giúp làn da căng mịn, tươi trẻ. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 chén gạo

- 1 viên Vitamin B1

Cách thực hiện:

Ngâm chén gạo trong 200ml nước nóng khoảng 20 phút, lọc lấy nước cho ra chiếc bát mới. Giữ yên bát nước khoảng 20 phút thì lọc bỏ phần nước trong phía trên. Nghiền mịn viên Vitamin B1 đã chuẩn bị, đổ vào nước gạo, trộn đều rồi cho vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp. Nên bảo quản lọ kem dưỡng này vào ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng. 

Mỗi tối, trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, rửa sạch da mặt rồi thoa đều kem dưỡng từ nước vo gạo lên. Mát xa nhẹ nhàng, giữ qua đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau. 

Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian' - Ảnh 1
Kem dưỡng da ban đêm từ nước vo gạo và Vitamin B1 - Ảnh: Internet

Kem dưỡng da ban đêm từ trà xanh

Trà xanh giàu khoáng chất thiết yếu, chất kháng khuẩn, chống viêm, chất chống oxy hóa với khả năng dưỡng trắng, điều trị mụn, xóa mờ thâm nám, tàn nhang, đồng thời ngăn ngừa lão hóa cực hiệu nghiệm. 

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện: 

Cho sáp ong vào chiếc bát thủy tinh hoặc sứ, đun cách thủy đến khi tan chảy hoàn toàn. Sau đó, thêm mật ong, bột trà xanh vào, khuấy đều rồi đổ vào lọ thủy tinh nhỏ. Đợi đến khi nguội thì đặt vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. 

Trước khi đi ngủ, thoa đều kem dưỡng bột trà xanh đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng rồi giữ qua đêm. Sáng hôm sau, hãy vệ sinh thật sạch bằng nước mát và sữa rửa mặt. 

Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian' - Ảnh 2
Kem dưỡng da ban đêm từ bột trà xanh, mật ong và sáp ong - Ảnh: Internet

Kem dưỡng ban đêm từ dưa leo

Dưa leo giàu Vitamin E và chất cải thiện sắc tố giúp làm da bật tông trắng mịn nhanh chóng. Đồng thời, nhựa trong loại quả này còn chứa dưỡng chất có khả năng bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Từ đó, ngăn ngừa nám, da sạm đen hữu hiệu. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dưa leo tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện: 

Cho dưa leo vào máy ép lấy nước cho vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm mật ong và gel nha đam vào, dùng muỗng trộn đều rồi đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh. Đặt lọ kem dưỡng da ban đêm này trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. 

Cách sử dụng cũng tương tự như hai công thức trên, thoa lên da mặt vào ban đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau. 

Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian' - Ảnh 3
Kem dưỡng da ban đêm từ dưa leo, nha đam và mật ong - Ảnh: Internet

Kiên trì sử dụng các loại kem dưỡng ban đêm tự nhiên từ Nhật trên sau một thời gian ngắn, làn da sẽ cải thiện đáng kể, trở nên trắng mịn và tươi trẻ vô cùng.

Đông đá kem đánh răng 5 phút, có ngay 5 cách làm đẹp lợi hại đến mỹ phẩm, kem dưỡng tiền triệu cũng phải bái phục

Đông đá kem đánh răng 5 phút, có ngay 5 cách làm đẹp lợi hại đến mỹ phẩm, kem dưỡng tiền triệu cũng phải bái phục

Kem đánh răng nổi tiếng với khả năng làm xẹp mụn thần thánh nhưng ít ai biết rằng, chỉ cần bỏ ra 5 phút nhét vào ngăn đá, chúng còn có nhiều công dụng vi diệu hơn nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   kem dưỡng da ban đêm cách làm kem dưỡng da ban đêm kem dưỡng trắng da ban đêm

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày