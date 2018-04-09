Học cách làm kem dưỡng ban đêm từ Nhật Bản, da trắng hồng, mịn màng 'thách thức thời gian'

Nước vo gạo là một trong những nguyên liệu tự nhiên mà phụ nữ Nhật dùng để nuôi dưỡng làn da mỗi ngày. Họ thường dùng loại nước này để rửa mặt hoặc làm mặt nạ dưỡng da.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với làn da căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ. Bên cạnh việc sở hữu nhan sắc lung linh, "trẻ mãi không già", họ còn có những bí quyết làm đẹp cực kỳ hiệu quả và lành mạnh đối với mọi làn da. Chẳng hạn như những công thức kem dưỡng ban đêm dưới đây.

- 1 chén gạo

- 1 viên Vitamin B1

Cách thực hiện:

Ngâm chén gạo trong 200ml nước nóng khoảng 20 phút, lọc lấy nước cho ra chiếc bát mới. Giữ yên bát nước khoảng 20 phút thì lọc bỏ phần nước trong phía trên. Nghiền mịn viên Vitamin B1 đã chuẩn bị, đổ vào nước gạo, trộn đều rồi cho vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp. Nên bảo quản lọ kem dưỡng này vào ngăn mát tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, rửa sạch da mặt rồi thoa đều kem dưỡng từ nước vo gạo lên. Mát xa nhẹ nhàng, giữ qua đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau.

Kem dưỡng da ban đêm từ nước vo gạo và Vitamin B1 - Ảnh: Internet

Kem dưỡng da ban đêm từ trà xanh

Trà xanh giàu khoáng chất thiết yếu, chất kháng khuẩn, chống viêm, chất chống oxy hóa với khả năng dưỡng trắng, điều trị mụn, xóa mờ thâm nám, tàn nhang, đồng thời ngăn ngừa lão hóa cực hiệu nghiệm.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện:

Cho sáp ong vào chiếc bát thủy tinh hoặc sứ, đun cách thủy đến khi tan chảy hoàn toàn. Sau đó, thêm mật ong, bột trà xanh vào, khuấy đều rồi đổ vào lọ thủy tinh nhỏ. Đợi đến khi nguội thì đặt vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản.

Trước khi đi ngủ, thoa đều kem dưỡng bột trà xanh đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng rồi giữ qua đêm. Sáng hôm sau, hãy vệ sinh thật sạch bằng nước mát và sữa rửa mặt.

Kem dưỡng da ban đêm từ bột trà xanh, mật ong và sáp ong - Ảnh: Internet

Kem dưỡng ban đêm từ dưa leo

Dưa leo giàu Vitamin E và chất cải thiện sắc tố giúp làm da bật tông trắng mịn nhanh chóng. Đồng thời, nhựa trong loại quả này còn chứa dưỡng chất có khả năng bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Từ đó, ngăn ngừa nám, da sạm đen hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dưa leo tươi

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Cho dưa leo vào máy ép lấy nước cho vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm mật ong và gel nha đam vào, dùng muỗng trộn đều rồi đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh. Đặt lọ kem dưỡng da ban đêm này trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Cách sử dụng cũng tương tự như hai công thức trên, thoa lên da mặt vào ban đêm và vệ sinh lại vào sáng hôm sau.

Kem dưỡng da ban đêm từ dưa leo, nha đam và mật ong - Ảnh: Internet

Kiên trì sử dụng các loại kem dưỡng ban đêm tự nhiên từ Nhật trên sau một thời gian ngắn, làn da sẽ cải thiện đáng kể, trở nên trắng mịn và tươi trẻ vô cùng.