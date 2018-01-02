Chỉ cần thường xuyên tập luyện 3 bài tập đơn giản này, vùng kín sẽ se khít và chuyện vợ chồng trở nên cuồng nhiệt như thuở đôi mươi mà không cần phải nhờ đến "dao kéo".

Nhiều chị em phàn nàn về chuyện chăn gối ngày càng trở nên lạnh nhạt vì vùng kín bị giãn nở do trải qua sinh nở hay tuổi tác gây ra. Để giải quyết vấn đề này, không ít phụ nữ sẵn sàng chi một số tiền lớn và chịu nhiều đau đớn để phẫu thuật se khít "cô bé". Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc dùng "dao kéo" không mang lại kết quả như ý muốn của chị em. Vùng kín của chị em bị giãn do sinh nở hay tuổi tác khiến "chuyện ấy" trở nên ngày càng nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet Vì thế, chị em nên lựa chọn những phương pháp tự nhiên để se khít vùng kín dù hơi mất thời gian nhưng có tính an toàn cao và mang lại hiệu quả lâu dài.

Những bài tập se khít vùng kín đơn giản, hiệu quả Bài tập Kegel "thần thánh" Kegel là một trong những bài tập tốt nhất để giải quyết vấn đề vùng kín lỏng lẻo. Bài tập này sẽ làm các cơ bắp tại vùng khung xương chậu săn chắc hơn đồng thời giúp vùng kín bị giãn do sinh nở hay tuổi tác được se khít lại. Bài tập Kegel đơn giản nhưng hiệu quả trong việc se khít vùng kín - Ảnh minh họa: Internet Đây là bài tập co, thắt chặt cơ vùng âm đạo bằng cách gián đoạn dòng nước tiểu. Bạn cần ngừng đi tiểu trong vòng 10 giây rồi tiếp tục. Tuy nhiên, không nên thường xuyên nhịn tiểu vì có thể gây ra các bệnh về đường tiết niệu.

Bên cạnh đó, các chị em không nên để các cơ hoạt động quá căng thẳng bằng cách thít chặt chúng quá lâu. Tốt nhất bạn nên bắt đầu bài tập siết chặt trong vòng 2-5 giây để các cơ dần thích ứng. Se khít vùng kín hiệu quả bằng Squat Bài tập ngồi xổm vuông góc với mặt đất không chỉ tốt cho bắp đùi và mông mà còn có thể giải quyết nỗi lo vùng kín "lỏng lẻo" của các chị em. Kiên trì tập luyện động tác này bạn sẽ giải quyết được nỗi lo về vùng kín "lỏng lẻo" - Ảnh minh họa: Internet Thực hiện: Đứng thẳng lưng, chân và hông mở rộng, tiếp đến là hít sâu và gập gối, đẩy hông. Chú ý, phần hông cần hạ thấp hơn đầu gối và giữ thăng bằng tốt đôi chân. Giữ tư thế này trong vài giây và sau đó trở lại vị trí ban đầu. Kiên trì tập luyện mỗi ngày, bạn sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ trong việc sinh hoạt vợ chồng của mình. Bài tập nâng chân siêu đơn giản Đây là bài tập đơn giản nhất mà bất kể chị em nào cũng có thể thực hiện được ngay tại nhà nhưng kết quả lại đáng kinh ngạc. Các chị em có thể thực hiện động tác này ngay tại nhà để se khít "cô bé" hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Thực hiện: Nằm thẳng lưng trên sàn, sau đó nhấc chân trái lên mà không cong đầu gối, giữ vuông góc với cơ thể bạn. Hạ dần chân trái xuống và nhấc chân phải lên đồng thời luôn đảm bảo chân được giữ thẳng. Làm ít nhất 10 lần mỗi chân/ngày để mang lại hiệu quả cao nhất. Những bài tập se khít vùng kín này chắc chắn sẽ giúp "chuyện ấy" của vợ chồng bạn ngày càng thăng hoa!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-phau-thuat-chi-can-thuc-hien-bai-tap-se-khit-vung-kin-nay-tai-nha-chuyen-ay-se-mai-thang-hoa-265022.html