Biết cách rút ngắn chu kỳ 'đèn đỏ' này, bạn sẽ không còn lo lắng khi đi du lịch

Sống khỏe 03/10/2017 15:25

Một số phương pháp tự nhiên sau sẽ giúp bạn rút ngắn chu kỳ 'đèn đỏ' mà không cần dùng đến thuốc tây.

Kinh nguyệt là một phần tất yếu của cuộc sống của các chị em phụ nữ sau tuổi dậy thì. Nhưng đôi khi nó cũng gây ra bất tiện cho phái đẹp nếu phải tham dự các sự kiện hoặc cần đi du lịch. Khi đó, giải pháp cứu cánh cho các chị em chính là nhữnh loại thuốc giúp trì hoãn hoặc rút ngắn chu kỳ.

Tuy nhiên, nếu dùng thuốc tây quá nhiều lần sẽ dẫn đến các tác dụng phụ, trong đó có vô sinh. Chính vì thế, trong trường hợp này, bạn có thể dùng các biện pháp tự nhiên để dứt kinh sớm và an toàn cho sức khỏe. Sau đây là một số phương pháp để giúp bạn chấm dứt kỳ 'đèn đỏ' sớm mà không cần dùng đến thuốc.

1. Gừng

Lấy một ít gừng, nghiền nát rồi cho vào ly nước nóng ngâm một chút. Sau đó, lọc lấy nước và cho thêm một thìa mật ong, khuấy đều và uống 2-3 lần một ngày. Nhờ đặc tính chống viêm, gừng có thể giúp bạn chấm dứt sớm kinh nguyệt.

2. Đậu que

Những <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cach-rut-ngan-chu-ky-kinh-nguyet.topic'>cách<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-rut-ngan-chu-ky-kinh-nguyet.topic'> rút ngắn chu kỳ kinh nguyệt</a></a> bạn có thể tham khảo nè
Đậu que có thể rút ngắn chu kì 'đèn đỏ' rất hiệu quả. Ảnh: Internet.

Đậu que có vô số công dụng cho sức khỏe. Vì vậy, bạn nên bổ sung vào bữa ăn, đặc biệt là khi cần ngừng 'đèn đỏ' sớm. Đồng thời, đậu que cũng giúp giảm đau bụng kinh rất hiệu quả.

3. Dầu dừa

Khi muốn ngừng chu kỳ 'đèn đỏ' sớm, điều duy nhất bạn cần làm là uống ngay một muỗng dầu dừa. Bạn có thể pha dầu dừa vào trà để dễ uống hơn nếu không thích mùi vị của chúng. Đây là một thực phẩm giàu chất oxy hóa và giúp làm giảm lưu lượng kinh nguyệt.

4. Chanh

Chuẩn bị 1 trái chanh, vắt lấy nước cốt và khuấy đều với 1 ly nước để uống khi cần dứt kinh nguyệt sớm. Do hàm lượng axit cao, chanh có thể giúp nội mạc tử cung bong ra nhanh chóng.

5. Cà rốt

Những <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cach-rut-ngan-chu-ky.topic'>cách rút ngắn chu kỳ</a> kinh nguyệt bạn có thể tham khảo nè
Có thể uống nước ép cà rốt hoặc chế biến trong bữa ăn để rút ngắn chu kỳ 'đèn đỏ' một cách tự nhiên. Ảnh: Internet.

Cà rốt là một trong những biện pháp tự nhiên hiệu quả nhất để nhanh hết kinh nguyệt. Một số cách như cho thêm cà rốt trong bữa ăn hoặc ép lấy nước để uống sẽ giúp bạn rút ngắn chu kỳ 'đèn đỏ' sớm hơn rất nhiều.

6. Giấm táo

Trộn 1 thìa café giấm táo với 1 ly nước để uống đều đặn 2-3 lần trong ngày. Nó giúp ngừng kinh nguyệt cực kì nhanh chóng.

7. Uống nước

Uống nhiều nước sẽ giúp lượng máu chảy ra nhanh hơn và khiến màu kinh nguyệt sáng hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

(Nguồn: Boldsky)

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