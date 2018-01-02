Cách dọn 'cỏ' vùng kín ngay tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên cực an toàn và hiệu quả

Sống khỏe 02/01/2018 17:40

Đây là những cách dọn "cỏ" vùng kín hiệu quả, an toàn và vô cùng đơn giản có thể thực hiện ngay tại nhà mà các chị em nên thử ngay.

Từ lâu nay, nhiều người cho rằng "cỏ" vùng kín có tác dụng bảo vệ "cô bé" tránh khỏi sự xâm hại của các loại vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu gần đây, việc để "cỏ" phát triển rậm rạp là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn nấm hoành hành, dễ gây viêm nhiễm, mất vệ sinh cho "cô bé".

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"Cỏ" vùng kín rậm rạp khiến phái đẹp mất tự tin trong chuyện phòng the cũng như dễ mắc các bệnh phụ khoa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, "đám cỏ" vùng kín dày đặc còn khiến các chị em mất tự tin trong việc sinh hoạt vợ chồng. Chính vì thế, phái đẹp thường cố gắng cạo sạch và phải chịu nhiều thương tổn đáng tiếc vì thực hiện không đúng cách.

Để giúp phái đẹp giải quyết nỗi phiền muộn trên, dưới đây là những cách dọn "cỏ" vùng kín đơn giản, an toàn nhưng vô cùng hiệu quả.

Dọn "cỏ" nhanh chóng ngay tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên

Mật ong và chanh

Mật ong chứa nhiều chất giúp tăng sinh hệ thống liên kết collagen, cân bằng độ ẩm, loại bỏ các lớp sừng trên da cũng như ngăn chặn sự hình thành mầm nhú của các sợi lông.

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Dùng dung dịch mật ong và chanh có thể dọn sạch sẽ "đám cỏ" vùng kín nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu: 1 quả chanh và 1/2 cốc mật ong.

Cách làm:

- Trộn đều 2 nguyên liệu trên, cho vào một chiếc nồi nhỏ rồi đun nóng ở nhiệt độ vừa phải. Tắt bếp và chờ hỗn hợp nguội.

- Làm sạch phần cần tẩy lông bằng nước lạnh, bôi dung dịch đều lên đó. Để khoảng 15 phút cho dung dịch ngấm sâu vào trong da giúp các lỗ chân lông nở to.

- Tiếp đó bạn dùng một miếng giấy nhỏ miết đều trên vùng da cần tẩy. Một tay giữ chặt phần da xung quanh, tay còn lại miết miếng giấy và kéo nhanh theo ngược chiều lông mọc. Cách này giúp bạn dễ dàng loại được các sợi lông đáng ghét của mình.

- Cuối cùng vệ sinh lại bằng nước sạch. Thực hiện cách dọn "cỏ" vùng kín bằng mật ong với chanh này 2 – 3 lần/tuần để có được hiệu quả tốt nhất.

Dọn "cỏ" vùng kín bằng khoai tây

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây và 2 muỗng cà phê mật ong

Cách dọn 'cỏ' vùng kín ngay tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên cực an toàn và hiệu quả - Ảnh 3
Giải quyết "cỏ" vùng kín ngay tại nhà với hỗn hợp khoai tây và mật ong đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm:

- Gọt vỏ 2 củ khoai tây, rửa sạch rồi đem luộc chín. Sau đó mang xay nhuyễn rồi trộn với 2 muỗng cafe mật ong, tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

- Vệ sinh sạch vùng kín thật sạch, bôi đều hỗn hợp này lên. Đợi khoảng 25 phút các chị em hãy bóc hỗn hợp một cách nhẹ nhàng ngược theo chiều lông mọc.

- Sau cùng rửa sạch vùng kín với nước lạnh và bôi một chút kem dưỡng da lên vùng da vừa triệt lông.

Những lưu ý "vàng" khi làm sạch vùng kín tại nhà:

- Tắm nước lạnh trước và sau khi tẩy lông.

- Thoa dầu kháng khuẩn để bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ viêm nhiễm.

- Tránh vận động mạnh hay mặc quần bó sát ngay sau khi tẩy lông.

- Không tẩy lông vùng kín vào ngày đèn đỏ. Để có thể áp dụng bạn nên tiến hành sớm ít nhất 3 ngày trước khi đến ngày để đảm bảo hiệu quả và tránh đau rát.

- Tẩy lông vùng kín từ 3 – 5 giờ chiều. Bởi vì lúc này cơ thể có khả năng chịu đau tốt nhất.

Chú ý: Chị em nên tránh tẩy lông vào buổi sáng.

Hy vọng những phương pháp dọn "cỏ" tự nhiên trên sẽ giúp các chị em tự tin hơn trong "chuyện ấy" cũng như tránh được những căn bệnh phụ khoa.

Nguy cơ mắc bệnh tình dục khi tẩy lông vùng kín

Nguy cơ mắc bệnh tình dục khi tẩy lông vùng kín

Các chuyên gia nhận ra rằng dù sử dụng bất cứ phương pháp tẩy lông nào đều có 80% có nguy cơ lây nhiễm STD hơn so với nhóm để lông vùng kín phát triển tự nhiên.

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