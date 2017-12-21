Cách trị ho có đờm cực nhanh chỉ với 1 củ cà rốt làm theo cách này

Để trị ho có đờm, bạn thường sử dụng thuốc kháng sinh nhưng nếu lạm dụng có thể gây tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe . Thay vào đó, bạn có thể dùng bài thuốc từ cà rốt để giúp cải thiện tình trạng này một cách nhanh chóng.

Khi thời tiết trở lạnh, bạn thường dễ gặp các vấn đề về hô hấp như ho có đờm, đau rát cổ họng… Nếu không được điều trị kịp thời thì về lâu dài sẽ dẫn đến các bệnh nặng hơn như viêm phế quản, viêm phổi.

Theo nhiều nghiên cứu, cà rốt không chỉ tốt cho mắt mà còn có khả năng phòng và trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Cà rốt chứa hàm lượng cao các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe như sắt, kali, mangan, magiê, canxi, phốt pho cùng nhiều khoáng chất và vitamin. Thường xuyên sử dụng cà rốt sẽ giúp ngăn ngừa ung thư, phòng ngừa bệnh tim mạch, tốt cho mắt, tăng cường hệ miễn dịch…

Bên cạnh đó, cà rốt còn được dùng như một vị thuốc giúp trị ho đờm hiệu quả cũng như giúp ngăn ngừa các bệnh đường hô hấp vào mùa lạnh.

Cà rốt mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Trị ho có đờm cực nhanh bằng cà rốt

Cà rốt kết hợp với mật ong nguyên chất sẽ là bài thuốc giúp tiêu đờm, trị ho và giảm đau rát cổ họng nhanh chóng.

Nguyên liệu:

- 500g cà rốt

- 3 – 4 thìa cà phê mật ong nguyên chất

Cách làm:

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho cà rốt đã cắt vào nồi, đổ ngập nước rồi đun sôi đến khi cà rốt mềm là được.

Vớt cà rốt ra tô, để nguội rồi cho vào máy xay xay nhuyễn hoặc nghiền nát. Sau đó, bạn cho phần cà rốt nhuyễn vào vải xô, lọc lấy phần nước ra ly, bỏ bã. Cho thêm mật ong vào nước cà rốt, khuấy đều hỗn hợp.

Mỗi ngày dùng nước cà rốt mật ong 3 – 4 lần, mỗi lần 1 thìa cà phê. Áp dụng bài thuốc này liên tục trong 2 – 3 ngày, bạn sẽ bất ngờ trước kết quả mà nó mang lại.

Nước ép cà rốt và mật ong giúp trị ho đờm hiệu quả

Một số tác dụng khác của cà rốt đối với sức khỏe

Bảo vệ tim mạch

Hàm lượng carotenoid và alpha-carotene trong cà rốt có tác dụng bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cà rốt chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Theo nghiên cứu tại Mỹ, những người thường xuyên ăn 1 bát cà rốt mỗi ngày và liên tục trong 3 tuần có thể giảm lượng lớn cholesterol trong máu.

Những dưỡng chất có trong cà rốt giúp bảo vệ tim mạch - Ảnh: Internet

Ngừa ung thư

Hợp chất falcarinol trong cà rốt có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư gan, phổi và đại tràng. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung loại thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày.

Làm đẹp da

Cà rốt rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt hàm lượng cao vitamin A trong loại củ này có tác dụng cải thiện các vấn đề về da, giảm nếp nhăn và giúp da luôn sáng mịn, trắng hồng. Đồng thời, thường xuyên uống nước ép cà rốt còn giúp ngăn ngừa tóc gãy rụng.